Η πιο συγκινητική και καθοριστική στιγμή της ζωής τους είναι πλέον πραγματικότητα για τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη και τον Σάκη Κατσούλη. Το αγαπημένο ζευγάρι, που τα τελευταία χρόνια έχει μοιραστεί με το κοινό τις χαρές, τις δυσκολίες και τα όνειρά του, κρατά πλέον στην αγκαλιά του το πρώτο του παιδί, ανοίγοντας ένα νέο, μοναδικό κεφάλαιο στη ζωή του.

Η άφιξη του μωρού τους συνοδεύτηκε από έντονα συναισθήματα, αμέτρητες στιγμές αγωνίας αλλά και απέραντη ευτυχία. Ωστόσο, ο δρόμος μέχρι τη στιγμή που η Μαριαλένα θα άκουγε το πρώτο κλάμα του παιδιού της δεν ήταν εύκολος.

Όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από μια βαθιά προσωπική ανάρτηση, βίωσε έναν εξαιρετικά απαιτητικό τοκετό που διήρκεσε συνολικά 25 ώρες, δοκιμάζοντας τις σωματικές και ψυχικές της αντοχές.

Με λόγια που συγκίνησαν χιλιάδες ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαριαλένα περιέγραψε την εσωτερική μάχη που έδωσε μέχρι την τελευταία στιγμή. Μίλησε για τον πόνο, την αβεβαιότητα, την εξάντληση, αλλά και για τη δύναμη που ανακάλυψε μέσα της προκειμένου να φέρει στον κόσμο το παιδί που τόσο πολύ περίμενε.

Στη συγκλονιστική της εξομολόγηση έγραψε: «Μετά από 25 ώρες αγωνίας.

25 ώρες ελπίδας…

25 ώρες πόνου, δύναμης, υπομονής και ασταμάτητης προσπάθειας.

25 ώρες που πάλεψα με όλη μου την ψυχή για να σε φέρω στον κόσμο όπως είχα φανταστεί.

25 ώρες που ξεπέρασα τα όριά μου, που δεν τα παράτησα ούτε στιγμή, που συνέχισα να προσπαθώ ακόμα κι όταν ένιωθα πως δεν μου είχε μείνει άλλη δύναμη.

Και αν υπάρχει κάτι που κρατάω από αυτές τις 25 ώρες, είναι ότι πάλεψα μέχρι το τέλος.

Και τελικά δεν έχει σημασία αν τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχες ονειρευτεί.

Σημασία έχει να ξέρεις πως έδωσες ό,τι είχες.

Πως στάθηκες εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή.

Πως πάλεψες με όλη σου την καρδιά.

Και σήμερα είμαι ήσυχη.

Γιατί ξέρω πως δεν θα μπορούσα να είχα δώσει τίποτα περισσότερο.

Και στο τέλος, το μόνο που μετρούσε ήταν να είσαι εσύ εδώ.

Στην αγκαλιά μας.

Και να έχω δίπλα μου εκείνον.

Το στήριγμά μου.

Εκείνον που κράτησε το χέρι μου στις πιο δύσκολες στιγμές, που μου έδωσε δύναμη όταν ένιωθα πως δεν είχα άλλη και που έζησε μαζί μου κάθε λεπτό αυτής της μάχης.

Και τελικά δεν έχει σημασία ο τρόπος που έρχεται ένα παιδί στον κόσμο.

Μετράει η αγάπη με την οποία το περιμένεις.

Η δύναμη που ανακαλύπτεις μέσα σου για να το φέρεις κοντά σου.

Και εκείνη η πρώτη στιγμή που το αντικρίζεις και ξαφνικά όλα σταματούν.

Γιατί μπροστά σου βρίσκεται ολόκληρος ο κόσμος σου.

Σε περιμέναμε μια ζωή.

Και από σήμερα αρχίζει η δική μας.»

Τα λόγια της αποτυπώνουν με απόλυτη ειλικρίνεια τη συναισθηματική φόρτιση μιας γυναίκας που βίωσε κάθε λεπτό του τοκετού με πίστη, επιμονή και αγάπη. Παρά τις δυσκολίες που συνάντησε στη διάρκεια αυτής της μακράς διαδικασίας, η ίδια δηλώνει γεμάτη γαλήνη και ευγνωμοσύνη, γνωρίζοντας πως έκανε ό,τι μπορούσε για να φέρει στον κόσμο το παιδί της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Σάκη Κατσούλη, ο οποίος βρέθηκε συνεχώς στο πλευρό της, στηρίζοντάς την σε κάθε δύσκολη στιγμή. Η παρουσία του αποτέλεσε για εκείνη πηγή δύναμης και ασφάλειας, καθώς έζησε μαζί της κάθε λεπτό αυτής της μοναδικής εμπειρίας, από την αγωνία μέχρι τη μεγάλη στιγμή της γέννησης.

Η γέννηση του παιδιού τους δεν σηματοδοτεί μόνο τον ερχομό ενός νέου μέλους στην οικογένειά τους, αλλά και την αρχή μιας νέας πραγματικότητας γεμάτης ευθύνες, όνειρα και αμέτρητες στιγμές αγάπης. Το ζευγάρι, που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό, φαίνεται να ζει σήμερα την απόλυτη ευτυχία, αντικρίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία και συγκίνηση.

Πλέον, η Μαριαλένα και ο Σάκης αφήνουν πίσω τις δύσκολες ώρες της αναμονής και κρατούν στην αγκαλιά τους τον μεγαλύτερο θησαυρό της ζωής τους. Μια νέα διαδρομή μόλις ξεκίνησε για τους δύο νέους γονείς, γεμάτη πρωτόγνωρα συναισθήματα, αμέτρητες πρώτες στιγμές και μια αγάπη που, όπως όλα δείχνουν, θα μεγαλώνει κάθε μέρα ακόμη περισσότερο.

