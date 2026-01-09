Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 9 Ιανουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 9 Ιανουαρίου
08.01.26 , 23:41 Ελένη Μενεγάκη - Γιάννης Λάτσιος: Μαζί στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
08.01.26 , 23:16 Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Δεν καβάλησα ποτέ το καλάμι»
08.01.26 , 23:15 Κύπρος: Πολιτικός «σεισμός» μετά τη διαρροή βίντεο για προεδρικές μίζες
08.01.26 , 22:54 Χρήστος Πολίτης: Έφυγε από τη ζωή στα 83 του ο σπουδαίος ηθοποιός
08.01.26 , 22:31 Τραμπ: Δίνει έως 100.000 δολάρια σε κάθε Γροιλανδό για να γίνουν Αμερικάνοι
08.01.26 , 22:23 Σοφία Μουτίδου κατά Γιώργου Λιάγκα: «Ο άνθρωπος έχει πρόβλημα»
08.01.26 , 22:22 Μαζική ανάκληση βρεφικού γάλακτος από τη Nestlé - Πιθανή μόλυνση με τοξίνη
08.01.26 , 22:09 Κλήρωση Tζόκερ 8/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 9.700.000 ευρώ
08.01.26 , 21:30 Ρωσία: «Πρέπει να βυθίσουμε αμερικανικά πλοία. Να χτυπήσουμε τους πειρατές»
08.01.26 , 21:28 Λευτέρης Σουλτάτος: Η βασιλόπιτα της πεθεράς του και το επικό λάθος!
08.01.26 , 20:55 Το νέο Renault Clio στην Ελλάδα - Εκδόσεις και τιμές
08.01.26 , 20:47 Οικονομάκου για επιλόχειο: «Ένιωθα ενοχικά να πω ''δεν είμαι ευτυχισμένη''»
08.01.26 , 20:45 Πατήσια: Πινακίδα φαρμακείου έπεσε και τραυμάτισε μαθήτρια στο κεφάλι!
08.01.26 , 20:12 Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον 30χρονο
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
Οικονομάκου: «Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα»
Ο Γιώργος Λιάγκας για την υγεία του: «Αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»
Κλέων Γρηγοριάδης: «Νομίζω είμαι σε μαύρη λίστα για τηλεοπτικές προτάσεις»
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Κατερίνα Καινούργιου: Φτιάχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Ελένη Χατζίδου: «Είναι μια δύσκολη ημέρα για εμένα»
Χρήστος Πολίτης: Έφυγε από τη ζωή στα 83 του ο σπουδαίος ηθοποιός
Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ
Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: O σπαρακτικός επικήδειος του Στρατή Λιαρέλλη
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Ιερομάρτυρα Θεοκτίστου του ομολογητού, Μαρτύρων Πολυεύκτου και Λαυρεντίου και Νεομάρτυρος Κυράννης εκ Βυσώκας Θεσσαλονίκης.

Όσιος Θεόκτιστος

Όσιος Θεόκτιστος

Ο Όσιος Θεόκτιστος εορτάζεται στις 9 Ιανουαρίου, και πρόκειται για τον Όσιο Θεόκτιστο τον Ηγούμενο του Κουκουμίου (ή Κουκουμιώτη), ο οποίος ήταν μεγάλος αγωνιστής υπέρ των εικόνων την εποχή των εικονομάχων, υπομένοντας διωγμούς, και ανακηρύχθηκε οδηγός των μοναζόντων, πρεσβεύοντας για τους πιστούς. 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.


Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:41 και θα δύσει στις 18:23. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 42 λεπτά.

Σελήνη 10 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top