Πάτρα: Χτύπησαν Μητέρα 3 Παιδιών Και Την Πέταξαν Σε Χαντάκι

Πάτρα: Χτύπησαν και πέταξαν σε χαντάκι μητέρα τριών παιδιών

Της επιτέθηκαν με πέτρες και ξύλα ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.05.26 , 11:33 Κατάθλιψη: Είναι η άσκηση εξίσου αποτελεσματική με την ψυχοθεραπεία;
19.05.26 , 11:11 Σκόνταψε, παγιδεύτηκε σε κυλιόμενη σκάλα και βρήκε φρικτό θάνατο
19.05.26 , 11:05 BMW M Ignit: Νέα τεχνολογία για όλους τους εξακύλινδρους κινητήρες
19.05.26 , 10:43 Τσιμιτσέλης: «Δεν ήταν δικό μου λάθος, θα μπορούσα να έρθω σε δύσκολη θέση»
19.05.26 , 10:41 Πάτρα: Χτύπησαν και πέταξαν σε χαντάκι μητέρα τριών παιδιών
19.05.26 , 10:37 Βραβεία «Μερκούρη - Χορν»: Έβελυν Aσουάντ & Βασίλης Μπούτσικος οι νικητές
19.05.26 , 10:30 Απόστολος Γκλέτσος: Η κόρη, οι έρωτες, η πολιτική & η σχέση με την Αρβανίτη
19.05.26 , 10:24 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μητέρα που άφησε μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της
19.05.26 , 10:17 Σία Κοσιώνη: «Εξακολουθώ να ψάχνω ειδήσεις, δεν κάνω άλλη δουλειά»
19.05.26 , 10:05 Renault Captur Eco-G turbo 120: Οι εκδόσεις και οι τιμές
19.05.26 , 10:00 Ο Κώστας Μακεδόνας στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη
19.05.26 , 09:52 Δύο ανήλικοι αιματοκύλησαν το Σαν Ντιέγκο - Πήρε τα όπλα της μητέρας του
19.05.26 , 09:43 Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Το πάρτι υπερπαραγωγή & η εντυπωσιακή διακόσμηση
19.05.26 , 09:42 Ισπανία: Οικογενειακή τραγωδία πίσω από το μακελειό με τους δύο νεκρούς
19.05.26 , 09:35 Λευτέρης Πανταζής: «Γιατί να μην πάει ο Πανταζής στην Επίδαυρο;»
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
MasterChef 2026: Ποιον έστειλε στην μπλε μπριγάδα ο Ανδρέας;
Γραμμέλη: «Θα επιστρέψει ένα πολύ μεγάλο όνομα της ελληνικής τηλεόρασης»
Ούτε Ομπράντοβιτς ούτε Σάρας - Η επιστροφή που θα απογειώσει τον ΠΑΟ
Πάνος Κουτσουμπής: Είναι ένας τρυφερός μπαμπάς - Η φωτογραφία με την Ξένια
Τσιμτσιλή: O λόγος που Οικονομάκου – Τσερέλα δεν ήθελαν κάμερες στον γάμο
Βανδή - Νικολαΐδη: Εντυπωσιακές στις νέες φωτογραφίες από τη βάπτιση!
Σκόνταψε, παγιδεύτηκε σε κυλιόμενη σκάλα και βρήκε φρικτό θάνατο
MasterChef: «Θα βγάλουμε τα δόντια μας και θα δούμε ποιος θα παραμείνει»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πάτρα: Χτύπησαν Μητέρα 3 Παιδιών Και Την Πέταξαν Σε Χαντάκι
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μητέρα τριών παιδιών ξυλοκοπήθηκε άγρια από τρεις άγνωστους δράστες στην Πάτρα.
  • Η επίθεση συνέβη το Σάββατο στην περιμετρική, ενώ η γυναίκα επέβαινε στο αυτοκίνητό της.
  • Οι δράστες της πέταξαν ξύλα και πέτρες, την χτύπησαν και της έκλεψαν την τσάντα.
  • Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρούς τραυματισμούς και ψυχολογικά προβλήματα.
  • Η αστυνομία αναζητά τους δράστες και βρήκε την άδεια τσάντα της γυναίκας.

Στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα μεταφέρθηκε μια μητέρα τριών παιδιών, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της από τρεις άγνωστους δράστες, πιθανόν ανήλικους στην Πάτρα

 

 

Παγκράτι: «Την έπιασε από τον λαιμό, τη χτυπούσε πάνω στα αυτοκίνητα»

Σύμφωνα με το pelop.gr ο ξυλοδαρμός της γυναίκας έγινε το περασμένο Σάββατο στην περιμετρική της Πάτρα, στα σύνορα μεταξύ Νέου Σουλίου και Ριγανόκαμπου. 

H μητέρα των τριών παιδιών που δέχθηκε άγρια επίθεση από τρεις αγνώστους στην Πάτρα

H μητέρα των τριών παιδιών που δέχθηκε άγρια επίθεση από τρεις αγνώστους στην Πάτρα

Η γυναίκα επέβαινε στο αυτοκίνητό της, όταν τρία άτομα, το ένα από αυτά με κουκούλα, άρχισαν να της πετάνε ξύλα και πέτρες στα παράθυρα για να τα σπάσουν. Όταν το πέτυχαν, άρχισαν να τη χτυπούν με βία και της έκλεψαν την τσάντα της. 

Θύμα ξυλοδαρμού ο γιος γνωστού ποινικολόγου- «Tον χτύπησαν με σιδηρογροθιά»

Η γυναίκα προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά τότε οι δράστες άρχισαν να τη χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές και την έριξαν σε ένα χαντάκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. 

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη γυναίκα και την μετέφερε στο νοσοκομείο. 

Η γυναίκα δέχθηκε απρόκλητη επίθεση ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της

Η γυναίκα δέχθηκε απρόκλητη επίθεση ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της

«Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μου συνέβη. Πήγα στο νεκροταφείο να ανάψω ένα κεράκι στη μνήμη των γονιών μου. Δεν μπόρεσα να πάω την προηγούμενη Κυριακή που ήταν η Γιορτή της Μητέρας κι ένιωθα ότι τους το χρωστούσα. Επιστρέφοντας, έκανα μια στάση για να βγάλω μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα του Πατραϊκού, καθώς το σημείο είναι πανοραμικό. Εκεί μου επιτέθηκαν απρόκλητα και αιφνιδιαστικά, με αυτόν τον άγριο και βάρβαρο τρόπο. Είμαι χάλια ψυχολογικά και πονάω σε όλο μου το κορμί. Έχω μώλωπες σε χέρια, πλάτη και πόδια», είπε η γυναίκα στο pelop.gr και συνέχισε:

Άγριος ξυλοδαρμός κοσμηματοπώλη στην Παλλήνη για μόλις 3 ευρώ!

Οι δράστες χτύπησαν τη γυναίκα με μπουνιές και κλωτσιές και την πέταξαν σε ένα χαντάκι

Οι δράστες χτύπησαν τη γυναίκα με μπουνιές και κλωτσιές και την πέταξαν σε ένα χαντάκι

«Μου έκλεψαν χρήματα, κλειδιά, δεν μπορώ να κάνω τις δουλειές μου, να φροντίσω τις υποχρεώσεις μου, έχω περάσει μια απίστευτη ταλαιπωρία. Λίγο πριν είχε περάσει από το σημείο και μια κυρία με ένα σκυλάκι. Θα μπορούσε κι εκείνη να είχε δεχθεί επίθεση. Το κακό έχει παραγίνει και οι αρμόδιοι πρέπει να κάνουν κάτι για την ασφάλειά μας».

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Ακολουθώντας το δρομολόγιο διαφυγής τους, βρήκαν την τσάντα της γυναίκας, η οποία όμως ήταν άδεια. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΡΑ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top