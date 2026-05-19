Πού θα είναι άστατος ο καιρός τις επόμενες ώρες

Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, η ημέρα ξεκινά με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, όμως από το μεσημέρι και μετά αναμένονται έντονα φαινόμενα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδεύονται από ισχυρούς κεραυνούς και χαλάζι, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Στην Αττική, αναμένονται πιθανές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού αργά το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 26 βαθμούς. Παρόμοιο σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου δεν αποκλείονται τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις.

Από το απόγευμα οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους – βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν σε Ιόνιο και Αιγαίο, με τον μαΐστρο να επιμένει μέχρι και το τέλος της εβδομάδας.

Η αστάθεια θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με νέα επιδείνωση από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή, ενώ άστατος αναμένεται να παραμείνει ο καιρός και το Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο, όπως τόνισε ο κ. Μαρουσάκης, τα φαινόμενα θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα και δύσκολα μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια αρκετές ημέρες νωρίτερα.

Αναλυτική πρόγνωση για την Τρίτη 19/5 από την ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από αργά το απόγευμα βορειοδυτικοί 4με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους αρχικά στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στην ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θράκη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά κατά τόπους βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 5 με 6μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 και πιθανώς 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και πιθανώς στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με βαθμιαία ενίσχυση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.