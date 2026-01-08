Κύπρος: Πολιτικός «σεισμός» μετά τη διαρροή βίντεο για προεδρικές μίζες

Ως κακόβουλο περιεχόμενο και προϊόν παραποίησης περιγράφει η κυπριακή κυβέρνηση βίντεο που διακινείται τις τελευταίες ώρες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και περιλαμβάνει ισχυρισμούς περί χρηματικών εισφορών σε μετρητά κατά την προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρει ότι, σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, το συγκεκριμένο βίντεο δεν είναι αυθεντικό, αλλά έχει προκύψει από μοντάζ και σκοπιμότητα. Όπως τονίζει, στόχος του υλικού είναι να πλήξει, μέσω ψευδών και παραπλανητικών αναφορών, τόσο την εικόνα της Κυβέρνησης όσο και της Κυπριακής Δημοκρατίας συνολικά.

Το επίμαχο βίντεο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ από λογαριασμό με την ονομασία Emily Thompson (@EmilyTanalyst), ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως «ανεξάρτητη ερευνήτρια και αναλύτρια». Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το υλικό παρουσιάζεται χωρίς καμία αναφορά στην πηγή ή τις συνθήκες λήψης του και περιέχει ισχυρισμούς για χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου με ανταλλάγματα.

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Στο βίντεο εμφανίζονται αποσπασματικές και αλλοιωμένες δηλώσεις του πρώην Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη, καθώς και επιλεγμένα αποσπάσματα δηλώσεων του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, αλλά και του διευθυντή της Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού.

Σε δική του ανακοίνωση, ο Γιώργος Λακκοτρύπης κάνει λόγο για ψεύτικο προφίλ που διέδωσε το βίντεο και υποστηρίζει ότι παρουσιάζεται παραπλανητικά να συζητά με υποτιθέμενους επενδυτές τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου. Όπως σημειώνει, οι δηλώσεις που του αποδίδονται έχουν αποκοπεί και μονταριστεί, με σκοπό τη διαστρέβλωση του πραγματικού περιεχομένου των συνομιλιών.

Ο πρώην υπουργός εκφράζει την εκτίμηση ότι η χρονική στιγμή της δημοσιοποίησης του βίντεο δεν είναι τυχαία, καθώς έγινε μία ημέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι έχει ήδη προχωρήσει σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, όπου και θα καταθέσει όλα τα στοιχεία που διαθέτει.

Οι κυπριακές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας τόσο την προέλευση του υλικού όσο και τα κίνητρα πίσω από τη διάδοσή του.