Σίσσυ Χρηστίδου: Το πρωινό πέντε αστέρων που απόλαυσε στην Πάτμο

Στο «νησί της Αποκάλυψης» συνεχίζει τις διακοπές της η παρουσιάστρια

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Με ένα πλούσιο πρωινό ξεκίνησε τη μέρα της στην Πάτμο η Σίσσυ Χρηστίδου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει διακοπές στην Πάτμο από 2 Ιουλίου.
  • Μοιράστηκε εικόνες από τη βίλα και το πρωινό της στο Instagram.
  • Το πρωινό περιλάμβανε παραδοσιακές γεύσεις σε καλοκαιρινό σκηνικό.
  • Αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό στις 28 Ιουνίου, ευχαριστώντας τους τηλεθεατές.
  • Φήμες την θέλουν να μετακινείται στην πρωινή ζώνη του MEGA, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση.

Μετά τις Κυκλάδες και την Πάρο, η Σίσσυ Χρηστίδου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στα Δωδεκάνησα, επιλέγοντας την Πάτμο για να περάσει τις πρώτες ζεστές μέρες του Ιουλίου. 

Η αγαπημένη παρουσιάστρια βρίσκεται από χθες, 2 Ιουλίου, στο «νησί της Αποκάλυψης» και δεν άργησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τις πρώτες εικόνες από την απόδρασή της. Αρχικά δημοσίευσε στιγμιότυπα από τον έναστρο ουρανό του νησιού, ενώ αποκάλυψε και την εντυπωσιακή βίλα, στην οποία θα φιλοξενηθεί τις επόμενες ημέρες.

Σίσσυ Χρηστίδου: Το πρωινό πέντε αστέρων που απόλαυσε στην Πάτμο

Το πρωί της Πέμπτης 3 Ιουλίου, η Σίσσυ Χρηστίδου ανέβασε ακόμη ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας το πρωινό που απόλαυσε στον εξωτερικό χώρο του καταλύματος. Το τραπέζι ήταν γεμάτο με παραδοσιακές γεύσεις, ενώ το σκηνικό με τους χτιστούς καναπέδες σε μπλε αποχρώσεις και τη θέα δημιουργούσε την ιδανική καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

 

Σίσσυ Χρηστίδου: Οι πρώτες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Πάτμο

Tην Κυριακή 28 Ιουνίου, η Σίσσυ Χρηστίδου αποχαιρέτησε με χαμόγελο το τηλεοπτικό κοινό μαζί με τους συνεργάτες της, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στη συχνότητα του MEGA. 

«Πάνω από όλα θέλω να ευχαριστήσω εσάς, τους τηλεθεατές, που έχετε κρατήσει αυτή την εκπομπή οκτώ χρόνια, πέντε χρόνια πια στο Mega ζωντανή. Εσείς είστε το οξυγόνο μας, εσείς μας δίνετε την πορεία και τη δύναμη να είμαστε εδώ σε χρόνια τόσο δύσκολα για την τηλεόραση. Σας το χρωστάμε πραγματικά. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί μας δίνετε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και να μη νιώθουμε ότι δουλεύουμε», ανέφερε μεταξύ άλλων. 

Το τελευταίο διάστημα, πάντως, το όνομά της βρίσκεται στο επίκεντρο της τηλεοπτικής επικαιρότητας, καθώς οι φήμες τη θέλουν να μετακινείται στην καθημερινή πρωινή ζώνη του MEGA, μετά το πρόωρο τέλος του Buongiorno. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση ούτε από την ίδια ούτε από τον σταθμό.

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