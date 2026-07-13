«Ανάσα» στο κυκλοφοριακό της Δυτικής Αττικής αναμένεται να δώσει η κατασκευή του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά. Σήμερα υπεγράφη η σύμβαση υλοποίησης παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας - όπως χαρακτηρίζεται - που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 36 μήνες και περιλαμβάνει την κατασκευή τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά. Θα κοστίσει περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο logistics στο Θριάσιο Πεδίο.

Το σχέδιο θέλει να κατασκευάζονται τρεις κόμβοι. Του Σχιστού, των Ναυπηγείων και του Σκαραμαγκά, ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώνεται και το τελευταίο τμήμα της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω που ενώνεται με τη λεωφόρο Αθηνών και τη λεωφόρο Σχιστού.

Επίσης, το έργο έχει ως στόχο να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό, αφού θα υπάρχει εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά ειδικά για τα φορτηγά.



Μητσοτάκης: «H περιοχή του Ασπρόπυργου θα μετατραπεί σε κέντρο ευρωπαϊκής εμβέλειας»

Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως εξαιρετικά σημαντικό ανακοινώνοντας παράλληλα ότι θα προχωρήσει και η σύνδεση Ελευσίνας με τα Οινόφυτα.

Ο Κ. Μητσοτάκης για την περιοχή του Ασπρόπυργου

«Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα δώσουμε στο λιμάνι Πειραιά όταν θα μπορεί ο δρόμος να μπορεί να εξυπηρετεί βαρέα οχήματα προς την Αττική οδό και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου που μετατρέπεται με μεγάλη ταχύτητα σε ένα κέντρο logistics ευρωπαϊκής, τολμώ να πω παγκόσμιας εμβέλειας» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Σχεδιάζουμε σημαντικά έργα που όχι μόνο θα αναβαθμίσουν τις μετακινήσεις και την οδική ασφάλεια στη Δυτική Αττική και όλη την Ελλάδα, αλλά και την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών και χρηστών οδικού δικτύου» τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας.