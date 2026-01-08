Σοφία Μουτίδου κατά Γιώργου Λιάγκα: «Ο άνθρωπος έχει πρόβλημα»

Όσα είπε η ηθοποιός μετά την «επίθεση» του παρουσιαστή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.01.26 , 22:54 Χρήστος Πολίτης: Έφυγε από τη ζωή στα 83 του ο σπουδαίος ηθοποιός
08.01.26 , 22:23 Σοφία Μουτίδου κατά Γιώργου Λιάγκα: «Ο άνθρωπος έχει πρόβλημα»
08.01.26 , 22:22 Μαζική ανάκληση βρεφικού γάλακτος από τη Nestlé - Πιθανή μόλυνση με τοξίνη
08.01.26 , 22:09 Κλήρωση Tζόκερ 8/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 9.700.000 ευρώ
08.01.26 , 21:30 Ρωσία: «Πρέπει να βυθίσουμε αμερικανικά πλοία. Να χτυπήσουμε τους πειρατές»
08.01.26 , 21:28 Λευτέρης Σουλτάτος: Η βασιλόπιτα της πεθεράς του και το επικό λάθος!
08.01.26 , 20:55 Το νέο Renault Clio στην Ελλάδα - Εκδόσεις και τιμές
08.01.26 , 20:47 Οικονομάκου για επιλόχειο: «Ένιωθα ενοχικά να πω ''δεν είμαι ευτυχισμένη''»
08.01.26 , 20:45 Πατήσια: Πινακίδα φαρμακείου έπεσε και τραυμάτισε μαθήτρια στο κεφάλι!
08.01.26 , 20:12 Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον 30χρονο
08.01.26 , 19:50 Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Το φύλο του μωρού που περιμένουν!
08.01.26 , 19:08 Κατερίνα Καινούργιου: Φτιάχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
08.01.26 , 18:47 «Ναι» αγροτών στην πρόσκληση Μαξίμου για συνάντηση - Επεισόδια στη Θήβα
08.01.26 , 18:38 Κλέων Γρηγοριάδης: «Νομίζω είμαι σε μαύρη λίστα για τηλεοπτικές προτάσεις»
08.01.26 , 18:24 Νέο Volvo EX60: Με αυτονομία 810 χλμ. - Η μεγαλύτερη στην κατηγορία του
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
Οικονομάκου: «Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα»
Ο Γιώργος Λιάγκας για την υγεία του: «Αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»
Κατερίνα Καινούργιου: Φτιάχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Ελένη Χατζίδου: «Είναι μια δύσκολη ημέρα για εμένα»
Ελένη Μενεγάκη - Γιάννης Λάτσιος: Μαζί στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ
Τζένη Μπότση: Μετά από 12 χρόνια σχέσης, χώρισαν με τον Αλέξανδρο Μιχαλά
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της, τον Γιαννάκη της
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Σοφία Μουτίδου - Γιώργος Λιάγκας
Δείτε το απόσπασμα από την εκπομπή Real View
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα στο Πρωινό κατά της Σοφίας Μουτίδου, προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπρτης στην εκπομπή Real View.

Η Σοφία Μουτίδου αφού άκουσε τα όσα είπε για εκείνη ο παρουσιαστής στον αέρα του ΑΝΤ1, δε δίστασε για άλλη μια φορά να εκφράσει την άποψή της για εκείνον και να τονίσει πως ο παρουσιαστής «έχει πρόβλημα ιδίως μαζί της».

Μάλιστα, δε δίστασε να αποκαλύψει ότι ο Λιάγκας παίρνει τηλέφωνο τον Θέμη Μάλλη που είναι ο επικεφαλής της εκπομπής της και τον ρωτάει διάφορα για όσα συμβαίνουν στα παρασκήνια.

«Ασχολήθηκε 20 λεπτά περίπου... Μακάρι να μην ξανασχοληθεί. Έγινε πυρ και μανία που τον είπα οπισθοδρομικό. Έμεσα μας είπε κι εμάς ηλίθιους παρόλο που δεν θέλει να ασχοληθεί. Τον προσκαλώ να μην ασχολείται, να μην παίρνει τηλέφωνο τους αρχισυντάκτες μας, τον Θέμη Μάλλη και να τον ρωτάει τι έγινε στο παρασκήνιο της εκπομπής. Να μην ασχολείστε!

Είναι ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα. Ξεκάθαρα με εμένα, είναι κάτι πιο βαθύ. Ας το μαζέψει λίγο, όπως υποσχέθηκε κι ας κάνει ότι δεν υπάρχω», είπε μεταξύ άλλων στον «αέρα» η Σοφία Μουτίδου.

Ο Γιώργος Λιάγκας «κόλαφος» κατά της Σοφίας Μουτίδου

Τα όσα είπε η Σοφία Μουτίδου για τον Γιάνη Βαρουφάκη και την παραδοχή του ότι δοκίμασε έκσταση σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό, το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου.

Ο παρουσιαστής, εμφανώς εξοργισμένος, με όσα τόνισε η Σοφία Μουτίδου στο Real View, σημείωσε ότι δε θεωρεί την ηθοποιό ως μία τηλεοπτική παρουσία με υπόσταση και δεν τον νοιάζει αν τον βρίσει στο νέο επεισόδιο.

Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Θέλω λίγο να απαντήσω, γιατί για μένα το θέμα είναι σοβαρό. Και πια η βλακεία στο δημόσιο βίο, περισσεύει. Το πρόβλημα δεν είναι αν κάποιος έχει κάνει ναρκωτικά, δικαίωμά του είναι. Το πρόβλημα δεν είναι στο πλαίσιο μιας αμερικανικής ειλικρίνειας να πει ότι έχω κάνει ναρκωτικά. Κι αυτό δικαίωμά του είναι και μαγκιά του που το είπε. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι; Ότι αυτό που εσείς ονομάζετε προοδευτισμό, είναι ότι ουσιαστικά είπε ο κύριος Βαρουφάκης, όχι ότι πήρε ναρκωτικά, αλλά ότι ήταν μια εξαιρετική εμπειρία που τον έκανε να περάσει καλά επί 15-16 ώρες και να χορεύει ασταμάτητα. Και η μόνη παρενέργεια, το μόνο πρόβλημα δηλαδή που κατάλαβε ότι είχε, είναι ότι απλώς είχε ένα πονοκέφαλο. Που αν τελικά δεν είχε τον πονοκέφαλο -κατάλαβα εγώ- ότι θα ξανάπαιρνε έκσταση.

Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι, για να δούμε τι είναι πρόοδος και οπισθοδρόμηση, ότι ο κύριος Βαρουφάκης πήρε ναρκωτικά. Δικαίωμά του. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο κύριος Βαρουφάκης, «μοντερνίστικα» σε μια μοντέρνα εκπομπή όπως την ονομάζετε εσείς, είπε ότι πήρε ναρκωτικά. Δικαίωμά του και μπράβο του που το ‘πε. Το πρόβλημα είναι ότι είπε ότι είναι τέλειο που πήρε ναρκωτικά και ότι το μόνο πρόβλημα είναι ότι είχε πονοκέφαλο. {…}

Το πρόβλημα είναι ότι έτσι όπως το ‘πε, με αυτή την ιλαρότητα και χαλαρότητα, είναι σαν να είπε πόσο γαμ@το είναι να παίρνεις ναρκωτικά. Δεν το καταλαβαίνετε; Το μόνο πρόβλημά σας είναι, τόσο ηλίθιο είναι το μυαλό σας, και το μόνο πρόβλημά σας είναι να πείτε πάλι κάτι κακό για τον Λιάγκα; Αλήθεια τώρα; Κοιτάξτε το πρόβλημά σας, κυρία μου. Λύστε το. Δεν θα σας το λύσω εγώ και δεν με αφοράτε.

Όμως με αφορά η κοινωνία και κυρίως η νέα γενιά που τον μοντέρνο -όπως τον λέτε εσείς- Βαρουφάκη, τον ακούει. Γιατί βγαίνετε εσείς και λέτε «ο Λιάγκας είναι οπισθοδρομικός, άρα οι νέοι δεν πρέπει να τον ακούνε, ο Βαρουφάκης είναι μοντέρνος, άρα οι νέοι να τον ακούνε».

Σε άλλο σημείο, ο Γιώργος Λιάγκας υποστήριξε: «Σκεφτόμαστε μόνο για το πώς θα γίνουμε αρεστοί σε μια μικρή ομάδα ηλιθίων στο διαδίκτυο. Το πρόβλημα του κυρίου Βαρουφάκη, της κυρίας Μουτίδου, είναι πώς θα γίνουν αρεστοί σε μια ομάδα -μικρή ομάδα ευτυχώς- ηλιθίων στο διαδίκτυο που θα γράψουν “μπράβο”, “like”, “hate Λιάγκας”»…

Τέλος, ο Γιώργος Λιάγκας είπε:« Να σας ενημερώσω ότι και όταν κλείσει η κάμερα, εγώ δεν έχω κάνει. Τόσο οπισθοδρομικός είμαι, γαμώτο. Δεν έχω κάνει. Μες την οπισθοδρόμηση είμαι. Δεν πίνω και αλκοόλ. Άλλη οπισθοδρόμηση κι αυτή. Και ναι όταν με ρωτάνε τα παιδιά μου, τους λέω «δεν είναι ωραίο να πίνετε». Και τους έχω κάνει και μια βόλτα απ’ την Ομόνοια να δείξουν τα τζάνκια που είναι κάτω όλοι. Τους έχω κάνει βόλτα. «Κοιτάξτε» λέω «πώς είναι αυτοί». Οπισθοδρόμηση κι αυτό! Ε;

Τι να κάνουμε εμείς οι οπισθοδρομικοί με σας τους μοντέρνους ρε γαμώτο; Αχ. Και θα φύγουμε σε λίγα χρόνια και εμείς απ’ την τηλεόραση, δεν θα έχουμε λόγο και θα μείνετε μόνο εσείς οι μοντέρνοι, τα σπουδαία αυτά μυαλά, να πάτε την κοινωνία μπροστά. Με τους ηλίθιους που σας λένε μπράβο στο διαδίκτυο.

Ό,τι και να πείτε για μένα δε με αφορά, δεν σας θεωρώ κάτι το οποίο έχει υπόσταση για να με ενοχλήσει αυτό που θα πείτε. Πραγματικά, πείτε ό,τι θέλετε, θα με βρίζετε και σήμερα, να. Αλήθεια σας λέω. Όμως θεωρώ ότι αυτές οι απόψεις, πέραν της πλάκας, είναι επικίνδυνες για την κοινωνία. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που είναι πολύ πιο προοδευτικός από σας. Γιατί το πρώτο πράγμα που κοιτάει η πρόοδος, είναι την ασφάλεια της κοινωνίας. Να είναι μια κοινωνία καλύτερη. Και μια κοινωνία τίγκα στα ναρκωτικά δεν είναι καλύτερη. Άρα προοδευτικός είμαι εγώ, κυρία μου, όχι εσείς. Καταλάβατε; Και ας παίρνετε περισσότερα “like” απ’ τους ηλίθιους. Ηλίθιοι είναι. Το θέμα δεν είναι πόσα “like” παίρνεις, είναι από ποιους τα παίρνεις. Λοιπόν, προχωρώ».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΤΙΔΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
REAL VIEW
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top