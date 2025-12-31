Κατερίνα Καινούργιου: «Το 2025 ήταν για μένα μια πολύ όμορφη χρονιά»

Λίγο πριν τις 13:00, ανήμερα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς, η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές μέσα από την τελευταία εκπομπή της για το 2025. Η παρουσιάστρια έκλεισε τη χρονιά με έντονη συναισθηματική φόρτιση, στέλνοντας θερμές ευχές για τη νέα χρονιά που έρχεται και ευχαριστώντας το κοινό για τη στήριξη και την αγάπη του.

Το 2026 αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα ξεχωριστή χρονιά για την ίδια, καθώς πρόκειται να γίνει για πρώτη φορά μητέρα, γεγονός που δίνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα λόγια και τις ευχές που μοιράστηκε στο φινάλε της εκπομπής.

Απευθυνόμενη στους τηλεθεατές, η Κατερίνα Καινούργιου είπε χαρακτηριστικά: «Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, τι να πρωτοευχηθώ; Καλή χρονιά να ευχηθώ. Με υγεία πάνω απ’ όλα, χαρά, πολλές επιτυχίες, όμορφες οικογενειακές στιγμές και ό,τι ο καθένας επιθυμεί να πραγματοποιηθεί. Δεν ξέρω, το 2025 ήταν μια… ιδιαίτερη, αλλά για μένα προσωπικά ήταν μια πολύ όμορφη χρονιά. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι αρκεί να έχετε πίστη και όλα τα όνειρα πραγματοποιούνται κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Χρόνια πολλά σε όλους! Χρόνια πολλά, παιδιά! Με το καλό να μας μπει! Τα λέμε το 2026. Φιλιά πολλά σε όλους, χρόνια πολλά, καλή χρονιά! Ευτυχισμένο το 2026!»

Η παρουσιάστρια διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η μικρούλα θα πάρει δύο ονόματα όπως έχει αποκαλύψει η εγκυμονούσα παρουσιάστρια. Θα πάρει το όνομα της πεθεράς της, Πολυξένη, αλλά και Αλεξάνδρα, τιμώντας τη μνήμη της κολλητής της, Αλεξάνδρας Νικολαϊδου, που έφυγε από τη ζωή νικημένη από τον καρκίνο.

Το ζευγάρι, που μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει σε σύμφωνο συμβίωσης, ζει με χαρά και συγκίνηση αυτή τη μοναδική περίοδο της ζωής του, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή πριν την άφιξη του νέου μέλους της οικογένειας.

Η νέα χρονιά φέρνει για την Κατερίνα Καινούργιου όχι μόνο επαγγελματικά σχέδια και τηλεοπτικές επιστροφές, αλλά κυρίως μια νέα καθημερινότητα γεμάτη αγάπη, προσμονή και μητρική ευτυχία. Το 2026 προμηνύεται ως η πιο καθοριστική και τρυφερή χρονιά της ζωής της.