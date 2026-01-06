Πάτρα: Στον εισαγγελέα τρεις άνδρες για τον θάνατο 31χρονου

Φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου έπειτα από ξυλοδαρμό

Ελλαδα
Πώς έγινε η άγρια συμπλοκή σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, με θύμα έναν 30χρονο / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, αναμένεται να οδηγηθούν τρεις από τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση του θανάτου ενός 31χρονου τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της Πάτρας, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από ξυλοδαρμό.

Πάτρα: Νεκρός 30χρονος μετά από ξυλοδαρμό έξω από νυχτερινό κέντρο

Ειδικότερα, οι τρεις άνδρες, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών αντίστοιχα, παραδόθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας στην Ασφάλεια Πατρών, γνωρίζοντας πως αναζητούνται και ότι σε βάρος τους θα εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.

Μετά λοιπόν την σύλληψή τους οι τρεις άνδρες πρόκειται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της Πάτρας, όπου θα τους ασκηθούν ποινικές διώξεις από τον εισαγγελέα.

Στην συνέχεια, πρόκειται να οδηγηθούν στον ανακριτή που χειρίζεται την συγκεκριμένη υπόθεση από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία, ώστε να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Από την πλευρά τους, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των υπόλοιπων πέντε ανδρών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται από την Αστυνομία ένα ακόμη άτομο.

ΠΑΤΡΑ
