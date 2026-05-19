Πηγή: Φωτογραφίες ΕΡΤ/NDP Photo Agency
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΕΡΤ επενδύει σε επιτυχημένα πρόσωπα, ανανεώνοντας συνεργασίες με Φώτη Σεργουλόπουλο και Τζένη Μελιτά.
  • Η ενημερωτική-ψυχαγωγική ζώνη του σαββατοκύριακου με Ζωή Κρονάκη και Τάσο Ιορδανίδη σημειώνει υψηλή τηλεθέαση.
  • Η ΕΡΤ επιθυμεί τη συνέχιση της εκπομπής "Νωρίς νωρίς" με Κρατερό Κατσούλη και Μαρία Ηλιάκη.
  • Η μεταγραφή γνωστών προσώπων από την ιδιωτική τηλεόραση φέρνει προκλήσεις στην ΕΡΤ, που διατηρεί αυστηρές γραμμές περιεχομένου.
  • Αναμένονται πολλές αλλαγές στην τηλεόραση, με μετακινήσεις και περικοπές budget, σύμφωνα με την Αφροδίτη Γραμμέλη.

Στο προσκήνιο βρίσκονται ο σχεδιασμός των καναλιών για την επόμενη σεζόν, με την ΕΡΤ να πρωταγωνιστεί, όπως είδαμε και μέσα από τα ρεπορτάζ της εκπομπής Super Κατερίνα του Alpha.

Η Ζωή Κρονάκη με τον Τάσο Ιορδανίδη συνεχίζουν κάθε σαββατοκύριακο στην ΕΡΤ /Φωτογραφία ΕΡΤ

Η δημόσια τηλεόραση φαίνεται πως επενδύει σταθερά στα πρόσωπα που της έφεραν επιτυχία, ανανεώνοντας τη συνεργασία της με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζένη Μελιτά για έκτη χρονιά στην πρωινή ζώνη. Παράλληλα, το «πράσινο φως» για τη νέα σεζόν πήρε και η ενημερωτική-ψυχαγωγική ζώνη του σαββατοκύριακου με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη, οι οποίοι σημειώνουν υψηλά νούμερα τηλεθέασης που συχνά ξεπερνούν τον ανταγωνισμό των ιδιωτικών καναλιών, αποδεικνύοντας ότι η δυναμική τους συνεχίζεται αυτόνομα, ανεξάρτητα από την ώθηση που έδωσε προσωρινά η περίοδος της Eurovision.

Νωρίς νωρίς θα μας το λένε η Μαρία Ηλιάκη κι ο Κρατερός Κατσούλης

Την ίδια στιγμή, η ΕΡΤ επιθυμεί διακαώς να συνεχιστεί η εκπομπή Νωρίς νωρίς με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη στην πολύ πρωινή ζώνη των επτά παρά τέταρτο. Παρά το εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα των παρουσιαστών, οι οποίοι ισορροπούν ανάμεσα σε θέατρο, καθημερινή τηλεόραση και οικογενειακές υποχρεώσεις, το κανάλι ποντάρει πάνω τους καθώς η εκπομπή καταγράφει εντυπωσιακά μονοψήφια και διψήφια νούμερα τηλεθέασης. Το συγκεκριμένο μαγκαζίνο κατάφερε να ξεχωρίσει επειδή ξέφυγε από τα στενά, παραδοσιακά πλαίσια της δημόσιας τηλεόρασης, παρουσιάζοντας μια πιο σύγχρονη και «προχωρημένη» θεματολογία με αξιόλογους καλεσμένους, γεγονός που ώθησε τον σταθμό να επενδύσει περαιτέρω στην παραγωγή και στην αναβάθμιση των σκηνικών του.

Κατερίνα Καραβάτου & Χρήστος Φερεντίνος θα παρουσιάζουν το Στούντιο 4

Κατερίνα Καραβάτου & Χρήστος Φερεντίνος θα παρουσιάζουν το Στούντιο 4 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ωστόσο, η μεταγραφή γνωστών προσώπων από την ιδιωτική τηλεόραση, όπως της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστου Φερεντίνου, φέρνει στο φως τις εγγενείς προκλήσεις και τη νοοτροπία που επικρατεί στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Παρά το γεγονός ότι οι εξωτερικές παραγωγές προσφέρουν μια μεγαλύτερη ευελιξία, η ΕΡΤ διατηρεί ένα αυστηρό και ενίοτε περιοριστικό πλαίσιο όσον αφορά την ελευθερία του περιεχομένου. Η ανάγκη του σταθμού να υπερασπιστεί τον ποιοτικό του χαρακτήρα μεταφράζεται συχνά σε φιλτράρισμα της σκαλέτας, αποκλείοντας θέματα που θεωρούνται υπερβολικά «lifestyle» ή συγκεκριμένα πρόσωπα της εγχώριας σόουμπιζ, κάτι που μπορεί να δυσκολέψει την προσαρμογή δημιουργών που έχουν συνηθίσει στους ρυθμούς των ιδιωτικών σταθμών.

Η έλευσή τους, ωστόσο, φέρνει στο προσκήνιο τη μεγάλη πρόκληση της προσαρμογής. Τόσο η Κατερίνα Καραβάτου όσο και ο Χρήστος Φερεντίνος έχουν γράψει χιλιόμετρα στην ιδιωτική τηλεόραση, όπου οι κανόνες της αγοράς, το lifestyle και η ελευθερία στη θεματολογία είναι τελείως διαφορετικά. Η ΕΡΤ, παρά τα ανοίγματα που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, διατηρεί μια πιο παραδοσιακή και αυστηρή νοοτροπία, με «κόκκινες γραμμές» σε θέματα που θεωρεί ότι δεν ταιριάζουν στον ποιοτικό ή κοινωνικό της χαρακτήρα. 

Όλο αυτό το σκηνικό διαμορφώνεται μέσα σε ένα γενικότερο τηλεοπτικό τοπίο που αναμένεται εξαιρετικά δύσκολο και γεμάτο αλλαγές για την επόμενη χρονιά. «Θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές. Θα δούμε μετακινήσεις παρουσιαστών, θα δούμε επιστροφές, θα δούμε μεταγραφές συνεργατών σε πάνελ, θα δούμε μικρότερες ομάδες και περικοπές στα budget», δήλωσε την ίδια στιγμή η δημοσιογράφος Αφροδίτη Γραμμέλη.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, ακόμη και έμπειρα στελέχη της τηλεόρασης, όπως οι συντελεστές των μεγάλων ιδιωτικών καναλιών σαν τον ΑΝΤ1, τηρούν στάση αναμονής, καθυστερώντας τις επίσημες συζητήσεις για την ανανέωση των συμβολαίων τους για το μέλλον.

