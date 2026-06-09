Λίγες ώρες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια νέα, άκρως συγκινητική φωτογραφία από τη νέα καθημερινότητά της ως μητέρα.

Στο τρυφερό στιγμιότυπο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ίδια κρατά στην αγκαλιά της τον νεογέννητο γιο της, ο οποίος κοιμάται ήρεμα και γαλήνια. Το μωρό είναι ντυμένο στα λευκά και φωτίζεται από τις ζεστές ακτίνες του ήλιου που πέφτουν απαλά πάνω του, δημιουργώντας μια εικόνα γεμάτη τρυφερότητα και αγάπη.

Η Μαριαλένα τον αγκαλιάζει προστατευτικά, απολαμβάνοντας μια από τις πρώτες, πολύτιμες στιγμές μαζί του, ενώ μια μικρή λευκή καρδιά που πρόσθεσε στη φωτογραφία φανερώνει τα έντονα συναισθήματα που βιώνει αυτές τις ημέρες.

Η εικόνα δεν άργησε να συγκεντρώσει δεκάδες ευχές και μηνύματα αγάπης από τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι μοιράζονται τη χαρά του ζευγαριού για τον ερχομό του νέου μέλους της οικογένειάς τους.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης ζουν τις πιο δυνατές στιγμές της ζωής τους, καθώς πριν από λίγες ώρες έγιναν για πρώτη φορά γονείς. Το αγαπημένο ζευγάρι, που περίμενε με ανυπομονησία τον ερχομό του γιου του, πλέει πλέον σε πελάγη ευτυχίας έχοντας στην αγκαλιά του το μωρό που ονειρευόταν.

Μάλιστα, μετά τον πολύωρο και απαιτητικό τοκετό, η Μαριαλένα προχώρησε σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση μέσα από τα social media, περιγράφοντας τις δύσκολες αλλά και συγκλονιστικές στιγμές που έζησε μέχρι να κρατήσει για πρώτη φορά το παιδί της. Με ειλικρίνεια μίλησε για τη δύναμη, την υπομονή και την ψυχική αντοχή που χρειάστηκε να επιστρατεύσει, τονίζοντας πως τίποτα δεν συγκρίνεται με το συναίσθημα της πρώτης αγκαλιάς με το μωρό της.

Πλέον, το ζευγάρι απολαμβάνει τις πρώτες ημέρες με τον νεογέννητο γιο του, ζώντας κάθε στιγμή ξεχωριστά και δημιουργώντας τις πρώτες αναμνήσεις ως οικογένεια. Οι αναρτήσεις της Μαριαλένας αποτυπώνουν με τον πιο αυθεντικό τρόπο τη χαρά, τη συγκίνηση και την απέραντη αγάπη που έχει φέρει στη ζωή τους ο ερχομός του μικρού τους πρίγκιπα.

