«Χρυσή» η Εθνική πόλο ανδρών: «Βούλιαξε» την Ουγγαρία στο World Cup!

Ιστορική επιτυχία - 14-15 το τελικό σκορ στην Αυστραλία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.07.26 , 12:57 Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: Από το Κρανίδι στις Σπέτσες το διάσημο ζευγάρι
26.07.26 , 12:30 «Χρυσή» η Εθνική πόλο ανδρών: «Βούλιαξε» την Ουγγαρία στο World Cup!
26.07.26 , 12:27 Πανεύκολη, καλοκαιρινή συνταγή για τσιπούρα από τον Ανδρέα!
26.07.26 , 12:25 Μητσοτάκης: Επιπλέον μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο diesel για τον Αύγουστο
26.07.26 , 12:19 Τζένιφερ Λόπεζ: Γενέθλια για τη Λατίνα σταρ - Τα πόσα έκλεισε;
26.07.26 , 12:00 Παρεό: Πώς να φορέσετε το must-item του φετινού καλοκαιριού!
26.07.26 , 11:44 Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
26.07.26 , 11:33 Γεροντιδάκης - Ντορέττα: Στη θάλασσα πιο ερωτευμένοι από ποτέ!
26.07.26 , 10:57 Καιρός: Αφρικανική σκόνη και άνοδος της θερμοκρασίας
26.07.26 , 10:57 Χριστίνα Κοντοβά: Η Ada έγινε 8 ετών - Το πάρτι κι η εντυπωσιακή τούρτα
26.07.26 , 10:33 Ορφέας Αυγουστίδης: Η Μαρία Τζομπανάκη αποκάλυψε το φύλο του παιδιού του
26.07.26 , 10:15 Scooby-Doo! Φάρσα ή Κέρασμα σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο Star
26.07.26 , 10:00 3+1 συνταγές για εύκολες, νόστιμες κρέπες με τέλεια ζύμη
26.07.26 , 09:48 Σύρος: «Νόμιζα ότι η 42χρονη ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα»
26.07.26 , 09:13 Βερολίνο: Επίθεση στο Pride με μία νεκρή - Αναζητείται 21χρονος ύποπτος
Ορφέας Αυγουστίδης: Η Μαρία Τζομπανάκη αποκάλυψε το φύλο του παιδιού του
Προεδρικό Μέγαρο: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη δεξίωση για τη Δημοκρατία
Γεροντιδάκης - Ντορέττα: Στη θάλασσα πιο ερωτευμένοι από ποτέ!
Κατερίνα Καινούργιου: «Λιώνει» στην αγκαλιά της κορούλας της, Ξένιας
Μαρία Μπεκατώρου: Με super stylish ολόσωμο μαγιό σε παραλία της Κεφαλονιάς
«Χρυσή» η Εθνική πόλο ανδρών: «Βούλιαξε» την Ουγγαρία στο World Cup!
Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: Από το Κρανίδι στις Σπέτσες το διάσημο ζευγάρι
Σταύρος Γεωργίου: Τα μοιραία 35 λεπτά στο γραφείο του ποινικολόγου
Χριστίνα Κοντοβά: Η Ada έγινε 8 ετών - Το πάρτι κι η εντυπωσιακή τούρτα
Σύρος: «Νόμιζα ότι η 42χρονη ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα»
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Χρυσό για την ομάδα πόλο των ανδρών στον τελικό του Worl Cup - Επικράτησε της Ουγγαρίας / ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών κατάφερε να κερδίσει το μετάλλιο που έλειπε από τη σπουδαία συλλογή της! Κέρδισε 14-15 την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup και θα φορέσει για πρώτη φορά το χρυσό στο στήθος. 

Μετά από 18 μετάλλια και πέντε χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών έφτασε στην κορυφή. Η ομαδάρα του Θοδωρή Βλάχου νίκησε 15-14 την Ουγγαρία στον συγκλονιστικό τελικό του Σίδνεϊ, με τον Δημήτρη Σκουμπάκη να κάνει παιχνίδι καριέρας με πέντε γκολ και τον Στέλιο Αργυρόπουλο να βάζει την "υπογραφή" στο θρίαμβο, με το νικητήριο γκολ δώδεκα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Το 2026 αποδείχθηκε τελικά η χρονιά που έδωσε σε αυτή την ομάδα όσα της έλειπαν, όσα δικαιούνταν οι νυν και οι παλαιότεροι "εργάτες" του ελληνικού πόλο.

Μουντιάλ: Στο Νιου Τζέρσεϊ για τον Τελικό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Κώστας Κάκαρης ήταν ο πρωταγωνιστής στα πρώτα λεπτά, με μία απίθανη ασίστ στον Παπαναστασίου (ενώ ήταν κλεισμένος από τρεις αμυντικούς) και ένα προσωπικό γκολ από τα 2μ., δίνοντας προβάδισμα 3-1 στην εθνική. Ενας "κεραυνός" του Σκουμπάκη από την περιφέρεια και μία φανταστική ομαδική συνεργασία, που έβγαλε τον Γαρδίκα μόνο απέναντι στον Τσόμα, έφεραν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο +3 (5-2), περίπου δύο λεπτά πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος. 

Οι Μαγυάροι αντέδρασαν και πλησίασαν σε 5-4, με εξαιρετική ατομική ενέργεια του Μάνχερτς και γκολ του Ανταμ Νάγκι στην κόντρα, για να ισοφαρίσουν στη συνέχεια σε 6-6 με τον Βίγκβαρι. Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε με 1/5 στον παίκτη παραπάνω, αλλά βρήκε τελικά μία λύση με τον Σκουμπάκη, ο Καλογερόπουλος έκανε σπουδαίο μπλοκ σε άμυνα με αριθμητικό μειονέκτημα και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την εθνική να προηγείται 7-6.

Οι Μαγυάροι εκμεταλλεύθηκαν την αποτελεσματικότητά τους στον παίκτη παραπάνω και πέρασαν μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά (9-8) με τον Ζάλανκι, όμως και η εθνική βελτίωσε αισθητά τα ποσοστά της, με τους Γκιουβέτση και Σκουμπάκη να αξιοποιούν τις αποβολές που κέρδιζε ο Κάκαρης για να ξαναδώσουν προβάδισμα 10-9 στη "γαλανόλευκη". Ο Βίγκβαρι ισοφάρισε, όμως ο Πούρος με δύσκολο σουτ από την περιφέρεια "έγραψε" το 11-10, με την Ουγγαρία να χάνει στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου επίθεση με παίκτη παραπάνω, με κακό τελείωμα του Κόβατς.

Ο Νικολαϊδης στάθηκε άτυχος στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, καθώς στη λόμπα που επιχείρησε από τα 2μ. η μπάλα κύλησε παράλληλα με τη γραμμή τέρματος και δεν πέρασε, όμως λίγο αργότερα ο Παπαναστασίου, με διπλή προσπάθεια σε παίκτη παραπάνω, έδωσε "αέρα" δύο τερμάτων στην εθνική. Ο Ζάλανκι "κεραυνοβόλησε" τον Τζωρτζάτο, όμως ο Σκουμπάκης απάντησε με τον ίδιο τρόπο και μάλιστα εις διπλούν, δίνοντας προβάδισμα νίκης (14-11) στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, 4΄42΄΄ πριν τη λήξη. Πάλι ο Ζάλανκι κράτησε "ζωντανή" την Ουγγαρία και ο Τσόμα απέκρουσε πέναλτι του Σκουμπάκη, αλλά ο Τζωρτζάτος έκανε μεγάλη απόκρουση σε άμυνα με δύο παίκτες λιγότερους. Οι διεθνείς όμως έδειξαν σημάδια κόπωσης, κυρίως στην επίθεση, και ξανά ο Ζάλανκι έφερε τον τελικό στο γκολ (14-13), 2΄24΄΄ πριν το τέλος. Η εθνική δεν κατάφερνε να απειλήσει και η άμυνα δεν αρκούσε για να διαφυλάξει το προβάδισμα, καθώς ο Μάνχερτς εκμεταλλεύθηκε το double team στον Ζάλανκι και με σουτ από την περιφέρεια ισοφάρισε, 45 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. 

Ο Βλάχος πήρε τάιμ-άουτ, πέρασε δύο φουνταριστούς και ο Κάκαρης κέρδισε αποβολή από τον Βίσμεγκ. Οι διεθνείς γύρισαν ψύχραιμα τη μπάλα και ο Αργυρόπουλος στα δώδεκα δευτερόλεπτα πέτυχε το "χρυσό" γκολ. Ο κορυφαίος του τελικού, Δημήτρης Σκουμπάκης, είπε και την τελευταία λέξη, μπλοκάροντας εντυπωσιακά το τελευταίο σουτ του Μάνχερτς και επισφραγίζοντας τον ελληνικό θρίαμβο.

Τα οκτάλεπτα: 3-5, 3-2, 4-4, 4-4

Διαιτητές: Τσβαρτ (Ολλανδία), Ζανγκ (Κίνα)

Οι συνθέσεις:

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Μπούριαν, Μάνχερτς 3, Ακος Νάγκι 1, Βάργκα, Ανταμ Νάγκι 1, Φέκετε 1, Ζάλανκι 4, Κόβατς, Βεντ. Βίγκβαρι 2, Γιάνσικ 1, Γκιάπιας, Βίσμεγκ 1, Σάλαϊ
ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 5, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 2, Πούρος 2, Καλογερόπουλος, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης, Γαρδίκας 1, Ανδρεάδης, Σπάχιτς

** Στην αποστολή της εθνικής στο Σίδνεϊ μετείχε και ο Δημήτρης Χατζής, ο οποίος όμως δεν αγωνίστηκε σε κανένα από τα τρία παιχνίδια.

** Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ιταλία, η οποία επικράτησε 16-10 της Αυστραλίας στον "μικρό" τελικό.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΟ
 |
WORLD CUP
 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
 |
ΧΡΥΣΟ
 |
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ
 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

World Cup: Ελλάδα - Ιταλία
Αθλητικα
Ελλάδα - Ιταλία 10-9: Η «Γαλανόλευκη» πηγαίνει για χρυσό στο πόλο!
Μπαρτσελόνα
Αθλητικα
Νίκη της Μπαρτσελόνα στον πρώτο φιλικό αγώνα της χρονιάς
Στον Άρη ο Βασίλης Τολιόπουλος
Αθλητικα
Η βόμβα ενεργοποιήθηκε: Στον Αυτοκράτορα ο Βασίλης Τολιόπουλος
Χρήστος Τζόλης Άρσεναλ
Αθλητικα
Σπουδαία μεταγραφή: Ο Χρήστος Τζόλης και επίσημα παίκτης της Άρσεναλ
Υποδοχή Ισπανίας στη Μαδρίτη
Αθλητικα
Μουντιάλ: Η Μαδρίτη «γκρέμισε» τα τείχη για τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές
Οι όροι των ΗΠΑ στη διοργάνωση
Αθλητικα
Μουντιάλ: Τρελά έσοδα, οι ΗΠΑ επέβαλαν τους όρους τους στη διοργάνωση
Γιάννης Αντετοκούνμπ στον Τελικό του Μουντιάλ
Αθλητικα
Μουντιάλ: Στο Νιου Τζέρσεϊ για τον Τελικό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Πανηγυρισμοί για το Μουντιάλ της Ισπανίας
Αθλητικα
Μουντιάλ: «Κάηκε» η Ισπανία, αποθέωση για τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές
Σάκκαρη Μητσοτάκης
Αθλητικα
Μαρία Σάκκαρη: Η συγκινητική αφιέρωση στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top