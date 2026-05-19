22 και 29 Μαΐου είναι οι πιο «επικίνδυνες» ημέρες, τόσο για το πορτοφόλι μας όσο και για τις σχέσεις μας.

Η Αφροδίτη, ο πλανήτης της ομορφιάς, της αρμονίας, της αγάπης, του έρωτα, των σχέσεων, αλλά και των οικονομικών, περνά στον Καρκίνο στις 19/05/2026 και θα παραμείνει σε αυτό το συναισθηματικό ζώδιο μέχρι τις 13/06/2026.

Σχέσεις που ξεκίνησαν το προηγούμενο διάστημα, είτε είναι φιλικές είτε ερωτικές, θα κριθούν τώρα για τη βιωσιμότητα τους. Έτσι θα τις δείτε είτε να γίνονται πιο ουσιαστικές, βαθιές και σταθερές, είτε θα εξαφανιστούν πιο γρήγορα κι απ’ όσο εμφανίστηκαν στη ζωή σας. Αναφέρομαι φυσικά μόνο στις καινούριες σχέσεις που έγιναν στο διάστημα της επιρροής της Αφροδίτης από τους Διδύμους (24/04/2026 – 19/05/2026).

Η Αφροδίτη στον Καρκίνο είναι μια βαθιά συναισθηματική, ευαίσθητη, αφοσιωμένη Αφροδίτη που αγαπά το ρομάντζο, έχει προστατευτική διάθεση απέναντι στα αγαπημένα της πρόσωπα, φροντίζει και την παραμικρή λεπτομέρεια στις σχέσεις της, είναι πρόθυμη να καλομάθει αυτούς που αγαπά και απεχθάνεται ό,τι είναι επιφανειακό και δεν έχει βαθιές ρίζες στην καρδιά. Γι’ αυτό, ακόμη και με πόνο ψυχής, δε θα μείνει σε μια σχέση που η άλλη πλευρά δε δείχνει ενδιαφέρον και συναίσθημα.

Ποιοι ευνοούνται και τι πρέπει να προσέξουμε

Τα ζώδια που ευνοούνται ιδιαίτερα τόσο στα αισθηματικά όσο και στα οικονομικά είναι τα ζώδια του νερού, δηλαδή Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύες. Αρκετά ευνοημένοι θα είναι Ταύροι και Παρθένοι, Αιγόκεροι. Σχετικά πιο απαιτητική θέση είναι για τα παρορμητικά ζώδια του Κριού και του Ζυγού.

