Mystery Box επιφύλασσε η πρώτη μέρα της Silver Εβδομάδας του MasterChef 10, με τους κριτές να δίνουν στους top 11 την ελευθερία να μαγειρέψουν ό,τι θέλουν, έχοντας ως μοναδικό αντίπαλο τον χρόνο, που μετρούσε αντίστροφα και μεγάλωνε την αγωνία τους.

Τέσσερις προσπάθειες περνούν απευθείας στην επόμενη φάση, τρεις αποκλείονται από τη διαδικασία και τη διεκδίκηση των 20.000 ευρώ, ενώ τέσσερις παίκτες θα έχουν δεύτερη ευκαιρία.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς ανακοίνωσε τον πρώτο επιτυχόντα, ο οποίος, μάλιστα, άκουσε για πρώτη φορά το όνομά του ανάμεσα στα καλύτερα πιάτα: «Το καλύτερο πιάτο σε αυτή την πρώτη δοκιμασία, που στέλνει τον δημιουργό του στην αυριανή επόμενη φάση, είναι η προσπάθεια του Χρήστου».

Ο Χρήστος ένιωσε απέραντη ευγνωμοσύνη, καθώς οι κόποι του επιτέλους απέδωσαν καρπούς: «Και ακούω το όνομά μου. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Επιτέλους ήρθε αυτή η στιγμή να βγω κι εγώ στα καλύτερα πιάτα. Είμαι πολύ ευγνώμων», δήλωσε.

Δεύτερο κατά σειρά ανακοινώθηκε το όνομα του Πάνου, ο οποίος χάρηκε περισσότερο για την πρόκριση του Χρήστου παρά για τη δική του. «Δεν έχει κερδίσει ούτε μία φορά το καλύτερο πιάτο και πραγματικά του αξίζει», σχολίασε.

Η τρίτη καλύτερη προσπάθεια ανήκε στον Πέτρο, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στο έπαθλο, αν και, ιδανικά, θα ήθελε να είχε βρεθεί πρώτος στον εξώστη.

«Τρίτη καλύτερη προσπάθεια. Σίγουρα θα μου άρεσε να ήταν πρώτη, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν γευστικό, τους άρεσε, πάω στην επόμενη φάση, οπότε όλα πήγαν καλά», ανέφερε.

Ο Φίλιππος, με ένα εντυπωσιακό -για άλλη μία φορά- γλυκό, πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο της Silver Week, δηλώνοντας στις κάμερες:

«Ήξερα μέσα μου πως, αν δεν έχουν δοκιμάσει ξανά ένα γλυκό με βασιλικό σαν κι αυτό, θα είναι κάτι καινούργιο για εκείνους και θα τους εντυπωσιάσει. Οπότε σταύρωσα τα δάχτυλά μου και ευχήθηκα να πάνε όλα καλά. Είμαι πολύ περήφανος και ευχαριστημένος που πήρα το τέταρτο καλύτερο πιάτο σήμερα».

