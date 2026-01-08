Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον 30χρονο

Eπιτέθηκαν και σε δεύτερο άτομο

08.01.26 , 20:12
Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 30χρονου σε κλαμπ της Πάτρας / Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star
Αποτροπιασμό και οργή προκαλούν οι εικόνες από την άγρια επίθεση που εκτυλίχθηκε μέσα σε μπαρ της Πάτρας και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 30χρονου πατέρα έξι παιδιών. Το περιστατικό, καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο και αποτυπώνει καρέ καρέ τη βιαιότητα με την οποία η παρέα των δραστών χτύπησε μέχρι θανάτου το θύμα.

Πάτρα: Στον εισαγγελέα τρεις άνδρες για τον θάνατο 31χρονου

Στο υλικό που εξασφάλισε αποκλειστικά για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ, φαίνεται ο 30χρονος να βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του καταστήματος και να έχει έντονη λογομαχία με ομάδα ανδρών. Κάποια στιγμή επιχειρεί να αποχωρήσει, όμως δεν πρόλαβε, αφού δέχθηκε την πρώτη δυνατή γροθιά από έναν εκ των δραστών και αμέσως μετά χτυπήματα από δεύτερο άτομο, το οποίο χρησιμοποίησε σκαμπό ως αυτοσχέδιο όπλο.

Πάτρα: Νεκρός 30χρονος μετά από ξυλοδαρμό έξω από νυχτερινό κέντρο

Άγριος ξυλοδαρμός 30χρονου σε μπαρ της Πάτρας

Ο άνδρας κατέρρευσε στο πάτωμα και τότε η επίθεση έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, δέχθηκε αλλεπάλληλες κλωτσιές στο κεφάλι, με τη βιαιότητα να προκαλεί σοκ ακόμη και σε όσους παρακολουθούσαν. Παρά τις προσπάθειες τρίτων να απομακρύνουν τον βασικό δράστη, εκείνος επέστρεψε και κατάφερε ένα ακόμη χτύπημα στον ήδη αναίσθητο άνδρα.

Νεκρός 30χρονος από άγριο ξυλοδαρμό σε κλαμπ της Πάτρας

Πάτρα: Eπιτέθηκαν και σε δεύτερο άτομο

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ομάδα των δραστών δε σταμάτησε εκεί. Μετακινήθηκε σε άλλο σημείο του καταστήματος και επιτέθηκε με την ίδια μανία σε δεύτερο άτομο από την παρέα του θύματος. Σε κάποια στιγμή, ένα από τα θύματα φαίνεται να κρατά μαχαίρι, προσπαθώντας, όπως ισχυρίστηκε αργότερα, να αμυνθεί από την επίθεση.

Οι αποκαλύψεις για το παρελθόν των εμπλεκομένων διαδέχονται η μία την άλλη. Ένας 26χρονος, ο οποίος διακρίνεται στο βίντεο να χτυπά τον 30χρονο στο κεφάλι, είναι γνώριμος στις Αρχές και φέρεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχε αποφυλακιστεί πριν από λίγους μήνες.

Σήμερα παραδόθηκε ακόμη ένας εμπλεκόμενος στις αστυνομικές αρχές, ανεβάζοντας τον αριθμό όσων έχουν παρουσιαστεί αυτοβούλως στους τέσσερις, ανάμεσά τους και δύο αδέλφια. Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη πέντε ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στα αιματηρά επεισόδια.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την απόδοση ευθυνών σε όλους τους εμπλεκόμενους.

