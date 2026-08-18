Τη στιγμή που οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με το ελικόπτερο στη Σίφνο είναι σε πλήρη εξέλιξη, το Star φέρνει στο φως αποκαλυπτικά στοιχεία.
Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Ποια τα πιθανά αίτια της τραγωδίας
O Aλέξανδρος Γύγος παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star έγγραφο-ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται ότι η πιστοποίηση στην εταιρεία δόθηκε στις 2 Ιουλίου 2026, σχεδόν ενάμιση μήνα πριν από την πτώση του ελικοπτέρου.
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Στο ίδιο έγγραφο, αναφέρεται ως ημερομηνία αρχικής έκδοσης του πιστοποιητικού φορέα συντήρησης η 27η Απριλίου του 2020 και η αναθεώρηση ουσιαστικά έγινε έξι χρόνια μετά.
Η εταιρεία ήταν σύμφωνα με το συγκεκριμένο έγγραφο, απόλυτα καταρτισμένη για την όποια συντήρηση στα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό του στόλου της αλλά και την ορθή λειτουργικότητα των ελικοπτέρων της.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.