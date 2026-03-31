Είχε φούσκωμα στην κοιλιά, το αγνόησε και αποδείχτηκε καρκίνος

Ποια είναι τα συμπτώματα του καρκίνου του παχέος εντέρου

Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: profimedia.gr
Καρκίνος παχέος εντέρου - ορθού: Αυξάνονται τα ποσοστά εμφάνισής τους σε νεαρότερες ηλικίες / Βίντεο: ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η 27χρονη Μαριάνα Τάτα, από τη Νέα Υόρκη, είχε μια ανέμελη ζωή και θεωρούσε την υγεία της δεδομένη. Κάποια στιγμή, όμως, ένιωθε την κοιλιά της ασυνήθιστα φουσκωμένη, κάτι που δεν είχε παρατηρήσει ξανά έως εκείνη τη στιγμή.

Τελικά, αποφάσισε να επισκεφθεί το γιατρό της και έπειτα από πολλές εξετάσεις έλαβε τα σοκαριστικά νέα: Έπασχε από καρκίνο του παχέος εντέρου (τέταρτο στάδιο).

Η Μαριάνα Τάτα (27) από τη Νέα Υόρκη, είχε μια ανέμελη ζωή και θεωρούσε την υγεία της δεδομένη. Έπειτα από κάποια συμπτώματα που επέμεναν, αποφάσισε να επισκεφθεί το γιατρό της. Έπειτα από πολλές εξετάσεις έλαβε τα σοκαριστικά νέα: Έπασχε από καρκίνο του παχέος εντέρου (τέταρτο στάδιο). / Φωτογραφία: profimedia.gr

Η 27χρονη Μαριάνα Τάτα, από τη Νέα Υόρκη, είχε μια ανέμελη ζωή και θεωρούσε την υγεία της δεδομένη. Έπειτα από κάποια συμπτώματα που επέμεναν, αποφάσισε να επισκεφθεί το γιατρό της. Έπειτα από πολλές εξετάσεις έλαβε τα σοκαριστικά νέα: Έπασχε από καρκίνο του παχέος εντέρου (τέταρτο στάδιο). / Φωτογραφία: profimedia.gr

Η Μαριάνα ένιωθε πρησμένη, είχε μειωμένη όρεξη, ενώ παρατήρησε και αίμα στην τουαλέτα της. Όπως αποκάλυψε η ίδια, όταν έμαθε τη διάγνωση: «Ένιωσα αποξενωμένη, σαν να ήμουν έξω από το σώμα μου. Ήμουν τρομοκρατημένη και επανειλημμένα σκεφτόμουν ότι δεν μπορεί να είναι αλήθεια».

Προσπάθησε να αποδεχθεί τη νέα πραγματικότητα για εκείνη και να ξεπεράσει το αρχικό σοκ: «Δυσκολεύτηκα να το αποδεχτώ και ευχόμουν όλη η κατάσταση να εξαφανιστεί. Κάποια στιγμή κατηγόρησα τον εαυτό μου και αναρωτήθηκα αν θα μπορούσα να το είχα αποτρέψει, αν είχα δώσει περισσότερη προσοχή στο σώμα μου». Όμως ο μεγαλύτερος φόβος της ήταν: «Ο μεγαλύτερος φόβος μου ήταν ότι θα πεθάνω».

Η Μαριάνα με το σύντροφό της, Σέιν / Φωτογραφία: profimedia.gr

Η 27χρονη γυναίκα συνειδητοποιεί ότι τώρα θα ζήσει με μια ασθένεια που έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς της, λέγοντας ότι «Αγνόησα τα ροειδοποιητικά σημάδια μέχρι να είναι πολύ αργά – τώρα θα ζήσω με τον καρκίνο για το υπόλοιπο της ζωής μου». Από εκεί και πέρα, για τη Μαριάνα, η ζωή απέκτησε μία διαφορετική ρότα: ιατρικές εξετάσεις, θεραπεία, αναλύσεις και προβληματισμό για κάθε σημάδι που της έστελνε το σώμα της.

Η ιστορία της 27χρονης Αμερικανίδας μας προειδοποιεί να μην υποτιμάμε ακόμη και τα φαινομενικά ασήμαντα συμπτώματα, καθώς η υγεία δεν είναι δεδομένη και η ζωή μας μπορεί να αλλάξει σε μια στιγμή.

Συμπτώματα του καρκίνου του παχέος εντέρου και διάγνωση

Τα κυριότερα συμπτώματα του καρκίνου του εντέρου περιλαμβάνουν επίμονες αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου (διάρροια/δυσκοιλιότητα), αίμα στα κόπρανα, ανεξήγητη απώλεια βάρους, κοιλιακό πόνο/κράμπες και αίσθημα ατελούς κένωσης.

Στα αρχικά στάδιά του είναι συνήθως ασυμπτωματικός, ενώ εάν τα συμπτώματα αυτά επιμένουν πάνω από 2-3 εβδομάδες, απαιτούν άμεση ιατρική διερεύνηση.

Ποια είναι τα κυριότερα συμπτώματα του καρκίνου του εντέρου και πώς γίνεται η σωστή διάγνωση; Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούμε / Φωτογραφία: Unsplash.com

Παρακάτω αναφέρονται τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε και αφορούν στον καρκίνο του παχέος εντέρου:

  • Αλλαγές στις κενώσεις: Διάρροια, δυσκοιλιότητα ή αλλαγή στη σύσταση/σχήμα των κοπράνων που διαρκεί >2-3 εβδομάδες.
  • Αιμορραγία: Αίμα στα κόπρανα (ανοιχτό κόκκινο ή σκούρο/μαύρο) ή αιμορραγία από το ορθό.
  • Κοιλιακός πόνος: Επίμονες κράμπες, αέρια, φούσκωμα ή πόνος στην κοιλιά/πύελο.
  • Ανεξήγητη απώλεια βάρους: Απώλεια κιλών χωρίς αλλαγή στη διατροφή ή την άσκηση.
  • Αναιμία/Κόπωση: Σιδηροπενική αναιμία (αίσθημα αδυναμίας/εύκολης κόπωσης) λόγω χρόνιας, μικρής απώλειας αίματος.
  • Αίσθημα ατελούς κένωσης: Αίσθηση ότι το έντερο δεν αδειάζει πλήρως.
  • Αποφρακτικά φαινόμενα: Σε προχωρημένες περιπτώσεις, ναυτία, έμετος ή έντονος πόνος (οξύς αποφρακτικός ειλεός). 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι αρκετά από τα παραπάνω συμπτώματα ίσως οφείλονται σε λιγότερο σοβαρές παθήσεις (π.χ. αιμορροΐδες, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου).
Η έγκαιρη διάγνωση γίνεται κυρίως με κολονοσκόπηση, η οποία συνιστάται για άτομα άνω των 50 ετών ή νωρίτερα αν υπάρχουν συμπτώματα ή κληρονομικότητα. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, πρέπει να συμβουλεύεστε άμεσα γαστρεντερολόγο.

