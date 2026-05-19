Πάτρα: Χτύπησαν Μητέρα 3 Παιδιών Και Την Πέταξαν Σε Χαντάκι

Στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα μεταφέρθηκε μια μητέρα τριών παιδιών, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της από τρεις άγνωστους δράστες, πιθανόν ανήλικους στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το pelop.gr ο ξυλοδαρμός της γυναίκας έγινε το περασμένο Σάββατο στην περιμετρική της Πάτρα, στα σύνορα μεταξύ Νέου Σουλίου και Ριγανόκαμπου.

Η γυναίκα επέβαινε στο αυτοκίνητό της, όταν τρία άτομα, το ένα από αυτά με κουκούλα, άρχισαν να της πετάνε ξύλα και πέτρες στα παράθυρα για να τα σπάσουν. Όταν το πέτυχαν, άρχισαν να τη χτυπούν με βία και της έκλεψαν την τσάντα της.

Η γυναίκα προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά τότε οι δράστες άρχισαν να τη χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές και την έριξαν σε ένα χαντάκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη γυναίκα και την μετέφερε στο νοσοκομείο.

«Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μου συνέβη. Πήγα στο νεκροταφείο να ανάψω ένα κεράκι στη μνήμη των γονιών μου. Δεν μπόρεσα να πάω την προηγούμενη Κυριακή που ήταν η Γιορτή της Μητέρας κι ένιωθα ότι τους το χρωστούσα. Επιστρέφοντας, έκανα μια στάση για να βγάλω μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα του Πατραϊκού, καθώς το σημείο είναι πανοραμικό. Εκεί μου επιτέθηκαν απρόκλητα και αιφνιδιαστικά, με αυτόν τον άγριο και βάρβαρο τρόπο. Είμαι χάλια ψυχολογικά και πονάω σε όλο μου το κορμί. Έχω μώλωπες σε χέρια, πλάτη και πόδια», είπε η γυναίκα στο pelop.gr και συνέχισε:

«Μου έκλεψαν χρήματα, κλειδιά, δεν μπορώ να κάνω τις δουλειές μου, να φροντίσω τις υποχρεώσεις μου, έχω περάσει μια απίστευτη ταλαιπωρία. Λίγο πριν είχε περάσει από το σημείο και μια κυρία με ένα σκυλάκι. Θα μπορούσε κι εκείνη να είχε δεχθεί επίθεση. Το κακό έχει παραγίνει και οι αρμόδιοι πρέπει να κάνουν κάτι για την ασφάλειά μας».

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Ακολουθώντας το δρομολόγιο διαφυγής τους, βρήκαν την τσάντα της γυναίκας, η οποία όμως ήταν άδεια.