Η Northern Star Α.Ε., αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Egnatia Group και της Λάμδα Star Α.Ε., αποτελεί τον νέο Εξουσιοδοτημένο Διανομέα και Επισκευαστή των Mercedes-Benz, smart, Omoda και Jaecoo στη Θεσσαλονίκη. Με επίκεντρο την ποιότητα εξυπηρέτησης και τη σύγχρονη εμπειρία πελάτη, η εταιρεία επενδύει σε εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που αντανακλούν τα υψηλά πρότυπα των μαρκών που εκπροσωπεί.



Ανάμεσα στους περισσότερους από 300 παρευρισκόμενους στα εγκαίνια βρέθηκαν σημαντικοί εκπρόσωποι του πολιτικού, επιχειρηματικού, θεσμικού και κοινωνικού χώρου από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις νέες εγκαταστάσεις της Northern Star, να δουν τα τελευταία μοντέλα της Mercedes-Benz και να ανακαλύψουν τα Omoda και Jaecoo, σε μια βραδιά που συνδύασε μουσική, γαστρονομικές επιλογές και ζεστή φιλοξενία.



Ο Γιάννης Καλλίγερος, Country Head των εταιρειών του Ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα, δήλωσε:

«H Northern Star αποτελεί μία πολύ σημαντική επένδυση. Μία επένδυση που αντικατοπτρίζει το όραμά μας για το μέλλον της κινητικότητας και που δημιουργήθηκε με πάθος, αφοσίωση και πίστη από τους ανθρώπους που το υλοποιούν καθημερινά. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για την ομάδα της Northern Star, γιατί κατάφερε να δημιουργήσει έναν χώρο που πληροί τα πιο σύγχρονα πρότυπα και όπου ο άνθρωπος βρίσκεται πραγματικά στο επίκεντρο. Για εμάς, κάθε επισκέπτης πρέπει να νιώθει φιλοξενούμενος και όχι απλώς πελάτης — και αυτό ακριβώς εκφράζει η νέα αυτή εποχή για τις μάρκες που εκπροσωπούμε στη Βόρεια Ελλάδα»