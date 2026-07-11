Οι πανάδες δεν εμφανίζονται από τη μία μέρα στην άλλη αλλά είναι αποτέλεσμα της υπερπαραγωγής μελανίνης

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων: εκείνοι που απολαμβάνουν τον ήλιο χωρίς να τους απασχολεί ιδιαίτερα η επιδερμίδα τους και εκείνοι που, μόλις ανέβει η θερμοκρασία, αρχίζουν να αγχώνονται για τις πανάδες.

Αν είσαι στη δεύτερη κατηγορία, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν χρειάζεται να περάσεις ατελείωτες ώρες στην παραλία για να εμφανιστούν. Αρκεί η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, μια βόλτα στην πόλη ή ακόμη και ένας καφές στη βεράντα την Κυριακή το πρωί για να εμφανιστούν κηλίδες στη μύτη και τα μάγουλα.

Οι πανάδες δεν εμφανίζονται από τη μία μέρα στην άλλη αλλά είναι αποτέλεσμα της υπερπαραγωγής μελανίνης, που ενεργοποιείται από την υπεριώδη ακτινοβολία, αλλά και από παράγοντες όπως οι ορμονικές αλλαγές και η γενετική προδιάθεση. Φυσικά, μπορείς να μειώσεις σημαντικά τις πιθανότητες να τις δεις στον καθρέφτη όταν τελειώσει το καλοκαίρι.

Να τι πρέπει να κάνεις:

1. Αντηλιακό πάντα και παντού

Αν υπάρχει μία beauty συνήθεια που αξίζει να γίνει καθημερινή, αυτή είναι η χρήση αντηλιακού με υψηλό δείκτη προστασίας. Επίλεξε ένα αντηλιακό με SPF 50+ και προστασία τόσο από τις UVA όσο και από τις UVB ακτίνες και εφάρμοσέ το κάθε πρωί, ακόμη κι αν δεν σκοπεύεις να πας στην παραλία.

Φυσικά, μην ξεχνάς να το ανανεώνεις κάθε δύο ώρες όταν βρίσκεσαι εκτός σπιτιού, χρησιμοποιώντας ένα αντηλιακό στικ, σπρέι ή μια αντηλιακή πούδρα.

2. Καπέλο για έξτρα προστασία

Όσο καλό κι αν είναι το αντηλιακό σου, μερικές φορές η προστασία που προσφέρει, δεν αρκεί. Γι' αυτό φόρεσε ένα καπέλο με μεγάλο γείσο, αλλά και γυαλιά ηλίου και εννοείται μείνε όσο περισσότερο μπορείς στη σκιά, ειδικά τις ώρες που ο ήλιος καίει περισσότερο.

3. Πρόσεξε τι δραστικά συστατικά χρησιμοποιείς

Το καλοκαίρι δεν είναι πάντα η ιδανική εποχή για ρετινόλη, έντονα απολεπιστικά προϊόντα ή ισχυρά οξέα, ειδικά αν εκτίθεσαι συχνά στον ήλιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα διακόψεις απαραίτητα, αλλά ότι χρειάζεται σωστή καθοδήγηση και ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια στην αντηλιακή προστασία. Η συμβουλή μας; Από το να ρισκάρεις να βγάλεις πανάδες, υιοθέτησε μια πιο ήπια skincare ρουτίνα μέχρι να περάσουν οι μήνες με την πιο έντονη ηλιοφάνεια.

4. Ενίσχυσε την επιδερμίδα με αντιοξειδωτικά

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να εντάξεις στη ρουτίνα σου αντιοξειδωτικά, όπως η βιταμίνη C και η νιασιναμίδη, τα οποία συμβάλλουν στην προστασία της επιδερμίδας από το οξειδωτικό στρες που προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία, ενώ παράλληλα απαλύνουν τις δυσχρωμίες, λειτουργώντας πάντα συμπληρωματικά με το αντηλιακό.

Πηγή άρθρου Mylife.com.cy