Σταύρος Φλώρος: Νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα από το ατύχημα

Άνθρωποι του τουριστικού σκάφους του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.05.26 , 17:35 Ιωάννα Τούνη: «Φάγαμε πόρτα σε μαγαζί στη Μαδρίτη» - Τι συνέβη;
19.05.26 , 17:14 Geely EX5: Τα προσόντα που οδήγησηαν στην αγορά του
19.05.26 , 16:48 Γενοκτονία Ποντίων: «Τρυπούσαν τα παιδιά με τα ξίφη τους για να μην κλαίνε»
19.05.26 , 16:35 Σταύρος Φλώρος: Νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα από το ατύχημα
19.05.26 , 16:07 Δημήτρης Κοντόπουλος: Τα γνωστά τραγούδια που έχει γράψει
19.05.26 , 15:57 Η 7χρονη Ζέτα Με Σύνδρομο Down Στέλνει Ισχυρό Μήνυμα
19.05.26 , 15:48 «Έχει περάσει πέρα από τα σύνορα»: Εξαπλώνεται η επιδημία Έμπολα
19.05.26 , 15:36 «Δεν υπάρχει διαρροή αερίου»- Έρευνες και στη θάλασσα για την περίεργη οσμή
19.05.26 , 15:08 Microneedling: Η θεραπεία που «ξυπνάει» την επιδερμίδα σας
19.05.26 , 15:07 Καταζητείται ο σύζυγος της Εξαρχουλέα: «Τη χτυπούσε, αλλά τον κάλυπτε»
19.05.26 , 14:51 Λύγισε στο τέλος το Star στον Τελικό του Πρωταθλήματος Τύπου
19.05.26 , 14:42 «Του χρόνου θα δούμε πολλές αλλαγές στην τηλεόραση»
19.05.26 , 14:33 Έντονη μυρωδιά αερίου σε περιοχές της Αττικής - Εκκενώθηκαν σχολεία
19.05.26 , 14:17 Άση Μπήλιου: Ο Άρης στον Ταύρο μέχρι τις 28/6 - Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
19.05.26 , 14:09 Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Σε δίκη οι 4 αστυνομικοί των Αγίων Αναργύρων
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
MasterChef 2026: Ποιον έστειλε στην μπλε μπριγάδα ο Ανδρέας;
MasterChef Χάρης: «Με δυσκόλεψε κυρίως η απόσταση από τη γυναίκα μου»
Γραμμέλη: «Θα επιστρέψει ένα πολύ μεγάλο όνομα της ελληνικής τηλεόρασης»
Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
Δημήτρης Κοντόπουλος: Τα γνωστά τραγούδια που έχει γράψει
Eurovision: Η πρώτη συνεργασία της νικήτριας Dara με Έλληνα καλλιτέχνη
Γιώργος Λιάγκας: «1,5 μήνας έμεινε. Να πάω στο διάολο... δεν αντέχω άλλο!»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (19/5/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο Ρέθυμνο επέστρεψε ο Μάνος Μαλλιαρός, λίγες ημέρες μετά το σοκαριστικό ατύχημα με τουριστικό σκάφος στον Άγιο Δομίνικο, το οποίο είχε ως τραγική συνέπεια τον ακρωτηριασμό του ποδιού του φίλου του, Σταύρου Φλώρου.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο αδελφός του Μάνου και δημοσιογράφος της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», Γιάννης Μαλλιαρός, ο νεαρός βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση και ήδη έχει κινητοποιηθεί η οικογένεια ώστε να ξεκινήσει συνεδρίες με ψυχολόγο στο Ρέθυμνο.

Φωτογραφία ντοκουμέντο αμέσως μετά το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου

Στο Ρέθυμνο επέστρεψε ο Μάνος Μαλλιαρός

Όπως ανέφερε, ο Μάνος έφτασε αρχικά στην Αθήνα μαζί με τη σύντροφό του και στη συνέχεια ταξίδεψε στην Κρήτη. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής επικοινώνησε με τον Σταύρο, ο οποίος του περιέγραψε τους έντονους πόνους που αντιμετωπίζει. Η συνομιλία αυτή φαίνεται πως επηρέασε ακόμη περισσότερο την ψυχολογία του Μάνου, ο οποίος είναι και εμφανώς καταβεβλημένος.

Η οικογένεια υπογραμμίζει πως, παρά τη δημόσια εικόνα δύναμης και αισιοδοξίας, τόσο ο Σταύρος Φλώρος όσο και ο Μάνος Μαλλιαρός βιώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα. Ο Σταύρος, που νοσηλεύεται στο Μαϊάμι, αντιμετωπίζει καθημερινά τον πόνο αλλά και την αγωνία για το αν θα μπορέσει να περπατήσει ξανά. Από την άλλη, ο Μάνος έχει τραυματιστεί ψυχικά, καθώς έζησε καρέ καρέ το περιστατικό και προσπάθησε να κρατήσει τον φίλο του στη ζωή μέσα στη θάλασσα.

Λιανός για Φλώρο: «Εγώ τη θεραπεία μου την έκανα δίπλα στον Σταύρο»

Η οικογένεια υπογραμμίζει πως, παρά τη δημόσια εικόνα δύναμης και αισιοδοξίας, τόσο ο Σταύρος Φλώρος όσο και ο Μάνος Μαλλιαρός βιώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της οικογένειας, ο ακρωτηριασμός του ποδιού του Σταύρου συνέβη τη στιγμή της σύγκρουσης με το σκάφος και όχι αργότερα στο νοσοκομείο. Οι δύο νεαροί βρίσκονταν σε ελάχιστη απόσταση από τις προπέλες, ενώ ο Μάνος φέρεται να ανέβασε τον τραυματισμένο φίλο του στο σκάφος αμέσως μετά το ατύχημα. Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση μέλους του πληρώματος, που γνώριζε πρώτες βοήθειες και κατάφερε να περιορίσει την αιμορραγία μέχρι τη μεταφορά στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, η οικογένεια έχει συγκεντρώσει μεγάλο όγκο φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού από το σημείο του ατυχήματος. Το υλικό, που περιλαμβάνει εικόνες του κατασχεμένου τουριστικού σκάφους, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί στη δικαστική διαδικασία στον Άγιο Δομίνικο. Η υπόθεση παρακολουθείται ήδη από δικηγόρους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ εξετάζονται πιθανές νομικές κινήσεις κατά του οδηγού και της εταιρείας του σκάφους. 

Σταύρος Φλώρος: Το συγκινητικό του βίντεο μέσα από το νοσοκομείο

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της οικογένειας, ο ακρωτηριασμός του ποδιού του Σταύρου συνέβη τη στιγμή της σύγκρουσης με το σκάφος

Την ίδια στιγμή, οι οικογένειες ζητούν σεβασμό και κατανόηση, καθώς βρίσκονται αντιμέτωπες όχι μόνο με τις συνέπειες του τραγικού περιστατικού, αλλά και με την πίεση της δημόσιας έκθεσης και των σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ
 |
ΜΑΝΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ
 |
ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top