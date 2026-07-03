Πώς θα είναι το καλοκαίρι για όλα τα ζώδια;

Στο τελευταίο της τηλεοπτικό ραντεβού με τους τηλεθεατές μέσα από το Breakfast@Star, η Άση Μπήλιου έκανε τις καλοκαιρινές της προβλέψεις, αναλύοντας τι φέρνουν οι επόμενοι μήνες στα ερωτικά και τα οικονομικά όλων των ζωδίων.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η γνωστή αστρολόγος χαρακτήρισε το φετινό καλοκαίρι ως μια περίοδο με πολλές ευκαιρίες για χαρά, ξεκούραση και νέες εμπειρίες, τονίζοντας πως, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να έχει προηγηθεί, το καλοκαίρι αποτελεί πάντα μια ευκαιρία για μια νέα αρχή.

«Πάντα στη χώρα μας το καλοκαίρι είναι κάτι που το περιμένουμε όλη τη χρονιά, ανεξάρτητα πώς το έχουμε περάσει, γιατί πάντα έχουμε μια προσδοκία ότι ό,τι κι αν έχει συμβεί, ό,τι κι αν έχουμε περάσει, το καλοκαίρι θα ξεδώσουμε. Και αυτό πρέπει να κάνουμε, όπως μπορούμε, με όποιο μέσο ο καθένας, να περάσουμε ωραία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την Άση Μπήλιου, η είσοδος του Δία στον Λέοντα δίνει έναν πιο αισιόδοξο τόνο στο φετινό καλοκαίρι, καθώς το συγκεκριμένο ζώδιο συνδέεται με τον έρωτα, τη δημιουργία, τη χαρά της ζωής, τα παιδιά και την καλλιτεχνική έκφραση.

«Ο Λέων συνδέεται με τη ζωή, με τη χαρά της ζωής, με τον έρωτα, με τη δημιουργία, με τα παιδιά, όλα αυτά που κάνουν τη ζωή μας πιο όμορφη. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη θα είναι ένα ωραίο καλοκαίρι», είπε.

Ωστόσο, δε θα λείψουν και οι προκλήσεις, καθώς μέχρι τις 23 Ιουλίου ο ανάδρομος Ερμής ενδέχεται να φέρει επιστροφές από το παρελθόν, απρόσμενα μηνύματα και επανασυνδέσεις στα αισθηματικά.

«Για τα ερωτικά μπορεί να σημαίνει για κάποια ζώδια και επιστροφές από το παρελθόν και συναντήσεις με πρώην και μηνύματα. Έχει τα μπερδέματά του ο ανάδρομος Ερμής», εξήγησε.

Αναφερόμενη στα οικονομικά, η Άση Μπήλιου στάθηκε στην αντίθεση του Δία με τον Πλούτωνα, η οποία κορυφώνεται στις 20 Ιουλίου, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική αστρολογική όψη που μπορεί να φέρει εξελίξεις σε οικονομικές υποθέσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Αύγουστο, ο οποίος αναμένεται να είναι ένας μήνας σημαντικών αλλαγών, λόγω των δύο εκλείψεων που θα πραγματοποιηθούν.

«Οι εκλείψεις δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε, είναι δείκτες αλλαγών στη ζωή μας. Θα έχουμε δύο εκλείψεις τον Αύγουστο, επηρεάζουν και σχέσεις, επηρεάζουν και συνεργασίες, φέρνουν νέα δεδομένα», σημείωσε.

Όπως αποκάλυψε, η πρώτη έκλειψη, στις 12 Αυγούστου, αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο τους Λέοντες, Ταύρους, Σκορπιούς και Υδροχόους του τρίτου δεκαημέρου, ενώ η δεύτερη, στα τέλη Αυγούστου, θα φέρει εξελίξεις για τους Διδύμους, Παρθένους, Τοξότες και Ιχθύες.

Η Άση Μπήλιου έκλεισε το τελευταίο της αστρολογικό ραντεβού για τη φετινή σεζόν, προαναγγέλλοντας πως στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο ξεχωριστά.

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