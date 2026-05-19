Skoda Epiq: Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Προσιτή ηλεκτροκίνηση με compact διαστάσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.05.26 , 21:37 Κλήρωση Eurojackpot 19/5: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 118.000.000 ευρώ
19.05.26 , 21:26 Έντονη αντίδραση Κοβέσι στην τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα
19.05.26 , 21:00 Star Tech: O Δρ Αχιλλέας Καραδημητρίου για την αξία του fact checking
19.05.26 , 20:37 Τροχός της Τύχης: Η Πόπη «παρά τρίχα» να λύσει τον γρίφο
19.05.26 , 20:37 Κασσελάκης: Αθωώθηκε στο Εφετείο για παράβαση του Πόθεν Έσχες
19.05.26 , 19:58 Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
19.05.26 , 19:33 Κατερίνα Καινούργιου: Η ατάκα για την κόρη της που έγινε viral
19.05.26 , 19:33 Cash or Trash: Ποιοι πήραν τους δίσκους των Rolling Stones
19.05.26 , 19:31 Skoda Epiq: Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
19.05.26 , 19:13 Θανάσης Τσαλταμπάσης: Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό – Πέθανε ο πατέρας του
19.05.26 , 19:09 Γνωστή τραγουδίστρια: «Ο καρκίνος είναι ένα ταχύρυθμο μάθημα»
19.05.26 , 19:07 Mercedes-Benz, smart, Omoda και Jaecoo στη Θεσσαλονίκη
19.05.26 , 19:02 Cash or Trash: Γιατί το δισκοπότηρο δεν έφτασε στο δωμάτειο των αγοραστών;
19.05.26 , 18:08 Mango: Ελεύθερος ο Τζόναθαν Άντικ με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ
19.05.26 , 18:00 AI-MILIA στο Θέατρο Αργώ. Τι σημαίνει τελικά να αφηγείσαι τον εαυτό σου;
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Δημήτρης Κοντόπουλος: Τα γνωστά τραγούδια που έχει γράψει
Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
Πάνος Κουτσουμπής: Είναι ένας τρυφερός μπαμπάς - Η φωτογραφία με την Ξένια
Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
«Του χρόνου θα δούμε πολλές αλλαγές στην τηλεόραση»
Γραμμέλη: «Θα επιστρέψει ένα πολύ μεγάλο όνομα της ελληνικής τηλεόρασης»
Eurovision: Η πρώτη συνεργασία της νικήτριας Dara με Έλληνα καλλιτέχνη
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Skoda Epiq: Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Epiq είναι το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της Skoda που βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+, η οποία έχει βελτιστοποιηθεί για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Χρησιμοποιεί μικρότερες και ελαφρύτερες μπαταρίες κίνησης, επιτρέποντας χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και αυξημένους χώρους στο εσωτερικό.

Skoda Epiq: Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Το Epiq First Edition διαθέτει μια σειρά εξωτερικών λεπτομερειών που δεν είναι διαθέσιμες στις άλλες εκδόσεις του Epiq. Αυτές περιλαμβάνουν πινελιές σε Navajo Orange στα καλύμματα των εξωτερικών καθρεφτών, στο διακοσμητικό επάνω από τα πλαϊνά παράθυρα, σε λωρίδα στα καλύμματα των τροχών και στα περιγράμματα των κάθετων ανοιγμάτων τόσο στον εμπρός όσο και στον πίσω προφυλακτήρα.

Skoda Epiq: Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Το νέο Skoda Epiq εξοπλίζεται με το τελευταίας γενιάς σύστημα infotainment 13 ιντσών βασισμένο σε Android, σχεδιασμένο εξαρχής για διαισθητική χρήση. Χάρη στην απρόσκοπτη ενσωμάτωση smartphone, το σύστημα infotainment λειτουργεί ως προέκταση της κινητής συσκευής του χρήστη. Οι ψηφιακές υπηρεσίες συμπληρώνονται από την εφαρμογή MySkoda,η οποία παρέχει απομακρυσμένη πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες του οχήματος, ειδικές λειτουργίες για ηλεκτρικά οχήματα και υπηρεσίες φόρτισης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των wallbox Skoda Charger.Η εφαρμογή MySkoda παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών και υπηρεσιών του οχήματος. Για τους χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων, προσφέρει ειδικές EV λειτουργίες που απλοποιούν την καθημερινή χρήσ

.Skoda Epiq: Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Το Skoda Epiq προσφέρει ένα ευρύχωρο και λειτουργικό εσωτερικό, το οποίο συμπληρώνεται από χώρο αποσκευών 475 λίτρων και πρόσθετες λύσεις αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένου ενός εμπρός χώρου αποσκευών 25 λίτρων, γνωστού ως frunk. Η καθαρή και διαισθητική διάταξη του εσωτερικού ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid. Ανθεκτικά υλικά, εύχρηστα χειριστήρια και ένα ευρύ φάσμα Simply Clever χαρακτηριστικών ενισχύουν την καθημερινή πρακτικότητα.

Skoda Epiq: Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Δύο εκδόσεις μπαταρίας κίνησης

Το Epiq διατίθεται με δύο εκδόσεις μπαταρίας κίνησης: η μικρότερη μπαταρία έχει μικτή χωρητικότητα 38,5 kWh και καθαρή χωρητικότητα 37,5 kWh, χρησιμοποιώντας χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP). Η μεγαλύτερη μπαταρία προσφέρει μικτή χωρητικότητα 55 kWh και καθαρή χωρητικότητα 51,5 kWh, χρησιμοποιώντας χημεία νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου (NMC), προσφέροντας υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα και υποστηρίζοντας μεγαλύτερη αυτονομία.

Skoda Epiq: Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
Τρεις εκδόσεις ισχύος

Το Epiq προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις ισχύος: 35, 40 και 55. Το Epiq 35 αποδίδει μέγιστη ισχύ 85 kW χρησιμοποιώντας τη μικρότερη μπαταρία κίνησης, όπως και το Epiq 40, το οποίο όμως προσφέρει μέγιστη ισχύ 99 kW. Και οι δύο εκδόσεις αποδίδουν μέγιστη ροπή 267 Nm, καλύπτουν περίπου 310 χιλιόμετρα με μία φόρτιση και φτάνουν τελική ταχύτητα 150 km/h.

Skoda Epiq: Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Το κορυφαίο Epiq 55 συνδυάζεται με τη μεγαλύτερη μπαταρία και κινεί τους εμπρός τροχούς με ισχύ 155 kW και μέγιστη ροπή 290 Nm. Η τελική του ταχύτητα περιορίζεται στα 160 km/h. Η συγκεκριμένη έκδοση προσφέρει αυτονομία περίπου 440 χιλιομέτρων και ταχεία φόρτιση DC από 10% έως 80% σε περίπου 24 λεπτά. Όλες οι εκδόσεις κινούνται από έναν ιδιαίτερα αποδοτικό σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη, που επιτρέπει δυναμική επιτάχυνση. Η ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση, η λειτουργία ελεύθερης κύλισης και ο βοηθός ECO υποστηρίζουν την αποδοτική οδήγηση και επεκτείνουν την αυτονομία του οχήματος.

Και οι δύο άξονες του νέου Epiq διαθέτουν δισκόφρενα, με αεριζόμενους δίσκους εμπρός. Λόγω της διάταξης κίνησης στους εμπρός τροχούς, ο πίσω άξονας δεν χρησιμοποιεί ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα τα πίσω φρένα να χρησιμοποιούνται συχνότερα και, κατά συνέπεια, να περιορίζεται η οξείδωση των δίσκων. Ο εμπρός άξονας διαθέτει διάταξη MacPherson με κάτω τριγωνικά ψαλίδια και εγκάρσιο αντιστρεπτικό δοκό. Πίσω χρησιμοποιείται ένας δοκιμασμένος ημιάκαμπτος άξονας με βραχίονες έλξης και δοκό στρέψης.

Skoda Epiq: Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Οδήγηση με ένα πεντάλ

Το νέο Epiq κάνει την καθημερινή οδήγηση ακόμη πιο άνετη χάρη στη λειτουργία πλήρους οδήγησης με ένα πεντάλ στη λειτουργία B. Μόλις ενεργοποιηθεί, ο οδηγός μπορεί να ελέγχει το όχημα χρησιμοποιώντας μόνο το πεντάλ του γκαζιού: όταν το αφήνει, το Epiq επιβραδύνει ομαλά, ανακτώντας αποτελεσματικά ενέργεια πίσω στην μπαταρία.

Skoda Epiq: Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης: ολοκληρωμένη, προγνωστική και καθησυχαστική υποστήριξη οδηγού

› Ευρύ φάσμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών από μεγαλύτερες κατηγορίες οχημάτων › Προαιρετικό Travel Assist 3.0: η πιο προηγμένη έκδοση που είναι σήμερα διαθέσιμη σε οχήματα της Skoda › Πλήρης στάνταρ εξοπλισμός με Front Assist, Side Assist και Lane Assist › Επτά αερόσακοι στον στάνταρ εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου κεντρικού αερόσακου για μέγιστη ασφάλεια επιβατών

Skoda Epiq: Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
Αμφίδρομη φόρτιση

Το Epiq διαθέτει αμφίδρομη φόρτιση. Αυτό επιτρέπει τη χρήση της ενέργειας που είναι αποθηκευμένη στην μπαταρία εκτός του οχήματος. Συγκεκριμένα, το Epiq υποστηρίζει V2L, δηλαδή Vehicle-to-Load, για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών, καθώς καιV2H, Vehicle-to-Home, και V2G, Vehicle-to-Grid, υπό την προϋπόθεση χρήσης συμβατο

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SKODA
 |
SKODA EPIQ
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top