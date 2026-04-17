Αργοστόλι: Θρήνος στην κηδεία της Μυρτώς - Συντετριμμένοι γονείς και φίλοι

Βαρύ πένθος στην κηδεία της 19χρονης Μυρτώς που πέθανε στην Κεφαλονιά, με τις συνθήκες του θανάτου τους να ερευνώνται.
Την ώρα που οι τρεις κατηγορούμενοι έδιναν τις δικές τους εξηγήσεις για τις πράξεις τους ενώπιον των δικαστικών αρχών, στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου τελέστηκε η κηδεία της 19χρονης.
Συγγενείς, φίλοι, αλλά και απλός κόσμος πήγε για να αποχαιρετήσουν τη Μυρτώ ντυμένη νύφη, στο τελευταίο της ταξίδι προς το φως.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του απεσταλμένου του Star Κώστα Γκελντή, στην κηδεία μοιράστηκαν μπομπονιέρες και κουφέτα. Όλο το νησί, κρατώντας λευκά λουλούδια στα χέρια και με φωνές που σπάνε είπαν το τελευταίο «αντίο» στη 19χρονη.
Η Μυρτώ σπούδαζε βοηθός μικροβιολογικού εργαστηρίου στη σχολή του νοσοκομείου της Κεφαλονιάς. Την περιγράφουν όλοι ως μια σπουδάστρια που δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα. Δεν είχε την εμφάνιση μιας χρήστριας ναρκωτικών και ήταν ένα παιδί χαμηλών τόνων.
