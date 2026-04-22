Κατερίνα Καινούργιου: Το πιο cute «night outfit» της μικρής Ξένιας!

Δείτε ένα από τα βιντεάκια που πόσταρε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από το μαιευτήριο

Σε μια ιδιαίτερα τρυφερή και ζεστή στιγμή από τη νέα της καθημερινότητα, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο γεμάτο μητρική φροντίδα και αγάπη.

Η νέα φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αποτυπώνει ένα προσεκτικά οργανωμένο συρτάρι με βρεφικά ρουχαλάκια, σε απαλές αποχρώσεις του ροζ και του εκρού. Μικροσκοπικά φορμάκια με διακριτικά λουλουδάκια, κορδέλες, καλτσάκια και υφάσματα απαλά στην υφή συνθέτουν μια εικόνα απόλυτης τρυφερότητας.

Στο πάνω μέρος διακρίνεται μια αλλαξιέρα με floral μοτίβο, ενώ ένα χέρι επιλέγει ένα από τα ρουχαλάκια, υποδηλώνοντας τη φροντίδα της στιγμής πριν τον βραδινό ύπνο. Η φράση “Night outfit” που συνοδεύει την εικόνα δίνει έναν παιχνιδιάρικο και γλυκό τόνο στην ανάρτηση.

Η παρουσιάστρια φαίνεται να έχει αφοσιωθεί πλήρως στη νέα της ζωή ως μητέρα, απολαμβάνοντας κάθε μικρή, καθημερινή στιγμή με τη νεογέννητη κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η νέα αυτή περίοδος δείχνει να την έχει γεμίσει συναισθηματικά, με τις προτεραιότητές της να έχουν αλλάξει και το ενδιαφέρον της να στρέφεται αποκλειστικά γύρω από το μωρό της.

Μέσα από αυτή τη δημοσίευση, η Κατερίνα Καινούργιου επέλεξε να μοιραστεί ένα μικρό κομμάτι της καθημερινότητάς της, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν οι απλές στιγμές φροντίδας και αγάπης στη νέα της πραγματικότητα.

Η ανάρτηση της KatKen πριν από λίγες ημέρες

Πριν από μια βδομάδα έζησα το πιο σπουδαίο και ιερό θαύμα της ζωής μου… τη γέννηση της κόρης μου…🤍

Δέχτηκα λοιπόν κάποια αρνητικά και χυδαία σχόλια (ασήμαντα βέβαια μέσα στις τόσες ευχές κ την αγάπη που πήρα 🥹🫶🏼)για το ότι επέλεξα να βαφτώ σε μια φωτογραφία θέλοντας να ευχαριστήσω τους γιατρούς μου που με βοήθησαν να φέρω στον κόσμο το μικρό μου θαυματακι 🥹🤍

Και αναρωτιέμαι… γιατί;

Μπορεί να έγινα μαμά, αλλά παραμένω γυναίκα. Και κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να νιώθει όμορφη — όπως εκείνη επιλέγει. Με μακιγιάζ ή χωρίς. Με δύναμη ή με κούραση. Με δάκρυα ή με χαμόγελο…μετά από πόνο κ δυσκολία …

Το σώμα μας μόλις έκανε κάτι μοναδικό…ΙΕΡΟ…Έφερε μια ζωή στον κόσμο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη δύναμη !Και δεν χρειάζεται να απολογηθούμε για το πώς επιλέγουμε να σταθούμε απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους.

Περασαμε από πόνο για να φέρουμε αγάπη ..Δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό από μια γυναίκα που γεννα μια ζωή !!

Η περιποίηση δεν είναι επιφανειακότητα ούτε ματαιοδοξία!Είναι φροντίδα…Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι, μέσα σε όλα όσα αλλάζουν, δεν χάνουμε εμάς.

Ας είμαστε λίγο πιο επιεικείς μεταξύ μας.

Οι περισσότερες από εσάς ξέρετε πως όταν μια γυναίκα φέρνει στον κόσμο μια ζωή , όλα τα υπόλοιπα μικραίνουν…κ φαντάζουν τόσο ασήμαντα!

Μπροστά σε αυτό το θαύμα, όλα σιωπούν!

Δεν επιλέγω τυχαία την σημερινή ημέρα για να γράψω αυτά που σκέφτομαι…

Σήμερα, ημέρα Ανάστασης, ας θυμηθούμε όλοι πως το φως νικάει πάντα το σκοτάδι.

Ας κάνουμε την καρδιά μας λίγο πιο φωτεινή, με περισσότερη αγάπη, σεβασμό και καλοσύνη.

Καλή Ανάσταση σε όλους ✨🤍