Πάτρα: Νεκρός 30χρονος μετά από ξυλοδαρμό έξω από νυχτερινό κέντρο

Nεκρός μετά από άγριο ξυλοδαρμό έπεσε ένας 30χρονος στην Πάτρα τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, όλα ξεκίνησαν μέσα σε νυχτερινό κατάστημα στο κέντρο της πόλης, όπου δύο διαφορετικές παρέες που διασκέδαζαν στον ίδιο χώρο ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση για μια ασήμαντη αφορμή. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα και εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 30χρονος δέχθηκε σφοδρά χτυπήματα. Όπως αναφέρεται, χτυπήθηκε επανειλημμένα στο κεφάλι και στο σώμα, ακόμη και με καρέκλες.

Στιγμιότυπο από το σημείο της άγριας συμπλοκής / tempo24.gr

Άτομα από το οικογενειακό του περιβάλλον, που βρίσκονταν μαζί του, τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, μαζί με ακόμη έναν νεαρό από την ίδια παρέα, ο οποίος είχε τραυματιστεί πιο ελαφρά. Στο νοσοκομείο φέρεται να μετέβησαν και άτομα από την αντίπαλη πλευρά. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 30χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε.

Οι γιατροί ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τρεις φερόμενοι ως δράστες έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, είναι γνωστοί στις αρχές και κινούνται στον χώρο της νύχτας.

Την ίδια ώρα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την αποφυγή πιθανών αντιποίνων, ενώ μέλη της παρέας του θύματος έχουν οδηγηθεί στην Ασφάλεια, όπου καταθέτουν για τα όσα συνέβησαν.