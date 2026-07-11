Νατάσα Παζαΐτη: Βόλτα στα σοκάκια της Μυκόνου με τον γιο της, Αλέξανδρο

Οι οικογενειακές στιγμές στο «νησί των ανέμων»

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: MykonosLiveTv
Ο Αλέξανδρος Καραμανλής, γιος του πρώην πρωθυπουργού τραγουδά Στράτο Διονυσίου / Βίντεο: Open

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νατάσα Παζαΐτη, σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, ταξίδεψε στη Μύκονο για καλοκαιρινές διακοπές.
  • Απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης με τον γιο της, Αλέξανδρο, σε βραδινή βόλτα στα Ματογιάννια.
  • Ο Αλέξανδρος Καραμανλής είναι 23 ετών και φοιτά στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  • Η δίδυμη αδελφή του, Αλίκη, σπουδάζει Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
  • Η Νατάσα Παζαΐτη μοιράζεται στιγμές με τα παιδιά της στα social media, δείχνοντας τη στενή τους σχέση.

Στη Μύκονο ταξίδεψε η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, Νατάσα Παζαΐτη, η οποία επέλεξε το «νησί των ανέμων» για να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης, κάνοντας ένα ξεκούραστο διάλειμμα από την απαιτητική επαγγελματική της καθημερινότητα.

Καραμανλής - Παζαΐτη: Καμάρωσαν τα δίδυμα παιδιά τους στο θέατρο

H Νατάσα Παζαΐτη με τα παιδιά της Αλέξανδρο και Αλίκη Καραμανλή / Φωτογραφία: NDP

H Νατάσα Παζαΐτη με τα παιδιά της Αλέξανδρο και Αλίκη Καραμανλή / Φωτογραφία: NDP

Συγκεκριμένα, η διακεκριμένη χειρουργός αποφάσισε να κάνει μία λιγοήμερη απόδραση στη Μύκονο για τις καλοκαιρινές διακοπές της, επιλέγοντας να περάσει χρόνο με την οικογένειά της, ενώ η κάμερα του Mykonos Live TV την απαθανάτισε με το γιο τηςΑλέξανδρο Καραμανλή σε βραδινή βόλτα στα κοσμικά Ματογιάννια.

Ο Αλέξανδρος Καραμανλής, ο οποίος πρόσφατα έγινε 23 χρόνων, φοιτά στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ η δίδυμη αδελφή του, Αλίκη, ακολουθεί διαφορετική ακαδημαϊκή πορεία, καθώς σπουδάζει στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή

 

 

Τα δύο παιδιά του Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη, αν και διατηρούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, συνοδεύουν κατά καιρούς τους γονείς τους σε δημόσιες εμφανίσεις και επίσημες εκδηλώσεις.

Η Νατάσα Παζαΐτη, από την πλευρά της, παρά το απαιτητικό της πρόγραμμα ως γιατρός, αφιερώνει πάντα χρόνο στην οικογένειά της. Μάλιστα, μέσα από τα social media μοιράζεται κατά καιρούς φωτογραφίες με τον Αλέξανδρο και την Αλίκη, δείχνοντας τη στενή σχέση που διατηρεί με τα παιδιά της.

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