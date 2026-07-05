Face roller: Το skincare εργαλείο που χαρίζει ξεκούραστη όψη

Η συνήθεια που αξίζει να υιοθετήσεις το καλοκαίρι, έστω για ένα πεντάλεπτο

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Λίγα λεπτά καθημερινής φροντίδας κάνουν την επιδερμίδα να δείχνει πιο ξεκούραστη, πιο φωτεινή και λιγότερο πρησμένη.

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Tο καλοκαίρι η εποχή που η επιδερμίδα μας δείχνει πιο λαμπερή αλλά ταυτόχρονα καλείται να αντιμετωπίσει περισσότερες προκλήσεις από οποιαδήποτε άλλη εποχή του χρόνου. Η πολύωρη έκθεση στον ήλιο, οι υψηλές θερμοκρασίες, το αλάτι της θάλασσας, το χλώριο της πισίνας αλλά και οι μετακινήσεις σε αεροπλάνα ή αυτοκίνητα  ώρες στα ταξίδια είναι λόγοι που το πρόσωπο δείχνει πιο κουρασμένο, πιο αφυδατωμένο και πιο πρησμένο.

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Γι' αυτό και η skincare ρουτίνα των διακοπών δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Χρειάζεται μόνο τα σωστά προϊόντα και ένα εργαλείο που τα τελευταία χρόνια έχει αγαπηθεί από επαγγελματίες και beauty addicts είναι το face roller.

Τι είναι το face roller;

face roller

Κατασκευασμένο συνήθως από νεφρίτη ή ροζ χαλαζία το face roller είναι ένα εργαλείο μασάζ που σχεδιάστηκε για να διεγείρει απαλά την επιδερμίδα. Με τις σωστές κινήσεις βοηθά στην ενεργοποίηση της λεμφικής κυκλοφορίας, συμβάλλοντας στη μείωση του πρηξίματος, ενώ παράλληλα διεγείρει τη μικροκυκλοφορία του αίματος, χαρίζοντας πιο φωτεινή και ξεκούραστη όψη στην επιδερμίδα.

Η αίσθηση δροσιάς που προσφέρει η πέτρα λειτουργεί άμεσα καταπραϋντικά, ενώ το απαλό μασάζ βοηθά το πρόσωπο να δείχνει πιο ξεκούραστο σχεδόν αμέσως. Δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί σταθερό βήμα στις θεραπείες πολλών κορυφαίων facialists πριν από φωτογραφίσεις, επιδείξεις μόδας και εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.

Λειτουργεί πραγματικά;

skincare

Ναι, αρκεί να το χρησιμοποιείς σωστά και με συνέπεια.

Το μεγαλύτερο λάθος είναι να περνάς το roller τυχαία πάνω στο πρόσωπο. Οι κινήσεις πρέπει να είναι πάντα ανοδικές και προς τα έξω, ακολουθώντας τη φυσική φορά της λεμφικής αποσυμφόρησης. Ξεκίνησε από τη γραμμή του σαγονιού και κύλησε το εργαλείο από το πηγούνι προς τα αυτιά. Στη συνέχεια ανέβα προς τα ζυγωματικά, από τη μύτη προς τους κροτάφους και ολοκλήρωσε με την περιοχή κάτω από τα μάτια, χρησιμοποιώντας την πιο μικρή πλευρά του roller με πολύ απαλή πίεση.

Η όλη διαδικασία δεν χρειάζεται περισσότερο από πέντε λεπτά, όμως αρκεί για να κάνει το πρόσωπο να δείχνει πιο "ξυπνημένο", ειδικά τις πρωινές ώρες.

Ποια είναι τα οφέλη που θα δεις στην επιδερμίδας

face roller

Το πιο άμεσο αποτέλεσμα είναι η μείωση του πρηξίματος. Αν ξυπνάς συχνά με κατακράτηση υγρών γύρω από τα μάτια ή στη γραμμή του σαγονιού, το face roller μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά μέσα σε λίγα λεπτά.

Παράλληλα, το μασάζ ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος, με αποτέλεσμα η επιδερμίδα να αποκτά φυσική λάμψη και πιο ομοιόμορφο χρώμα. Πολλοί makeup artists το χρησιμοποιούν πριν από το μακιγιάζ, καθώς βοηθά το πρόσωπο να δείχνει πιο ξεκούραστο και κάνει τη βάση να εφαρμόζει πιο όμορφα.

Διαβάστε αναλυτικά για τη χρήση και τα οφέλη του face roller, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου

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