Iράν: Ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο

Τι δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών

17.04.26 , 16:43 Νάνσυ Ζαμπέτογλου - Αποκάλυψη: «Με πήγανε μέσα σε ένα σαν κρατητήριο...»
17.04.26 , 16:19 Iράν: Ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο
17.04.26 , 16:18 Αναστασία Τσιλιμπίου: Το τρικ της για να φαίνεται άβαφη και λαμπερή το πρωί
17.04.26 , 16:10 KGM Musso EV: Το ηλεκτρικό pick-up που θα κατακτήσει την αγορά
17.04.26 , 15:39 Αργοστόλι: Θρήνος στην κηδεία της Μυρτώς - Συντετριμμένοι γονείς και φίλοι
17.04.26 , 15:22 CASH OR TRASH: Ένα μικρό σετ με ουράνιο εντυπωσιάζει τον Δεμερτζή
17.04.26 , 15:02 Την ενοχή του πρώην αστυνομικού της Βουλής & της μητέρας ζητά η εισαγγελέας
17.04.26 , 15:00 Mάρα Ζαχαρέα: Βόλτα με τον γιο της Βασίλη
17.04.26 , 14:58 Η Super League επιστρέφει από τις ...διακοπές και αναμένεται συναρπαστική
17.04.26 , 14:41 Αργοστόλι: Οι Γονείς Της 19χρονης Λίγο Πριν Την Κηδεία Της
17.04.26 , 14:34 FIAT 500 Hybrid: Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές
17.04.26 , 14:16 «Προσέξτε πολύ!» – Η προειδοποίηση της Άσης Μπήλιου για 4 ζώδια
17.04.26 , 14:10 Αργοστόλι: Συντετριμμένη η γιαγιά του αρσιβαρίστα - «Τον μπλέξανε»
17.04.26 , 13:59 Stars System: Από την ένταση στην άνοδο – Τα 4 ζώδια που ευνοούνται
17.04.26 , 13:41 Αργοστόλι: Η κατάθεση του 66χρονου που μιλούσε με τη Μυρτώ πριν πεθάνει
MasterChef Γιώργος: «Έχει στρατηγική. Ξέρει πώς παίζεται το παιχνίδι»
Ετεοκλής Παύλου: «Τις τελευταίες ημέρες διανύω μεγάλη ευτυχία και χαρά»
Μαρίνα Σταυράκη: Τρελά ερωτευμένη - Ποιος είναι ο Τούρκος σύντροφός της
Mάρα Ζαχαρέα: Βόλτα με τον γιο της Βασίλη
MasterChef 2026: Αυτά είναι τα δύο καλύτερα πιάτα της δοκιμασίας!
Αργοστόλι: Θρήνος στην κηδεία της Μυρτώς - Συντετριμμένοι γονείς και φίλοι
Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
«Προσέξτε πολύ!» – Η προειδοποίηση της Άσης Μπήλιου για 4 ζώδια
«Είχα μείνει έγκυος και απέβαλα – Από άμυνα δεν ήθελα να κάνω ξανά παιδί»
Η αντίδραση της Λίτσας Πατέρα για τη Μενεγάκη: «Άντε τώρα!»
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Πηγή: ΑΜΠΕ, photo AP/US Navy, βίντεο ΕΡΤ
Ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ το Ιράν για 10 ημέρες (βίντεο ΕΡΤ)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Στενές του Ορμούζ είναι ανοιχτές για εμπορικά πλοία κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο.
  • Η διέλευση θα γίνεται σύμφωνα με συντονισμένη διαδρομή, όπως έχει καθορίσει ο Οργανισμός Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.
  • Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο δεν έχει ολοκληρωθεί, παρά την εκεχειρία.
  • Προειδοποίησε για πιθανές νέες εκτοπίσεις Λιβανέζων αν συνεχιστούν οι μάχες.
  • Ο λιβανικός στρατός κατήγγειλε παραβιάσεις από την ισραηλινή πλευρά μετά την έναρξη της εκεχειρίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ανοιχτή για την υπόλοιπη περίοδο της εκεχειρίας, σε ευθυγραμμισμό με τη συμφωνία κατάπαυησης πυρός στον Λίβανο.

Η διέλευση των πλοίων μέσω των Στενών θα γίνεται σύμφωνα με τη συντονισμένη διαδρομή, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν, τόνισε ο Αραγτσί σε μια ανάρτηση στο X.

Μένει βεβαίως να διευκρινιστεί τι θα γίνει από πλευράς ΗΠΑ καθώς είχαν κηρύξει χθες πλήρη ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.    

Ξανά στο τραπέζι ΗΠΑ - Ιράν εν μέσω έντασης στα Στενά του Ορμούζ

Ισραήλ: Η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο «δεν έχει ολοκληρωθεί» 

Η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο «δεν έχει ολοκληρωθεί», δήλωσε πάντως σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραελ Κατς, ώρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας.

«Οι στρατιωτικοί χερσαίοι ελιγμοί στον Λίβανο και οι επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ κατέστησαν εφικτή την επίτευξη πολλών στόχων», αλλά η επιχείρηση δεν έχει «ολοκληρωθεί», δήλωσε ο Κατς, την πρώτη ημέρα μιας 10ήμερης εκεχειρίας στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής λιβανικής οργάνωσης.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Λιβανέζοι, οι οποίοι επιστρέφουν νότια καθώς τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, ενδέχεται να χρειαστεί να απομακρυνθούν ξανά. «Αν οι μάχες συνεχιστούν, οι κάτοικοι που επιστρέφουν σε ασφαλή ζώνη θα πρέπει να απομακρυνθούν για να ολοκληρωθεί η αποστολή», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Αυτή η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ώρες αφού ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. 

Ωστόσο, ο λιβανικός στρατός κατήγγειλε λίγο μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας παραβιάσεις από την ισραηλινή πλευρά στο νότιο τμήμα της χώρας.

 

