Ζευγάρι με οξεία ηπατική ανεπάρκεια από μανιτάρια - Βρέθηκαν μοσχεύματα

Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Πρώτη Δημοσίευση: 21.11.25, 12:32
Ζευγάρι με οξεία ηπατική ανεπάρκεια μετά από κατανάλωση μανιταριών/ ρεπορτάζ Λευκής Γεωργάκη στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με οξεία ηπατική ανεπάρκεια νοσηλεύεται ένα ζευγάρι μετά από δηλητηρίαση που έπαθε από κατανάλωση μανιταριών. Μετά από συντονισμένη προσπάθεια των αρμόδιων φορέων, βρέθηκαν μοσχεύματα για τους δύο ανθρώπους, όπως έκανε γνωστό ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. 

Με τροφική δηλητηρίαση 11 επισκέπτες στο Άγιο Όρος

Ο 65χρονος και η 55χρονη είναι κάτοικοι του Αγίου Αθανασίου Πέλλας. Ο άνδρας είχε πάει σε μια γιορτή μανιταριού πριν από κάποιες μέρες και στη συνέχεια πήγε και μάζεψε μόνος του μανιτάρια, όπως κατέθεσε η σύζυγός του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Ζευγάρι με οξεία ηπατική ανεπάρκεια από μανιτάρια - Βρέθηκαν μοσχεύματα

Στη συνέχεια, το ζευγάρι  κατανάλωσε τα μανιτάρια αυτά, και το βράδυ της Πέμπτης 20/11 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Έδεσσας, με έντονα γαστρεντερολογικά προβλήματα. Όμως η κατάστασή τους επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκαν στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. 

Το ζευγάρι δεν έχει διασωληνωθεί. Νοσηλεύεται στην Α' Παθολογική Κλινική κι έχει επαφή και επικοινωνία με το περιβάλλον. Όμως, ήταν αναγκαίο να βρεθούν άμεσα μοσχεύματα και γι' αυτό κινητοποιήθηκε ένας ολόκληρος οργανισμός.

Ζευγάρι με οξεία ηπατική ανεπάρκεια από μανιτάρια - Βρέθηκαν μοσχεύματα

Αναζητήθηκαν μοσχεύματα στα Κέντρα Μεταμοσχεύσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ είχε γίνει ήδη αίτημα και στην Ιταλία, σε περίπτωση που δε βρίσκονταν στην Ελλάδα.

Θεμιστοκλέους: Βρέθηκαν μοσχεύματα στην Ιταλία για το ζευγάρι

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, έκανε γνωστό με ανάρτησή του στο Instagram πως βρέθηκαν μοσχεύματα στην Ιταλία. Το ζευγάρι έγινε αποδεκτό στα Μεταμοσχευτικά Κέντρα της Ρώμης και της Πίζας και η πτήση τους έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ώρες.

«Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων σε συνεργασία με το σύστημα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ οργάνωσαν, μέσα σε λίγες ώρες, την επείγουσα μεταφορά δύο συμπολιτών μας που δηλητηριάστηκαν από μανιτάρια, διασφαλίζοντας την ταχύτερη πρόσβαση σε μεταμόσχευση ήπατος.

Με τις συντονισμένες ενέργειες μας, οι συμπολίτες μας έγιναν αποδεκτοί στα Μεταμοσχευτικά Κέντρα της Ρώμης και της Πίζας. Η πτήση τους έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ώρες.

Ευχαριστώ θερμά όλους τους επαγγελματίες που συνέβαλαν στην άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό αυτής της κρίσιμης αποστολής!», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. 

