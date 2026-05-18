Το βράδυ της Παρασκευής 15 Μαϊου, ο Πάνος Κουτσουμπής μοιράστηκε μία πολύ γλυκιά φωτογραφία της κόρης του στο instagram. Ο σύντροφος της Κατερίνας Καινούργιου πλέει σε πελάγη ευτυχίας που κρατάει στην αγκαλιά του το πρώτο του παιδί.
Μάλιστα, αρκετά συχνά κάνει αναρτήσεις από το σπίτι τους. Αυτή τη φορά μάς έδειξε τα πατουσάκια της μικρής του πριγκίπισσας, η οποία θα πάρει το όνομα Ξένια - Αλεξάνδρα. Το μωράκι φορούσε λευκά πιτζαμάκια με καρδούλες και είχε βολευτεί στην αγκαλιά του μπαμπά της.
Δες την ανάρτησή του:
Το απόγευμα της Παρασκευής 24 Απριλίου η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε και ένα συγκινητικό βίντεο με στιγμές από την εγκυμοσύνη της έως τις πρώτες αγκαλιές με την κόρη της, σημειώνοντας: «Είχα ένα όνειρο, πήρα όσα ήθελα».
Η Κατερίνα Καινούργιου είχε εκφράσει δημόσια τη συγκίνησή της μέσα από ανάρτησή της, γράφοντας: «Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα… Από τη στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα…Μια μικρή ψυχούλα που μόλις έγινε όλος μου ο κόσμος…🥹🙏».
