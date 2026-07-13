Η Θεσσαλονίκη αντεπιτίθεται, νέα δεδομένα στο ελληνικό μπάσκετ

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Αθλητικα
Η μεγάλη αντεπίθεση της Θεσσαλονίκης είναι γεγονός

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Ένα εντυπωσιακά «θερμό» καλοκαίρι βιώνουμε στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ύστερα από πολλά χρόνια, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στο γνωστό δίπολο Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού

osman

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

ΠΑΟΚ: Βόμβα 20ετίας με Όσμαν ο Μυστακίδης – Έδωσε 11 εκατ. ευρώ!

Για πρώτη φορά εδώ και δύο σχεδόν δεκαετίες, η Θεσσαλονίκη μοιάζει να αφυπνίζεται και να μπαίνει «σφήνα» στο μονοπώλιο των αιωνίων αντιπάλων, με κινήσεις που προκαλόύν θαυμασμό, ακόμα και ...τρόμο. 

toliopoulos

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Η επίδειξη δύναμης του ΠΑΟΚ και του ιδιοκτήτη του, Τέλη Μυστακίδη, με την αρπαγή του Τσέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό, όπως φαίνεται θα έχει και συνέχεια. Ήδη οι ασπρόμαυροι του  Βορρά, κινούνται για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου, επίσης από τον Παναθηναϊκό και τα δημοσιεύματα τους θέλουν να συζητούν με σπουδαία ονόματα της Euroleague. Ξαφνικά, ο ΠΑΟΚ έχει γίνει talk of the town σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Μετά τους Όσμαν και Βαλαντσιούνας, η απόλυτη υπέρβαση Μυστακίδη με Μπατούμ!

Τον Τολιόπουλο όμως διεκδικεί με αξιώσεις και ο Άρης, ο οποίος εμφανίζει επίσης ένα αξιόλογο project, με την επένδυση του Ρίτσαρντ Σιάο, την πρόβληψη του Βασίλη Σπανούλη και την απρόκτηση σπουδαίων παικτών όπως ο Κεμ Μπερτς.

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Φωτογραφία INTIME

Το σίγουρο είναι ένα: είμαστε ακόμα στην αρχή, και μέχρι την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων, οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες. Οι μεταγραφικές κινήσεις που θα ακολουθήσουν, τόσο από τον ΠΑΟΚ όσο και από τον Άρη, θα είναι εντυπωσιακές και θα ανατρέψουν τις ισορροπίες, εντός αλλά και εκτός συνόρων.
 

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