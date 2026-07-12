Γ. Μυλωνάκης: Τι θυμάται από την κατάρρευσή του - H πρώτη του εξομολόγηση

Τι είπε σε συνέντευξη μετά την περιπέτεια υγείας του

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Γ. Μυλωνάκης: Τι θυμάται από την κατάρρευσή του - H πρώτη του εξομολόγηση
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μυλωνάκης περιγράφει την εμπειρία της κατάρρευσής του στο Μέγαρο Μαξίμου και την ανάρρωσή του.
  • Η στήριξη της οικογένειάς του, ιδιαίτερα της συζύγου του, ήταν καθοριστική για την αποκατάστασή του.
  • Αναθεωρεί τους ρυθμούς ζωής του και αναζητά ισορροπία μετά την περιπέτεια της υγείας του.
  • Εκφράζει ανησυχία για την τοξικότητα στον δημόσιο διάλογο και την πολιτική κατάσταση στη χώρα.
  • Δηλώνει ότι δεν έχει προσωπική πολιτική ατζέντα και δεν επιδιώκει πολιτική προβολή.

Την πρώτη του συνέντευξη μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του παραχώρησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης. Περιέγραψε τις στιγμές της κατάρρευσής του μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, την περίοδο της νοσηλείας του, αλλά και όσα άλλαξαν στον τρόπο που αντιμετωπίζει πλέον τη ζωή και την καθημερινότητά του. 

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«Έχω εικόνα της κατάρρευσής μου»

H πρώτη εξομολόγηση του Γιώργου Μυλωνάκη μετά την περιπέτεια υγείας του

Αφήνοντάς πίσω του την πιο δύσκολη δοκιμασία της ζωής του και με την ανάρρωσή του να εξελίσσεται θετικά, ο Γιώργος Μυλωνάκης μιλά για πρώτη φορά για τις εικόνες που έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη του.

Περιγράφει όσα θυμάται από εκείνα τα δραματικά λεπτά της κατάρρευσής του στο Μέγαρο Μαξίμου. Εικόνες που, όπως λέει, δε θα σβήσουν ποτέ.

«Έχω εικόνα της κατάρρευσής μου. Την αναστάτωση του χώρου και των ανθρώπων. Τα κεφάλια πάνω από το δικό μου κεφάλι. Την αγωνία τους. Να με βάζουν στο ασθενοφόρο, τον ήχο της σειρήνας. Ύστερα αρχίζω πια να έχω αναμνήσεις από τη στιγμή που σταδιακά ανέκτησα τις αισθήσεις μου μετά το κώμα», είπε σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή».

«Επανιεραρχώ τα όρια που πρέπει να βάλω» 

H πρώτη εξομολόγηση του Γιώργου Μυλωνάκη μετά την περιπέτεια υγείας του

 Ο Γιώργος Μυλωνάκης με τη σύζυγό του Τίνα Μεσσαροπούλου

Σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή καθοριστική ήταν η στήριξη της οικογένειάς του και ιδιαίτερα της συζύγου του, Τίνας Μεσσαροπούλου, που στεκόταν διαρκώς στο πλευρό του.

Περνώντας το στάδιο της αποκατάστασης, η δοκιμασία αυτή, όπως παραδέχεται, τον έκανε να αναθεωρήσει τους έντονους ρυθμούς με τους οποίους ζούσε και εργαζόταν, αναζητώντας πλέον μια διαφορετική ισορροπία.

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«Τώρα είμαι στη φάση της επαναδιαπραγμάτευσης και επανιεράρχησης με τον εαυτό μου για τα όρια που πρέπει να βάλω. Ο Θεός μού έκανε ένα δώρο και μου έστειλε μια προειδοποίηση. Πίστευα, αλλά θρήσκος δεν ήμουν. Τώρα είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη που έρχεται να ρυθμίσει και να αξιολογήσει καταστάσεις και συμπεριφορές. Και πιστεύω στο σωστό και στο λάθος».

Στη συνέντευξή του στην «Καθημερινή», ο Γιώργος Μυλωνάκης αναφέρεται ακόμη στο κλίμα που επικρατεί στον δημόσιο διάλογο, εκφράζοντας την ανησυχία του για την τοξικότητα που, όπως υποστηρίζει, έχει ξεπεράσει τα όρια.

«Δυστυχώς στις μέρες μας κυριαρχεί αλητεία που δεν έχει πάτο. Την έχουν ήδη πληρώσει αθώοι άνθρωποι και θα την πληρώσουν κι άλλοι. Το είπα και στον πρωθυπουργό, όχι διότι μου συνέβη αυτό το πράγμα, αλλά πιστεύω ότι η χώρα έχει πρόβλημα όταν ο δημόσιος διάλογος και η πολιτική είναι συγκοινωνούντα δοχεία με τόσο δηλητήριο».

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Απαντώντας σε ερώτηση για τα προσωπικά του σχέδια, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ξεκαθαρίζει πως δεν έχει προσωπική πολιτική ατζέντα. Όπως σημειώνει, δεν επιδιώκει την προσωπική προβολή ούτε σχεδιάζει να διεκδικήσει πολιτικό ρόλο.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
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ΤΙΝΑ ΜΕΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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