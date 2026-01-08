Σοφία Μουτίδου κατά Γιώργου Λιάγκα: «Ο άνθρωπος έχει πρόβλημα»

Το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα στο Πρωινό κατά της Σοφίας Μουτίδου, προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπρτης στην εκπομπή Real View.

Η Σοφία Μουτίδου αφού άκουσε τα όσα είπε για εκείνη ο παρουσιαστής στον αέρα του ΑΝΤ1, δε δίστασε για άλλη μια φορά να εκφράσει την άποψή της για εκείνον και να τονίσει πως ο παρουσιαστής «έχει πρόβλημα ιδίως μαζί της».

Μάλιστα, δε δίστασε να αποκαλύψει ότι ο Λιάγκας παίρνει τηλέφωνο τον Θέμη Μάλλη που είναι ο επικεφαλής της εκπομπής της και τον ρωτάει διάφορα για όσα συμβαίνουν στα παρασκήνια.

«Ασχολήθηκε 20 λεπτά περίπου... Μακάρι να μην ξανασχοληθεί. Έγινε πυρ και μανία που τον είπα οπισθοδρομικό. Έμεσα μας είπε κι εμάς ηλίθιους παρόλο που δεν θέλει να ασχοληθεί. Τον προσκαλώ να μην ασχολείται, να μην παίρνει τηλέφωνο τους αρχισυντάκτες μας, τον Θέμη Μάλλη και να τον ρωτάει τι έγινε στο παρασκήνιο της εκπομπής. Να μην ασχολείστε!

Είναι ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα. Ξεκάθαρα με εμένα, είναι κάτι πιο βαθύ. Ας το μαζέψει λίγο, όπως υποσχέθηκε κι ας κάνει ότι δεν υπάρχω», είπε μεταξύ άλλων στον «αέρα» η Σοφία Μουτίδου.

Ο Γιώργος Λιάγκας «κόλαφος» κατά της Σοφίας Μουτίδου

Τα όσα είπε η Σοφία Μουτίδου για τον Γιάνη Βαρουφάκη και την παραδοχή του ότι δοκίμασε έκσταση σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό, το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου.

Ο παρουσιαστής, εμφανώς εξοργισμένος, με όσα τόνισε η Σοφία Μουτίδου στο Real View, σημείωσε ότι δε θεωρεί την ηθοποιό ως μία τηλεοπτική παρουσία με υπόσταση και δεν τον νοιάζει αν τον βρίσει στο νέο επεισόδιο.

Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Θέλω λίγο να απαντήσω, γιατί για μένα το θέμα είναι σοβαρό. Και πια η βλακεία στο δημόσιο βίο, περισσεύει. Το πρόβλημα δεν είναι αν κάποιος έχει κάνει ναρκωτικά, δικαίωμά του είναι. Το πρόβλημα δεν είναι στο πλαίσιο μιας αμερικανικής ειλικρίνειας να πει ότι έχω κάνει ναρκωτικά. Κι αυτό δικαίωμά του είναι και μαγκιά του που το είπε. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι; Ότι αυτό που εσείς ονομάζετε προοδευτισμό, είναι ότι ουσιαστικά είπε ο κύριος Βαρουφάκης, όχι ότι πήρε ναρκωτικά, αλλά ότι ήταν μια εξαιρετική εμπειρία που τον έκανε να περάσει καλά επί 15-16 ώρες και να χορεύει ασταμάτητα. Και η μόνη παρενέργεια, το μόνο πρόβλημα δηλαδή που κατάλαβε ότι είχε, είναι ότι απλώς είχε ένα πονοκέφαλο. Που αν τελικά δεν είχε τον πονοκέφαλο -κατάλαβα εγώ- ότι θα ξανάπαιρνε έκσταση.

Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι, για να δούμε τι είναι πρόοδος και οπισθοδρόμηση, ότι ο κύριος Βαρουφάκης πήρε ναρκωτικά. Δικαίωμά του. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο κύριος Βαρουφάκης, «μοντερνίστικα» σε μια μοντέρνα εκπομπή όπως την ονομάζετε εσείς, είπε ότι πήρε ναρκωτικά. Δικαίωμά του και μπράβο του που το ‘πε. Το πρόβλημα είναι ότι είπε ότι είναι τέλειο που πήρε ναρκωτικά και ότι το μόνο πρόβλημα είναι ότι είχε πονοκέφαλο. {…}

Το πρόβλημα είναι ότι έτσι όπως το ‘πε, με αυτή την ιλαρότητα και χαλαρότητα, είναι σαν να είπε πόσο γαμ@το είναι να παίρνεις ναρκωτικά. Δεν το καταλαβαίνετε; Το μόνο πρόβλημά σας είναι, τόσο ηλίθιο είναι το μυαλό σας, και το μόνο πρόβλημά σας είναι να πείτε πάλι κάτι κακό για τον Λιάγκα; Αλήθεια τώρα; Κοιτάξτε το πρόβλημά σας, κυρία μου. Λύστε το. Δεν θα σας το λύσω εγώ και δεν με αφοράτε.

Όμως με αφορά η κοινωνία και κυρίως η νέα γενιά που τον μοντέρνο -όπως τον λέτε εσείς- Βαρουφάκη, τον ακούει. Γιατί βγαίνετε εσείς και λέτε «ο Λιάγκας είναι οπισθοδρομικός, άρα οι νέοι δεν πρέπει να τον ακούνε, ο Βαρουφάκης είναι μοντέρνος, άρα οι νέοι να τον ακούνε».

Σε άλλο σημείο, ο Γιώργος Λιάγκας υποστήριξε: «Σκεφτόμαστε μόνο για το πώς θα γίνουμε αρεστοί σε μια μικρή ομάδα ηλιθίων στο διαδίκτυο. Το πρόβλημα του κυρίου Βαρουφάκη, της κυρίας Μουτίδου, είναι πώς θα γίνουν αρεστοί σε μια ομάδα -μικρή ομάδα ευτυχώς- ηλιθίων στο διαδίκτυο που θα γράψουν “μπράβο”, “like”, “hate Λιάγκας”»…

Τέλος, ο Γιώργος Λιάγκας είπε:« Να σας ενημερώσω ότι και όταν κλείσει η κάμερα, εγώ δεν έχω κάνει. Τόσο οπισθοδρομικός είμαι, γαμώτο. Δεν έχω κάνει. Μες την οπισθοδρόμηση είμαι. Δεν πίνω και αλκοόλ. Άλλη οπισθοδρόμηση κι αυτή. Και ναι όταν με ρωτάνε τα παιδιά μου, τους λέω «δεν είναι ωραίο να πίνετε». Και τους έχω κάνει και μια βόλτα απ’ την Ομόνοια να δείξουν τα τζάνκια που είναι κάτω όλοι. Τους έχω κάνει βόλτα. «Κοιτάξτε» λέω «πώς είναι αυτοί». Οπισθοδρόμηση κι αυτό! Ε;

Τι να κάνουμε εμείς οι οπισθοδρομικοί με σας τους μοντέρνους ρε γαμώτο; Αχ. Και θα φύγουμε σε λίγα χρόνια και εμείς απ’ την τηλεόραση, δεν θα έχουμε λόγο και θα μείνετε μόνο εσείς οι μοντέρνοι, τα σπουδαία αυτά μυαλά, να πάτε την κοινωνία μπροστά. Με τους ηλίθιους που σας λένε μπράβο στο διαδίκτυο.

Ό,τι και να πείτε για μένα δε με αφορά, δεν σας θεωρώ κάτι το οποίο έχει υπόσταση για να με ενοχλήσει αυτό που θα πείτε. Πραγματικά, πείτε ό,τι θέλετε, θα με βρίζετε και σήμερα, να. Αλήθεια σας λέω. Όμως θεωρώ ότι αυτές οι απόψεις, πέραν της πλάκας, είναι επικίνδυνες για την κοινωνία. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που είναι πολύ πιο προοδευτικός από σας. Γιατί το πρώτο πράγμα που κοιτάει η πρόοδος, είναι την ασφάλεια της κοινωνίας. Να είναι μια κοινωνία καλύτερη. Και μια κοινωνία τίγκα στα ναρκωτικά δεν είναι καλύτερη. Άρα προοδευτικός είμαι εγώ, κυρία μου, όχι εσείς. Καταλάβατε; Και ας παίρνετε περισσότερα “like” απ’ τους ηλίθιους. Ηλίθιοι είναι. Το θέμα δεν είναι πόσα “like” παίρνεις, είναι από ποιους τα παίρνεις. Λοιπόν, προχωρώ».