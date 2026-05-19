Βορίζια: Στον Εισαγγελέα ο «θείος» της οικογενειακής μαφίας

Μαφιόζικες μέθοδοι στην Κρήτη - Κατέστρεφαν και απειλούσαν αγρότες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.05.26 , 23:10 Σίσσυ Χρηστίδου: Αγνώριστη με τη νέα αλλαγή στα μαλλιά της
19.05.26 , 23:03 Κάλυμνος: Αυτός είναι ο 47χρονος ψαράς που η σορός του βρέθηκε στη θάλασσα
19.05.26 , 22:51 Ζευγάρι Έκανε Διαρρήξεις Με Φλόγιστρο - 8 Χτυπήματα Στη Ρόδο
19.05.26 , 22:38 Πύργος: Ακλάδευτα καλάμια «μαστιγώνουν» τα βαγόνια
19.05.26 , 22:33 Καίτη Γαρμπή & Διονύσης Σχοινάς: Ξανά μαζί σε μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία
19.05.26 , 22:18 Κλήρωση Τζόκερ 19/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
19.05.26 , 21:56 Βορίζια: Στον Εισαγγελέα ο «θείος» της οικογενειακής μαφίας
19.05.26 , 21:55 MasterChef: Το ζητούμενο του Mystery Box που ανοίγει τη Silver Week
19.05.26 , 21:37 Κλήρωση Eurojackpot 19/5: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 118.000.000 ευρώ
19.05.26 , 21:32 Aναστασία Γιουσέφ: Τα πιο «περίεργα πράγματα» που κάνει στην εγκυμοσύνη
19.05.26 , 21:26 Έντονη αντίδραση Κοβέσι στην τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα
19.05.26 , 21:00 Star Tech: O Δρ Αχιλλέας Καραδημητρίου για την αξία του fact checking
19.05.26 , 20:37 Τροχός της Τύχης: Η Πόπη «παρά τρίχα» να λύσει τον γρίφο
19.05.26 , 20:37 Κασσελάκης: Αθωώθηκε στο Εφετείο για παράβαση του Πόθεν Έσχες
19.05.26 , 19:58 Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Δημήτρης Κοντόπουλος: Τα γνωστά τραγούδια που έχει γράψει
Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
Χρουσαλά - Πατίτσας: Dinner και Eurovision στο πολυτελές γιοτ τους
Πάνος Κουτσουμπής: Είναι ένας τρυφερός μπαμπάς - Η φωτογραφία με την Ξένια
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
«Του χρόνου θα δούμε πολλές αλλαγές στην τηλεόραση»
Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
Eurovision: Η πρώτη συνεργασία της νικήτριας Dara με Έλληνα καλλιτέχνη
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Γωγώς Αποστολάκη (19/5/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στον εισαγγελέα Ρεθύμνου οδηγήθηκε ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που εκβίαζε αγρότες στα Βορίζια.
  • Η οργάνωση, με 12 μέλη, τρομοκρατούσε τους κατοίκους του Αμαρίου, υποχρεώνοντάς τους σε καταπατήσεις και λεηλασίες.
  • Ο αρχηγός είναι θείος δύο βασικών μελών της οργάνωσης, που δήλωναν ξένα κτήματα ως δικά τους για αγροτικές επιδοτήσεις.
  • Τα θύματα υπέστησαν καταστροφές περιουσιών, με χαρακτηριστικά περιστατικά καύσης αυτοκινήτων και καταστροφής αμπελώνων.
  • Θείος και ανιψιοί θα απολογηθούν την Παρασκευή στην ανακρίτρια.

Στον εισαγγελέα Ρεθύμνου οδηγήθηκε σήμερα (19/5) ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, που με μαφιόζικες μεθόδους θησαύριζε εις βάρος αγροτών. Τα 12 μέλη της, συγγενείς και φίλοι μεταξύ τους, με ορμητήριο τα Βορίζια, είχαν γίνει φόβος και τρόμος στην περιοχή του Αμαρίου Ρεθύμνου. Τα δεκάδες θύματά τους υποχρεώνονταν να υπομένουν καταπατήσεις και λεηλασία των περιουσιών τους, διαφορετικά δέχονταν αντίποινα. Το ρεπορτάζ είναι της ανταποκρίτριας του Star στην Κρήτη, Γωγώς Αποστολάκη. 

Σπείρα εκβιαστών Βορίζια: Εκφόβιζαν όσους αγρότες δε συνεργάζονταν

Αρχηγός είναι θείος δύο ατόμων, τα οποία αποτελούν τον βασικό πυρήνα της οργάνωσης. Ζουν στα Βορίζια. Έβαζαν στο μάτι κτήματα και ποιμνιοστάσια στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι κάτοικοι τελούσαν υπό καθεστώς τρομοκρατίας.

Βορίζια: Έκαιγαν, κατέστρεφαν, απειλούσαν και εκβίαζαν αγρότες 

Βορίζια: Έκαιγαν, κατέστρεφαν, απειλούσαν και εκβίαζαν αγρότες 

Τους καταπατούσαν τα χωράφια, έβοσκαν τα ζώα τους. Δήλωναν ξένα κτήματα και στάβλους ως δικά τους για να παίρνουν αγροτικές επιδοτήσεις. Αν κάποιος έφερνε αντίρρηση, τότε η οργάνωση κατέφευγε σε μαφιόζικες μεθόδους. Κάτοικος του χωριού Φουρφουράς τρομοκρατημένος άλλαξε τόπο κατοικίας. 

Κρήτη: Θείος και ανιψιοί εκβίαζαν αγρότες- Πώς έπαιρναν επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Χαρακτηριστική είναι, επίσης, η περίπτωση θύματος που κατήγγειλε ότι του έκαψαν το αυτοκίνητο ενώ κατέστρεψαν αμπέλι με 400 φυτά και ελαιώνα με 134 δέντρα για να εκδικηθούν τους ιδιοκτήτες.

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωναν χωράφια και στα ονόματα των συζύγων τους. Συνολικά εισέπραξαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ.

Θείος και ανιψιοί θα απολογηθούν στην ανακρίτρια την Παρασκευή.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΡΙΖΙΑ
 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΑΦΙΑ
 |
ΜΑΦΙΑ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top