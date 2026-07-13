Στην υπογραφή της σύμβασης για τον κόμβο Σκαραμαγκά ο Μητσοτάκης

Έργο - «ανάσα» για το κυκλοφοριακό της Δυτικής Αττικής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.07.26 , 19:39 Δημογραφικό SOS: 717 περιοχές χωρίς ούτε μία γέννηση το 2026
13.07.26 , 19:01 Κυπριακό: Ειδικό εκπρόσωπο όρισε η ΕΕ – Νέο σχέδιο ετοιμάζει ο ΟΗΕ
13.07.26 , 18:32 Στάση εργασίας στο Δημόσιο την Τρίτη 14/7 - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
13.07.26 , 18:26 Γωγώ Φαρμάκη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη βάφτιση του μικρού Ιάσονα-Παναγιώτη
13.07.26 , 18:20 Mercedes-Benz GLB: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
13.07.26 , 17:53 Tο XPENG G9 στο AEGEAN Messinia Pro-Am
13.07.26 , 17:41 Ιωάννα Μαλέσκου: Παίζει «κομμωτήριο» με την κόρη της στη θάλασσα
13.07.26 , 17:30 Αντιμετωπίζοντας τον ρατσισμό: Tα διδάγματα και οι προκλήσεις
13.07.26 , 17:22 Στην υπογραφή της σύμβασης για τον κόμβο Σκαραμαγκά ο Μητσοτάκης
13.07.26 , 17:20 Ντύθηκε νύφη πρωταγωνίστρια του «Μπαμπά σ’ αγαπώ» - Έλαμπε από ευτυχία!
13.07.26 , 17:08 Το ελληνικό διαβατήριο εντάσσεται στο Gov.gr Wallet
13.07.26 , 16:51 Η Θεσσαλονίκη αντεπιτίθεται, νέα δεδομένα στο ελληνικό μπάσκετ
13.07.26 , 16:50 Pirell: Φέρνει την οικογένεια P Zero στο Goodgood
13.07.26 , 16:44 Οι συστάσεις των ειδικών για την πρόσβαση των παιδιών στο διαδίκτυο
13.07.26 , 16:00 Έτσι καταφέρνω να παραμένω ενυδατωμένη μέσα στον καύσωνα
Γιώργος Λιάγκας: Στα σοκάκια της Μυκόνου με τον γιο του, Γιάννη
Άριελ Κωνσταντινίδη: Η έκτρωση, η αποβολή κι η μητρότητα στα 53 της χρόνια
Ντύθηκε νύφη πρωταγωνίστρια του «Μπαμπά σ’ αγαπώ» - Έλαμπε από ευτυχία!
Mercedes-Benz GLB: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
Στάση εργασίας στο Δημόσιο την Τρίτη 14/7 - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Όλγα Κεφαλογιάννη: Στη Σκιάθο για τα εγκαίνια εκδηλώσεων του Δήμου
Nέα πανάκριβη μεταγραφή ο Γιαννακόπουλος
Λεωφόρος Πεντέλης: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε κατάστημα - Βίντεο
Γωγώ Φαρμάκη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη βάφτιση του μικρού Ιάσονα-Παναγιώτη
Ιωάννα Μαλέσκου: Παίζει «κομμωτήριο» με την κόρη της στη θάλασσα
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Στην υπογραφή σύμβασης του κόμβου Σκαραμαγκά ο Κ. Μητσοτάκης (βίντεο Star)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
  • Το έργο κοστίζει περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 36 μήνες.
  • Θα βελτιώσει τη σύνδεση Πειραιά με Δυτική Αττική και Θριάσιο Πεδίο, αποσυμφορώντας τον Κηφισό.
  • Ο Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία του έργου για την ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου ως κέντρο logistics.
  • Ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας δήλωσε ότι το έργο θα αναβαθμίσει την οδική ασφάλεια και ποιότητα ζωής.

«Ανάσα» στο κυκλοφοριακό της Δυτικής Αττικής αναμένεται να δώσει η κατασκευή του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά. Σήμερα υπεγράφη η σύμβαση υλοποίησης παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.  

Μητσοτάκης στην ανασκόπηση: Δικαιοσύνη για τα θύματα της Marfin

Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας - όπως χαρακτηρίζεται - που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 36 μήνες και περιλαμβάνει την κατασκευή τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά. Θα κοστίσει περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο logistics στο Θριάσιο Πεδίο. 

Το σχέδιο θέλει να κατασκευάζονται τρεις κόμβοι. Του Σχιστού, των Ναυπηγείων και του Σκαραμαγκά, ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώνεται και το τελευταίο τμήμα της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω που ενώνεται με τη λεωφόρο Αθηνών και τη λεωφόρο Σχιστού.  

Τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά: Πώς θα αποσυμφορηθεί ο Κηφισός

Επίσης, το έργο έχει ως στόχο να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό, αφού θα υπάρχει εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά ειδικά για τα φορτηγά. 


 Μητσοτάκης: «H περιοχή του Ασπρόπυργου θα μετατραπεί σε κέντρο ευρωπαϊκής εμβέλειας»

Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως εξαιρετικά σημαντικό ανακοινώνοντας παράλληλα ότι θα προχωρήσει και η σύνδεση Ελευσίνας με τα Οινόφυτα. 

Ο Κ. Μητσοτάκης για την περιοχή του Ασπρόπυργου

Ο Κ. Μητσοτάκης για την περιοχή του Ασπρόπυργου 

«Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα δώσουμε στο λιμάνι Πειραιά όταν θα μπορεί ο δρόμος να μπορεί να εξυπηρετεί βαρέα οχήματα προς την Αττική οδό και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του  Ασπρόπυργου που μετατρέπεται με μεγάλη  ταχύτητα σε ένα κέντρο logistics ευρωπαϊκής,  τολμώ να πω παγκόσμιας εμβέλειας» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.  

«Σχεδιάζουμε σημαντικά έργα που όχι μόνο θα αναβαθμίσουν τις μετακινήσεις και την οδική ασφάλεια στη Δυτική Αττική και όλη την Ελλάδα, αλλά και την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών και χρηστών οδικού δικτύου» τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας.  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΚΟΜΒΟΣ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
 |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
 |
ΕΡΓΑ
 |
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιώργος Μυλωνάκης
Πολιτικη
Γ. Μυλωνάκης: Τι θυμάται από την κατάρρευσή του - H πρώτη του εξομολόγηση
Σέβη Βολουδάκη
Πολιτικη
Σέβη Βολουδάκη: Απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της
Όλγα Κεφαλογιάννη
Πολιτικη
Όλγα Κεφαλογιάννη: Στη Σκιάθο για τα εγκαίνια εκδηλώσεων του Δήμου
Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτικη
Μητσοτάκης στην ανασκόπηση: Δικαιοσύνη για τα θύματα της Marfin
Παύλος Πολάκης
Πολιτικη
Επιστρέφει ο Παύλος Πολάκης στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Συνεδρίαση ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτικη
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει η ΚΕ που ανακοινώθηκε ότι αναβλήθηκε!
Αγκάθια Τουρκίας Για F-35
Πολιτικη
Τα «αγκάθια» στον δρόμο της Τουρκίας για τα F-35  και οι S - 400
Αλέξης Τσίπρας
Πολιτικη
Νέο επεισόδιο στον πόλεμο Τσίπρα – Γεωργιάδη
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Πολιτικη
Χρυσοχοΐδης για τις συλλήψεις: Η Δημοκρατία είναι ισχυρή και πάντα νικά
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top