Σίφνος: Έγγραφο-ντοκουμέντο για τη συντήρηση του μοιραίου ελικοπτέρου

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Πηγή: Ρεπορτάζ Αλ. Γύγος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (18/8/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έγγραφο-ντοκουμέντο αποκαλύπτει ότι η πιστοποίηση της εταιρείας ελικοπτέρων δόθηκε στις 2 Ιουλίου 2026, πριν την πτώση.
  • Η αρχική έκδοση του πιστοποιητικού συντήρησης ήταν στις 27 Απριλίου 2020, με αναθεώρηση έξι χρόνια μετά.
  • Οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας στη Σίφνο είναι σε πλήρη εξέλιξη.
  • Η εταιρεία φέρεται να ήταν καταρτισμένη για τη συντήρηση και τη λειτουργικότητα των ελικοπτέρων της.

Τη στιγμή που οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με το ελικόπτερο στη Σίφνο είναι σε πλήρη εξέλιξη, το Star φέρνει στο φως αποκαλυπτικά στοιχεία. 

Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Ποια τα πιθανά αίτια της τραγωδίας

O Aλέξανδρος Γύγος παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star έγγραφο-ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται ότι η πιστοποίηση στην εταιρεία δόθηκε στις 2 Ιουλίου 2026, σχεδόν ενάμιση μήνα πριν από την πτώση του ελικοπτέρου.

Σίφνος έγγραφο ντοκουμέντο

Τραγωδία στη Σίφνο: Έπεσε ελικόπτερο - Νεκροί o πιλότος & νιόπαντρο ζευγάρι

Στο ίδιο έγγραφο, αναφέρεται ως ημερομηνία αρχικής έκδοσης του πιστοποιητικού φορέα συντήρησης η 27η Απριλίου του 2020 και η αναθεώρηση ουσιαστικά έγινε έξι χρόνια μετά.

Η εταιρεία ήταν σύμφωνα με το συγκεκριμένο έγγραφο, απόλυτα καταρτισμένη για την όποια συντήρηση στα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό του στόλου της αλλά και την ορθή λειτουργικότητα των ελικοπτέρων της.

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