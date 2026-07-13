Tο XPENG G9 στο AEGEAN Messinia Pro-Am

Μια εμβληματική στιγμή

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Tο XPENG G9 στο AEGEAN Messinia Pro-Am
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Η XPENG συμμετείχε ως Hole-in-One Sponsor στο επετειακό AEGEAN Messinia Pro-Am 2026, με το XPENG G9 τη ναυαρχίδα της μάρκας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της επιλογή να συνδέεται με διοργανώσεις που χαρακτηρίζονται από ποιότητα, καινοτομία και υψηλή αισθητική. Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου στη Costa Navarino, συγκέντρωσε επαγγελματίες και ερασιτέχνες golfers από όλο τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του διεθνούς golf στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Tο XPENG G9 στο AEGEAN Messinia Pro-Am

Με τη συμμετοχή 59 ομάδων από 21 χώρες και την παρουσία κορυφαίων προσωπικοτήτων του αθλήματος, μεταξύ των οποίων ο θρύλος του ευρωπαϊκού golf Ian Woosnam, καθώς και με τη φιλοξενία σε έναν από τους κορυφαίους golf προορισμούς παγκοσμίως, το AEGEAN Messinia Pro-Am επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον διεθνή του χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η XPENG υποστήριξε το Hole-in-One Challenge, με το εντυπωσιακό XPENG G9, συνδέοντας το όνομά της με μία από τις πλέον εμβληματικές στιγμές του golf. Το Hole-in-One αποτελεί το απόλυτο σύμβολο ακρίβειας, τελειότητας και υψηλής απόδοσης - αξίες που αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία της XPENG και την προσέγγισή της στην ανάπτυξη της νέας γενιάς έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτω

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