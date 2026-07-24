Η βόμβα ενεργοποιήθηκε: Στον Αυτοκράτορα ο Βασίλης Τολιόπουλος

Ο Άρης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Έλληνα διεθνούς

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Αθλητικα
Μία πολύ σπουδαία μεταγραφή ανακοίνωσε η ΚΑΕ Άρης

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Μία πολύ σπουδαία μεταγραφή ανακοίνωσε επίσημα ο μπασκετικός Άρης. Η ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης επισημοποίησε το deal με τον Βασίλη Τολιόπουλο, και ο Έλληνας διεθνής θα φοράει για τα 4 επόμενα χρόνια, τη φανέλα με τον Θεό του Πολέμου.

Ήταν μία περιπετειώδης μεταγραφή, καθώς ο Τολιόπουλος δεσμευόταν με συμβόλαιο από τον Παναθηναϊκό, και οι διαπραγματεύσεις για την αποδέσμευσή του από τους πράσινους της Αθήνας, απαιτούσαν χρόνο αλλά και οικονομικά ανταλλάγματα. Ωστόσο, το πρωί της Παρασκευής, η ΚΑΕ ΠΑναθηναϊκός αποχαιρέτισε τον παίκτη και ο δρόμος για τη μεταγραφή άνοιξε διάπλατα.

Παράλληλα, μέχρι πριν μία εβδομάδα, στο παιχνίδι είχε μπει πολύ δυνατά και ο συμπολίτης ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε καταθέσει μυθική προσφορά, και έμοιαζε το φαβορί για μία ακόμα σπουδαία μεταγραφή στην εποχή του Τέλη Μυστακίδη, ύστερα από εκείνη του Τσέντι Όσμαν

Τελικά, ο Τολιόπουλος διάλεξε την ...κιτρινόμαυρη πλευρά της πόλης και επέστρεψε στον Άρη, αφού πείστηκε από το πλάνο του Βασίλη Σπανούλη, του Νίκου Ζήση και της διοίκησης του Ρίτσαρντ Σιάο. Μεγάλος στόχοος τόσο του Άρη όσο και του ΠΑΟΚ, ύστερα από την οικονομική τους γιγάντωση, είναι η κατάκτηση του εισιτηρίου για την επόμενη Euroleague, μέσα από το Eurocup της σεζόν 2026-27.

Η Θεσσαλονίκη αντεπιτίθεται, νέα δεδομένα στο ελληνικό μπάσκετ

TOLIOP

Βασίλης Σπανούλης - Βασίλης Τολιόπουος / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Σε κάθε περίπτωση, το μπάσκετ επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη και οι φετινές μάχες ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, αναμένεται να φέρουν στο μυαλό αναμνήσεις της «χρυσής» εποχής. 

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