Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 9 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Ιερομάρτυρα Θεοκτίστου του ομολογητού, Μαρτύρων Πολυεύκτου και Λαυρεντίου και Νεομάρτυρος Κυράννης εκ Βυσώκας Θεσσαλονίκης.

Όσιος Θεόκτιστος

Ο Όσιος Θεόκτιστος εορτάζεται στις 9 Ιανουαρίου, και πρόκειται για τον Όσιο Θεόκτιστο τον Ηγούμενο του Κουκουμίου (ή Κουκουμιώτη), ο οποίος ήταν μεγάλος αγωνιστής υπέρ των εικόνων την εποχή των εικονομάχων, υπομένοντας διωγμούς, και ανακηρύχθηκε οδηγός των μοναζόντων, πρεσβεύοντας για τους πιστούς.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.



