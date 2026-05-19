Βορίζια: Στον Εισαγγελέα ο «θείος» της οικογενειακής μαφίας

Στον εισαγγελέα Ρεθύμνου οδηγήθηκε σήμερα (19/5) ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, που με μαφιόζικες μεθόδους θησαύριζε εις βάρος αγροτών. Τα 12 μέλη της, συγγενείς και φίλοι μεταξύ τους, με ορμητήριο τα Βορίζια, είχαν γίνει φόβος και τρόμος στην περιοχή του Αμαρίου Ρεθύμνου. Τα δεκάδες θύματά τους υποχρεώνονταν να υπομένουν καταπατήσεις και λεηλασία των περιουσιών τους, διαφορετικά δέχονταν αντίποινα. Το ρεπορτάζ είναι της ανταποκρίτριας του Star στην Κρήτη, Γωγώς Αποστολάκη.

Αρχηγός είναι θείος δύο ατόμων, τα οποία αποτελούν τον βασικό πυρήνα της οργάνωσης. Ζουν στα Βορίζια. Έβαζαν στο μάτι κτήματα και ποιμνιοστάσια στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι κάτοικοι τελούσαν υπό καθεστώς τρομοκρατίας.

Βορίζια: Έκαιγαν, κατέστρεφαν, απειλούσαν και εκβίαζαν αγρότες

Τους καταπατούσαν τα χωράφια, έβοσκαν τα ζώα τους. Δήλωναν ξένα κτήματα και στάβλους ως δικά τους για να παίρνουν αγροτικές επιδοτήσεις. Αν κάποιος έφερνε αντίρρηση, τότε η οργάνωση κατέφευγε σε μαφιόζικες μεθόδους. Κάτοικος του χωριού Φουρφουράς τρομοκρατημένος άλλαξε τόπο κατοικίας.

Χαρακτηριστική είναι, επίσης, η περίπτωση θύματος που κατήγγειλε ότι του έκαψαν το αυτοκίνητο ενώ κατέστρεψαν αμπέλι με 400 φυτά και ελαιώνα με 134 δέντρα για να εκδικηθούν τους ιδιοκτήτες.

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωναν χωράφια και στα ονόματα των συζύγων τους. Συνολικά εισέπραξαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ.

Θείος και ανιψιοί θα απολογηθούν στην ανακρίτρια την Παρασκευή.