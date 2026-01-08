Κατερίνα Καινούργιου: Φτιάχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της

Τα χρώματα που διάλεξε η παρουσιάστρια

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το 2026 η Κατερίνα Καινούργιου κι ο σύντροφός της Παναγιώτης Κουτσουμπής, θα αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί, την κορούλα τους.

Κατερίνα Καινούργιου: «Το 2025 ήταν για μένα μια πολύ όμορφη χρονιά»

Η μέλλουσα μητέρα δημοσίευσε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, μετά την εκπομπή της, ένα κολάζ με τέσσερα στιγμιότυπα, μέσα από τα οποία μας ενημέρωσε ότι οι ετοιμασίες για το παιδικό δωμάτιο έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η Κατερίνα Καινούργιου επιλέγει πιο γήινα χρώματα. «Σιγά σιγά», έγραψε στην ανάρτησή της και πρόσθεσε ένα emoji με μπιμπερό.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου /Φωτογραφία Instagram

Πρόσφατα μίλησε στη Super Κατερίνα για τις διαφωνίες που έχει με τον σύντρόφό της για το παιδικό δωμάτιο.

Κατερίνα Καινούργιου: «Φούσκωσα... Δεν κοιτάζομαι στον καθρέφτη»

Το σπίτι τους έχει τρία υπνοδωμάτια. Το ένα είναι η κρεβατοκάμαρα, το άλλο το ετοιμάζει τώρα για τα ρούχα της και για να ετοιμάζεται και το τρίτο θα γίνει το παιδικό δωμάτιο.

Κατερίνα Καινούργιου: Φτιάχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της

Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου, αποκάλυψε ότι φωτογραφίζει τον χώρο και ζητά από το ΑΙ να της δώσει ιδέες. «Το ένα δωμάτιο θα το κάνω παιδικό. Το άλλο το φτιάχνω για να είναι δικό μου. Βγάζω φωτογραφία και ζητάω να μου κάνει το ΑΙ παιδικό δωμάτιο τον χώρο. Έχουμε τρία δωμάτια στο σπίτι και το ένα το φτιάχνω τώρα παιδικό και το άλλο το έχω για να ετοιμάζομαι. Έχουμε και τσακωμό με τον Παναγιώτη. Ήθελα να έχει λίγο ροζ, ο Παναγιώτης θέλει πιο λευκά, πιο μπεζ, πιο γήινα. Δεν μπορεί καθόλου τα πολλά πολλά, καθόλου. Όχι ότι ήθελα να το κάνω κιτσαρέλα αλλά ήθελα λίγο η χρωματική παλέτα να πάει... εντάξει», είχε πει.

KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
