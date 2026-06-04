Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι μια επιθετική νόσος, αποτελώντας περίπου το 3% των νέων διαγνώσεων καρκίνου ετησίως. Συγεκριμένα, στην Ελλάδα καταγράφονται περίπου 740 νέα περιστατικά τον χρόνο, ενώ στην ΕΕ διαγιγνώσκονται ετησίως περίπου 12 άνδρες και 8 γυναίκες ανά 100.000 κατοίκους.

Το Αμερικανικό Συνέδριο Ογκολογίας (ASCO) ανακοίνωσε φέτος ένα νέο ελπιδοφόρο αντικαρκινικό φάρμακο, το οποίο φέρνει αλλαγές σε ό,τι αφορά την επιβίωση των νοσούντων από μεταστατικό καρκίνο στο παγκρέας.

Ο κ. Θάνος Δημόπουλος, Καθηγητής Θεραπευτικής - Ογκολογίας - Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ και η Δρ Αγγελική Ανδρικοπούλου, συνοψίζουν τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας, η οποία δημοσιεύθηκε στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό New England Journal of Medicine (δείτε εδώ το πλήρες άρθρο).

Daraxonrasib (RMC-6236): Το νέο αντικαρκινικό φάρμακο

Το daraxonrasib (RMC-6236) είναι ένα νέο αντικαρκινικό φάρμακο, το οποίο χορηγείται από το στόμα και στοχεύει την οικογένεια πρωτεϊνών RAS (KRAS, NRAS, HRAS), οι οποίες συχνά είναι μεταλλαγμένες σε καρκίνους, όπως ο καρκίνος του παγκρέατος, των πνευμόνων και του παχέος εντέρου. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η πρωτεΐνη RAS λειτουργεί ως ένας μοριακός «διακόπτης» και παραμένει απενεργοποιημένη. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, μεταλλάξεις της RAS την κρατούν συνεχώς ενεργή, με αποτέλεσμα τον ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό.

Το συγκεκριμένο φάρμακο ανήκει στην κατηγορία των RAS(ON) multi-selective inhibitors, δηλαδή, έχει την ικανότητα να αναστείλει πολλές διαφορετικές μορφές της ενεργοποιημένης RAS πρωτεΐνης - αντί να στοχεύει μία συγκεκριμένη μετάλλαξη (όπως, π.χ., οι αναστολείς KRAS G12C). Το daraxonrasib το πετυχαίνει αυτό, αναστέλλοντας την ενεργοποιημένη RAS πρωτεΐνη και τα επαγόμενα μοριακά της μονοπάτια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμπόδιση του ανεξέλεγκτου κυτταρικού πολλαπλασιασμού και της ογκογένεσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον καρκίνο του παγκρέατος, αφού οι ογκογόνες RAS μεταλλάξεις είναι υπεύθυνες για περισσότερες των 90% των περιπτώσεων.

Το Αμερικανικό Συνέδριο Ογκολογίας (ASCO) ανακοίνωσε ένα νέο αντικαρκινικό φάρμακο, το οποίο φέρνει ελπίδα στους νοσούντες από καρκίνο του παγκρέατος / Φωτογραφία: Unsplash.com

Καρκίνος του παγκρέατος: Τι έδειξαν τα αποτελέσματα έπειτα από τη χρήση του νέου φαρμάκου

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της μελέτης φάσης 3 (RASolute – 302) του φαρμάκου ανακοινώθηκαν στο Αμερικανικό Συνέδριο Ογκολογίας (ASCO) 2026 και εντυπωσίασαν την ογκολογική κοινότητα. Το φάρμακο χορηγήθηκε ως θεραπεία δεύτερης γραμμής σε νοσούντες από μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος (mPDAC), έπειτα από αποτυχία προηγούμενης χημειοθεραπείας. Στη μελέτη συμμετείχαν περίπου 500 ασθενείς, οι οποίοι έλαβαν είτε daraxonrasib από το στόμα μία φορά ημερησίως είτε χημειοθεραπεία επιλογής του ερευνητή. Το daraxonrasib διπλασίασε τη συνολική επιβίωση (από 6.7 σε 13.2 μήνες), προσφέροντα μία ελπιδοφόρα θεραπεία δεύτερης γραμμής στον μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος. Επίσης, η θεραπεία αυτή μείωσε τον κίνδυνο θανάτου κατά περίπου 60% και διπλασίασε τον χρόνο μη εξέλιξης της νόσου. Αξιζει, επίσης, να αναφερθεί ότι το 31.6% των ασθενών ανταποκρίθηκε στη θεραπεία με daraxonrasib, έναντι μόλις του 11.2% εκείνων που έλαβαν χημειοθεραπεία.

Οι συχνότερες παρενέργειες που παρουσιάστηκαν ήταν εξάνθημα, στοματίτιδα/έλκη στόματος και γαστρεντερικές διαταραχές. Η νέα αυτή θεραπεία αλλάζει την κλινική πρακτική στους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος. Επιπρόσθετα, βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες που αφορούν στο daraxonrasib, σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία ως θεραπεία πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκίνου παγκρέατος και ως προεγχειρητική θεραπευτική αγωγή για ασθενείς με εντοπισμένη νόσο.

Τέλος, θα πραγματοποιηθούν μελέτες με το daraxonrasib και σε άλλους καρκίνους που χαρακτηρίζονται από RAS μεταλλάξεις, όπως ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος των πνευμόνων, ο καρκίνος του παχέος εντέρου κ.λπ. Για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα στόχευσης της πρωτεΐνης RAS και το γεγονός αυτό αποτελεί πραγματική επανάσταση στην Ογκολογία.