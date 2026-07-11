Με την οριακή απαραίτητη απαρτία -σύμφωνα με τους διοργανωτές- ξεκίνησε τελικά η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η οποία συγκλήθηκε από μερίδα μελών της, παρότι το επίσημο κόμμα έχει αναβάλει τη διεξαγωγή της! Στην πραγματικότητα την Κεντρική Επιτροπή συγκάλεσε η ομάδα Πολάκη κόντρα στην απόφαση της Κουμουνδουρου η συνεδρίαση να γίνει την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος πρότεινε ως λύση αποκλιμάκωσης της έντασης, την αναβολή της συνεδρίασης μέχρι το επόμενο Σάββατο προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και να προηγηθεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Φαίνεται επίσης να καταλήγουν σε συμβιβαστική πρόταση να επαναφέρουν τον Παύλο Πολάκη στην ΚΟ, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και θα διαμηνύσουν ότι η πρόταση του παραιτηθέντος προέδρου Σωκράτη Φάμελλου για συνεργασία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα είναι πλέον κενή περιεχομένου.

Την άποψη ότι υπάρχει «καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα» εξέφρασε η Ρένα Δούρου προσερχόμενη στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Λυπάμαι που δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα και πιστεύω ότι βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα θα έρθει σύντομα ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών και ψηφοφόρων και στις ανάγκες μιας κοινωνίας που χειμάζεται από την επταετία του κ. Μητσοτάκη», δήλωσε η Ρ. Δούρου.

Για «καταστατική υποχρέωση» σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε λόγο ο Νίκος Παππάς κατά την παρέμβασή του στη συνεδρίαση, σύμφωνα με κομματικές πηγές. Όπως σημείωσε, «η πολιτική απόφαση που λάβαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση δεν επιβεβαιώθηκε από τις εξελίξεις» και υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης, διαμηνύοντας παράλληλα ότι «δεν μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν στην πραγματικότητα υπηρετεί ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο».



Η καταγγελία Γιαννούλη κατά Πολάκη

Χαρακτηριστική της έντασης είναι η ανάρτηση του Χρήστου Γιαννούλη ότι «είναι πάρα πολύ κακός σύμβουλος η Βουλιμία και η αλαζονεία να πιστεύεις ότι είσαι ο ένας και μοναδικός. Όταν δε επιδεικνύεις και ανοχή στην άσκηση σωματικής βίας υποστηρίζοντας ότι αυτό συμφέρει το λαό και την αριστερά, είσαι επικίνδυνος. Μπορεί να βγάζει οριακά βουλευτές αυτό το concept αλλά μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω στις εποχές των …φρουρών. Αξιοπρέπεια πάνω από όλα».

Η ανάρτηση ερμηνεύεται σαν αιχμή προς τον Παύλο Πολάκη, παρότι δεν κατανομάζεται, σχετικά με επεισόδιο χθες στην Κουμουνδούρου, όταν στελέχη προσκείμενα στον ίδιο προσήλθαν χθες το μεσημέρι στο γραφείο της Αναπληρώτριας Γραμματέα, Αναστασίας Σαπουνά ζητώντας να συνεδριάσει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση και να υπάρξουν λογομαχίες.

