Το Epiq είναι το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της Skoda που βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+, η οποία έχει βελτιστοποιηθεί για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Χρησιμοποιεί μικρότερες και ελαφρύτερες μπαταρίες κίνησης, επιτρέποντας χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και αυξημένους χώρους στο εσωτερικό.

Το Epiq First Edition διαθέτει μια σειρά εξωτερικών λεπτομερειών που δεν είναι διαθέσιμες στις άλλες εκδόσεις του Epiq. Αυτές περιλαμβάνουν πινελιές σε Navajo Orange στα καλύμματα των εξωτερικών καθρεφτών, στο διακοσμητικό επάνω από τα πλαϊνά παράθυρα, σε λωρίδα στα καλύμματα των τροχών και στα περιγράμματα των κάθετων ανοιγμάτων τόσο στον εμπρός όσο και στον πίσω προφυλακτήρα.

Το νέο Skoda Epiq εξοπλίζεται με το τελευταίας γενιάς σύστημα infotainment 13 ιντσών βασισμένο σε Android, σχεδιασμένο εξαρχής για διαισθητική χρήση. Χάρη στην απρόσκοπτη ενσωμάτωση smartphone, το σύστημα infotainment λειτουργεί ως προέκταση της κινητής συσκευής του χρήστη. Οι ψηφιακές υπηρεσίες συμπληρώνονται από την εφαρμογή MySkoda,η οποία παρέχει απομακρυσμένη πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες του οχήματος, ειδικές λειτουργίες για ηλεκτρικά οχήματα και υπηρεσίες φόρτισης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των wallbox Skoda Charger.Η εφαρμογή MySkoda παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών και υπηρεσιών του οχήματος. Για τους χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων, προσφέρει ειδικές EV λειτουργίες που απλοποιούν την καθημερινή χρήσ

.

Το Skoda Epiq προσφέρει ένα ευρύχωρο και λειτουργικό εσωτερικό, το οποίο συμπληρώνεται από χώρο αποσκευών 475 λίτρων και πρόσθετες λύσεις αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένου ενός εμπρός χώρου αποσκευών 25 λίτρων, γνωστού ως frunk. Η καθαρή και διαισθητική διάταξη του εσωτερικού ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid. Ανθεκτικά υλικά, εύχρηστα χειριστήρια και ένα ευρύ φάσμα Simply Clever χαρακτηριστικών ενισχύουν την καθημερινή πρακτικότητα.

Δύο εκδόσεις μπαταρίας κίνησης

Το Epiq διατίθεται με δύο εκδόσεις μπαταρίας κίνησης: η μικρότερη μπαταρία έχει μικτή χωρητικότητα 38,5 kWh και καθαρή χωρητικότητα 37,5 kWh, χρησιμοποιώντας χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP). Η μεγαλύτερη μπαταρία προσφέρει μικτή χωρητικότητα 55 kWh και καθαρή χωρητικότητα 51,5 kWh, χρησιμοποιώντας χημεία νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου (NMC), προσφέροντας υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα και υποστηρίζοντας μεγαλύτερη αυτονομία.



Τρεις εκδόσεις ισχύος

Το Epiq προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις ισχύος: 35, 40 και 55. Το Epiq 35 αποδίδει μέγιστη ισχύ 85 kW χρησιμοποιώντας τη μικρότερη μπαταρία κίνησης, όπως και το Epiq 40, το οποίο όμως προσφέρει μέγιστη ισχύ 99 kW. Και οι δύο εκδόσεις αποδίδουν μέγιστη ροπή 267 Nm, καλύπτουν περίπου 310 χιλιόμετρα με μία φόρτιση και φτάνουν τελική ταχύτητα 150 km/h.

Το κορυφαίο Epiq 55 συνδυάζεται με τη μεγαλύτερη μπαταρία και κινεί τους εμπρός τροχούς με ισχύ 155 kW και μέγιστη ροπή 290 Nm. Η τελική του ταχύτητα περιορίζεται στα 160 km/h. Η συγκεκριμένη έκδοση προσφέρει αυτονομία περίπου 440 χιλιομέτρων και ταχεία φόρτιση DC από 10% έως 80% σε περίπου 24 λεπτά. Όλες οι εκδόσεις κινούνται από έναν ιδιαίτερα αποδοτικό σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη, που επιτρέπει δυναμική επιτάχυνση. Η ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση, η λειτουργία ελεύθερης κύλισης και ο βοηθός ECO υποστηρίζουν την αποδοτική οδήγηση και επεκτείνουν την αυτονομία του οχήματος.

Και οι δύο άξονες του νέου Epiq διαθέτουν δισκόφρενα, με αεριζόμενους δίσκους εμπρός. Λόγω της διάταξης κίνησης στους εμπρός τροχούς, ο πίσω άξονας δεν χρησιμοποιεί ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα τα πίσω φρένα να χρησιμοποιούνται συχνότερα και, κατά συνέπεια, να περιορίζεται η οξείδωση των δίσκων. Ο εμπρός άξονας διαθέτει διάταξη MacPherson με κάτω τριγωνικά ψαλίδια και εγκάρσιο αντιστρεπτικό δοκό. Πίσω χρησιμοποιείται ένας δοκιμασμένος ημιάκαμπτος άξονας με βραχίονες έλξης και δοκό στρέψης.

Οδήγηση με ένα πεντάλ

Το νέο Epiq κάνει την καθημερινή οδήγηση ακόμη πιο άνετη χάρη στη λειτουργία πλήρους οδήγησης με ένα πεντάλ στη λειτουργία B. Μόλις ενεργοποιηθεί, ο οδηγός μπορεί να ελέγχει το όχημα χρησιμοποιώντας μόνο το πεντάλ του γκαζιού: όταν το αφήνει, το Epiq επιβραδύνει ομαλά, ανακτώντας αποτελεσματικά ενέργεια πίσω στην μπαταρία.

Συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης: ολοκληρωμένη, προγνωστική και καθησυχαστική υποστήριξη οδηγού

› Ευρύ φάσμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών από μεγαλύτερες κατηγορίες οχημάτων › Προαιρετικό Travel Assist 3.0: η πιο προηγμένη έκδοση που είναι σήμερα διαθέσιμη σε οχήματα της Skoda › Πλήρης στάνταρ εξοπλισμός με Front Assist, Side Assist και Lane Assist › Επτά αερόσακοι στον στάνταρ εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου κεντρικού αερόσακου για μέγιστη ασφάλεια επιβατών



Αμφίδρομη φόρτιση

Το Epiq διαθέτει αμφίδρομη φόρτιση. Αυτό επιτρέπει τη χρήση της ενέργειας που είναι αποθηκευμένη στην μπαταρία εκτός του οχήματος. Συγκεκριμένα, το Epiq υποστηρίζει V2L, δηλαδή Vehicle-to-Load, για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών, καθώς καιV2H, Vehicle-to-Home, και V2G, Vehicle-to-Grid, υπό την προϋπόθεση χρήσης συμβατο