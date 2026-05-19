Χειροπέδες στον γιο του ιδρυτή της Mango πέρασε η καταλανική αστυνομία, ως υπεύθυνο για τον θάνατό του, έναν χρόνο μετά το τραγικό γεγονός.

Ο Ισάκ Άντικ έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο βουνό Μονσεράτ. Αρχικά ο θάνατός του είχε θεωρηθεί ατύχημα, στη συνέχεια όμως η υπόθεση πήρε εντελώς διαφορετική τροπή.

Η αστυνομία συνέλαβε την Τρίτη τον Τζόναθαν Άντικ, γιο του Ισάκ Άντικ για την ανθρωποκτονία του πατέρα του τον Δεκέμβριο του 2024, κατά τη διάρκεια εκδρομής στο βουνό Μονσεράτ.

O ιδρυτής της Mango Ισάκ Άντικ - AP Images

Ο γνωστός επιχειρηματία σκοτώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2024, ενώ έκανε πεζοπορία. Ο γιος του είχε καταθέσει τότε ότι ο πατέρας του γλίστρησε σε μονοπάτι κι έπεσε από ύψος περίπου 150 μέτρων.

Η υπόθεση αρχικά θεωρήθηκε δυστύχημα, ωστόσο κατά τη διάρκεια της πολύμηνης έρευνας, ο Τζόναθαν Άντικ υπέπεσε σε αρκετές αντιφάσεις, ενώ προέκυψαν και νέα στοιχεία, που οδήγησαν τους αστυνομικούς να επανεξετάσουν τις συνθήκες θανάτου του ιδρυτή της Mango.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα οι σχέσεις πατέρα και γιου ήταν ιδιαίτερα τεταμένες. Πριν μάλιστα από το μοιραίο γεγονός είχε προηγηθεί καβγάς ανάμεσά τους. Μάλιστα μέχρι τη σύλληψή του ο γιος του επιχειρηματία κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου στο διοικητικό συμβούλιο της Mango.

Ο Τζόναθαν Άντικ αναμένεται τις επόμενες ώρες να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστή, που χειρίζεται την υπόθεση εδώ κι ενάμιση χρόνο για να καταθέσει ως κατηγορούμενος.

Ο θάνατος του ιδρυτή της Mango είχε αρχικά θωρηθεί δυστύχημα, αλλά προέκυψαν στοιχεία που δείχνουν ότι ήταν δολοφονία - AP Images

Ο Ισάκ Άντικ γεννήθηκε το 1953 στην Κωνσταντινούπολη, σε σεφαραδίτικη εβραϊκή οικογένεια. Σε ηλικία 14 ετών μετακόμισε στην Καταλονία και λίγα χρόνια αργότερα ξεκίνησε να πουλά ρούχα και παπούτσια σε λαϊκές αγορές.

Στη συνέχεια ανέπτυξε σταδιακά τη δική του επιχειρηματική δραστηριότητα, δημιουργώντας καταστήματα μόδας που αποτέλεσαν τη βάση για μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές αυτοκρατορίες της Ισπανίας, σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο απέναντι σε διεθνείς κολοσσούς.