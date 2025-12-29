Κατερίνα Καινούργιου: «Φούσκωσα... Δεν κοιτάζομαι στον καθρέφτη»

Μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε δυναμικά στον τηλεοπτικό αέρα του Alpha, μοιράζοντας χαρμόσυνες ειδήσεις για τη ζωή της.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, αποκάλυψε πως μπήκε επίσημα στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της, φέρνοντας χαμόγελα και συγκίνηση στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Κατά την έναρξη της εκπομπής, η Κατερίνα μοιράστηκε με τους τηλεθεατές πόσο γρήγορα μεγάλωσε η κοιλίτσα της τις τελευταίες εβδομάδες. «Φούσκωσα μέσα σε λίγες μέρες… Δεν κοιτάζομαι και τόσο πολύ στον καθρέφτη, αλλά βλέποντας τώρα στο μόνιτορ. Μπήκα στον έκτο μήνα, οπότε λογικό είναι. Ουσιαστικά είναι τρεισήμισι μήνες ακόμη. Χρόνια πολλά σε όλους!», ανέφερε, με την ειλικρίνεια και τη ζεστασιά που τη χαρακτηρίζουν.

Τα δυο ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

Η συγκίνηση έγινε ακόμη μεγαλύτερη πριν από λίγες ημέρες όταν η παρουσιάστρια μίλησε για τα ονόματα που θα δώσει στην κόρη της. Πρόκειται για δύο ονόματα με ξεχωριστή σημασία: το πρώτο, Πολυξένη, προς τιμήν της πεθεράς της, και το δεύτερο, Αλεξάνδρα, στη μνήμη της καλής φίλης της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, που έφυγε από τη ζωή πριν λίγους μήνες.

Η Κατερίνα περιέγραψε τη συγκλονιστική ιστορία που την ώθησε να επιλέξει αυτό το όνομα: «Μου θύμισες και τη δικιά μου ιστορία που είπες για το δεύτερο όνομα γιατί κι εγώ έχω πει ότι το παιδί μου θα πάρει το όνομα της πεθεράς μου που είναι Πολυξένη. Ήμουν στην Πάρο στο σπίτι μας και είχα κάνει το τεστ και ήταν θετικό. Λέω στον άντρα μου ότι θα πάω να δώσω αίμα για την χοριακή… Τότε ήταν οι τελευταίες μέρες της Αλεξάνδρας που έχει φύγει. Παρόλο που ήταν σε κόμμα, με παίρνει ξαφνικά η αδερφή της και μου είπε ότι ήθελε η Αλεξάνδρα να μου μιλήσει… Όταν την ξαναπήρα το απόγευμα, είχε ξαναπέσει. Είπα στον εαυτό μου και στη μητέρα της και τις αδερφές της ότι εγώ το παιδί μου θα το πω Αλεξάνδρα».