Σταύρος Φλώρος: Νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα από το ατύχημα

Στο Ρέθυμνο επέστρεψε ο Μάνος Μαλλιαρός, λίγες ημέρες μετά το σοκαριστικό ατύχημα με τουριστικό σκάφος στον Άγιο Δομίνικο, το οποίο είχε ως τραγική συνέπεια τον ακρωτηριασμό του ποδιού του φίλου του, Σταύρου Φλώρου.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο αδελφός του Μάνου και δημοσιογράφος της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», Γιάννης Μαλλιαρός, ο νεαρός βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση και ήδη έχει κινητοποιηθεί η οικογένεια ώστε να ξεκινήσει συνεδρίες με ψυχολόγο στο Ρέθυμνο.

Όπως ανέφερε, ο Μάνος έφτασε αρχικά στην Αθήνα μαζί με τη σύντροφό του και στη συνέχεια ταξίδεψε στην Κρήτη. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής επικοινώνησε με τον Σταύρο, ο οποίος του περιέγραψε τους έντονους πόνους που αντιμετωπίζει. Η συνομιλία αυτή φαίνεται πως επηρέασε ακόμη περισσότερο την ψυχολογία του Μάνου, ο οποίος είναι και εμφανώς καταβεβλημένος.

Η οικογένεια υπογραμμίζει πως, παρά τη δημόσια εικόνα δύναμης και αισιοδοξίας, τόσο ο Σταύρος Φλώρος όσο και ο Μάνος Μαλλιαρός βιώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα. Ο Σταύρος, που νοσηλεύεται στο Μαϊάμι, αντιμετωπίζει καθημερινά τον πόνο αλλά και την αγωνία για το αν θα μπορέσει να περπατήσει ξανά. Από την άλλη, ο Μάνος έχει τραυματιστεί ψυχικά, καθώς έζησε καρέ καρέ το περιστατικό και προσπάθησε να κρατήσει τον φίλο του στη ζωή μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της οικογένειας, ο ακρωτηριασμός του ποδιού του Σταύρου συνέβη τη στιγμή της σύγκρουσης με το σκάφος και όχι αργότερα στο νοσοκομείο. Οι δύο νεαροί βρίσκονταν σε ελάχιστη απόσταση από τις προπέλες, ενώ ο Μάνος φέρεται να ανέβασε τον τραυματισμένο φίλο του στο σκάφος αμέσως μετά το ατύχημα. Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση μέλους του πληρώματος, που γνώριζε πρώτες βοήθειες και κατάφερε να περιορίσει την αιμορραγία μέχρι τη μεταφορά στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, η οικογένεια έχει συγκεντρώσει μεγάλο όγκο φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού από το σημείο του ατυχήματος. Το υλικό, που περιλαμβάνει εικόνες του κατασχεμένου τουριστικού σκάφους, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί στη δικαστική διαδικασία στον Άγιο Δομίνικο. Η υπόθεση παρακολουθείται ήδη από δικηγόρους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ εξετάζονται πιθανές νομικές κινήσεις κατά του οδηγού και της εταιρείας του σκάφους.

Την ίδια στιγμή, οι οικογένειες ζητούν σεβασμό και κατανόηση, καθώς βρίσκονται αντιμέτωπες όχι μόνο με τις συνέπειες του τραγικού περιστατικού, αλλά και με την πίεση της δημόσιας έκθεσης και των σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα.