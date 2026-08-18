Τη στιγμή που οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με το ελικόπτερο στη Σίφνο είναι σε πλήρη εξέλιξη, το Star φέρνει στο φως αποκαλυπτικά στοιχεία.

O Aλέξανδρος Γύγος παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star έγγραφο-ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται ότι η πιστοποίηση στην εταιρεία δόθηκε στις 2 Ιουλίου 2026, σχεδόν ενάμιση μήνα πριν από την πτώση του ελικοπτέρου.

Στο ίδιο έγγραφο, αναφέρεται ως ημερομηνία αρχικής έκδοσης του πιστοποιητικού φορέα συντήρησης η 27η Απριλίου του 2020 και η αναθεώρηση ουσιαστικά έγινε έξι χρόνια μετά.

Η εταιρεία ήταν σύμφωνα με το συγκεκριμένο έγγραφο, απόλυτα καταρτισμένη για την όποια συντήρηση στα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό του στόλου της αλλά και την ορθή λειτουργικότητα των ελικοπτέρων της.