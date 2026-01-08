Γιώργος Λιάγκας: Eπέστρεψε στην εκπομπή μετά το ατύχημα στο σπίτι του

«Χτύπησα πολύ, έπαθα ζημιά στην σπονδυλική στήλη»

Γιώργος Λιάγκας: Eπέστρεψε στην εκπομπή μετά το ατύχημα στο σπίτι του
Γιώργος Λιάγκας: Eπέστρεψε στην εκπομπή μετά το ατύχημα στο σπίτι του/ Πρωινό
Tην Τετάρτη 7 Ιανουαρίου o Γιώργος Λιάγκας απουσίαζε από την εκπομπή του «Το Πρωινό» του ANT1, καθώς είχε ένα ατύχημα στο σπίτι του και το «τιμόνι» της πρωινής εκπομπής ανέλαβε ο Τάσος Τεργιάκης.

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε στο «Πρωινό» και όπως εξήγησε, χτύπησε πολύ, με αποτέλεσμα να πάθει ζημιά στη σπονδυλική στήλη.

«Είμαστε ακόμα ζωντανοί σαν ροκ συγκρότημα, που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν… Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πάρα πολύ. Ξέρεις καμιά φορά, επειδή της μόδας είναι στα social media όλοι οι ηλίθιοι να γράφουν βρισιές, όταν ξαφνικά υπάρχει μια μέρα που θα πάθεις κάτι και βλέπεις εκατοντάδες χιλιάδες μηνύματα αγάπης και συμπάθειας, λες ότι, δόξα τω Θεώ, η πλειοψηφία του κόσμου σκέφτεται ακόμα σοβαρά. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος παθαίνει κάτι, σοβαρό ή μη σοβαρό, η πλειοψηφία του κόσμου του συμπαρίσταται. Και αυτό είναι πολύ χαρμόσυνο.

Να ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πολύ τον φίλο μου τον Αιμίλιο τον Βουγιουκλάκη, που είναι ο διοικητής του Ασκληπιείου στη Βούλα. Παλιά εμείς που μέναμε στα νότια προάστια θέλω να σας πω ότι όταν αρρωσταίναμε, λέμε μη πάμε στη Βούλα γιατί θα αρρωστήσουμε ακόμα περισσότερο, θα κολλήσουμε τα πάντα. Τώρα δηλαδή πραγματικά το Ασκληπιείο της Βούλας έχει μετατραπεί σε ένα νοσοκομείο κόσμημα. Και τον κύριο Ψυχογιό που ήταν ο ορθοπεδικός της βάρδιας εκεί που πήγα χθες το πρωί.

Έπεσα, χτύπησα στο σπίτι, πολύ χτύπησα, στη σπονδυλική στήλη, έπαθα και μια μικρή ζημιούλα. Πίσω, εντάξει, είμαι χαπακωμένος, παίρνω γύρω στα εννιά χάπια την ημέρα, οπότε συγχωρέστε με λίγο, μιλάω λίγο πιο αργά, είμαι λίγο ζαλισμένος, αλλά θα μπορούσαν να ‘ναι και χειρότερα τα πράγματα. Και το ‘γραψα και χθες παιδιά, η μόνη ευχή που πρέπει να κάνουμε στους ανθρώπους είναι υγεία.

Όταν η υγεία δεν την έχεις ή για λίγο σου χτυπήσει καμπανάκι, τότε καταλαβαίνεις ότι το μόνο που αξίζει στη ζωή είναι η υγεία. Τίποτα άλλο. Λοιπόν… Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Είμαστε εδώ και προχωράμε. Πάμε, καλημέρα κύριοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ και εσάς που χθες έτσι κρατήσατε τις επάλξεις στην εκπομπή», εξήγησε

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
