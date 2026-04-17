Αργοστόλι: Θρήνος στην κηδεία της Μυρτώς - Συντετριμμένοι γονείς και φίλοι

Την αποχαιρέτησαν με λευκά λουλούδια - Μοίρασαν μπομπονιέρες και κουφέτα

Tο ρεπορτάζ του Κώστα Γκελντή από την Κεφαλονιά στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βαρύ πένθος στην κηδεία της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, με τις συνθήκες θανάτου της υπό έρευνα.
  • Η κηδεία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου, με συμμετοχή συγγενών, φίλων και κόσμου.
  • Η Μυρτώ σπούδαζε βοηθός μικροβιολογικού εργαστηρίου και περιγραφόταν ως ήσυχο και καλό παιδί.
  • Στην κηδεία μοιράστηκαν μπομπονιέρες και κουφέτα, με το νησί να κρατά λευκά λουλούδια.
  • Τρεις κατηγορούμενοι έδιναν εξηγήσεις ενώπιον δικαστικών αρχών την ώρα της κηδείας.

Βαρύ πένθος στην κηδεία της 19χρονης Μυρτώς που πέθανε στην Κεφαλονιά, με τις συνθήκες του θανάτου τους να ερευνώνται.  

Την ώρα που οι τρεις κατηγορούμενοι έδιναν τις δικές τους εξηγήσεις για τις πράξεις τους ενώπιον των δικαστικών αρχών, στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου τελέστηκε η κηδεία της 19χρονης. 

Συγγενείς, φίλοι, αλλά και απλός κόσμος πήγε για να αποχαιρετήσουν τη Μυρτώ ντυμένη νύφη, στο τελευταίο της ταξίδι προς το φως.  

Κηδεία Μυρτώς Κεφαλονιά

Θάνατος Μυρτώς Κεφαλονιά

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του απεσταλμένου του Star Κώστα Γκελντή, στην κηδεία μοιράστηκαν μπομπονιέρες και κουφέτα. Όλο το νησί, κρατώντας λευκά λουλούδια στα χέρια και με φωνές που σπάνε είπαν το τελευταίο «αντίο» στη 19χρονη.  

Κεφαλονιά: Κηδεία Μυρτώς

Συντετριμμένοι οι γονείς της Μυρτώς στην κηδεία της / Φωτογραφίες patrisnews.com 

Αργοστόλι: Συντετριμμένοι οι γονείς της Μυρτώς στην κηδεία

Η Μυρτώ σπούδαζε βοηθός μικροβιολογικού εργαστηρίου στη σχολή του νοσοκομείου της Κεφαλονιάς. Την περιγράφουν όλοι ως μια σπουδάστρια που δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα. Δεν είχε την εμφάνιση μιας χρήστριας ναρκωτικών και ήταν ένα παιδί χαμηλών τόνων.  

