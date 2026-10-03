Δένδιας: Να διεξάγουμε με σοβαρότητα τη νέα εκλογική προσπάθεια

Πάνω από 4.000 άτομα στη συγκέντρωσή του στον Άλιμο!

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Πολιτικη
Μεγάλη συγκέντρωση Δένδια στον Άλιμο (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε δυνατή εκκίνηση ενόψει των εκλογών με πάνω από 4.000 άτομα να τον υποστηρίζουν.
  • Τόνισε τη σημασία της σοβαρότητας και της μετριοφροσύνης στη νέα εκλογική προσπάθεια.
  • Αναφέρθηκε στα επιτεύγματα του ως Υπουργός Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, όπως οι αμυντικές συμφωνίες και οι ΑΟΖ.
  • Δεσμεύτηκε να ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μέχρι το 2030.
  • Επισήμανε τη σημασία του εσωτερικού διαλόγου στη ΝΔ και την ανάγκη για ξεκάθαρη κατεύθυνση.

Δυνατή εκκίνηση ενόψει των εκλογών έκανε και ο Νίκος Δένδιας, για τον οποίον συγκεντρώθηκαν πάνω από 4.000 άτομα σε γνωστό κλαμπ της Παραλιακής και μάλιστα υπό…  βροχή,  καθώς το κατάστημα είναι θερινό. 

Κοσμοπλημμύρα στον Άλιμο υπό βροχή για τη συγκέντρωση του Ν. Δένδια

Κοσμοπλημμύρα στον Άλιμο υπό βροχή για τη συγκέντρωση του Ν. Δένδια  

Ο υπουργός Άμυνας προέταξε την παραταξιακή του συνείδηση και έδωσε το στίγμα ενόψει της νέας κάλπης. 

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«Πρέπει αυτή τη νέα εκλογική προσπάθεια να τη διεξάγουμε με σοβαρότητα, με προσήνεια στον μέσο άνθρωπο, με μετριοφροσύνη, με αίσθηση των σφαλμάτων μας, αλλά επίσης με υπερηφάνεια για το τι έχουμε προσφέρει στον τόπο» τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. 

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε επίσης σε όσα πέτυχε με την στήριξη των πολιτών στα Υπουργεία Εξωτερικών  και Εθνικής Άμυνας ως πολιτικός προϊστάμενος. 

Ο Ν. Δένδιας στην ομιλία στον Άλιμο

Ο Ν. Δένδιας στην ομιλία στον Άλιμο 

«Προσπάθησα, όντας Βουλευτής αυτής της εκλογικής περιφέρειας, να ανταποκριθώ όσο μπορούσα σε αυτό το οποίο εσείς περιμένατε από μένα, στην τιμή που μου κάνατε με την επιλογή σας. Την πρώτη τετραετία στο Υπουργείο Εξωτερικών, τολμώ να πω ότι τα πήγαμε καλά, πιστεύω. Τις δύο μόνες ποτέ συμφωνίες που έχει η Πατρίδα για τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες, τα 12 μίλια, τις αμυντικές συμφωνίες.

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Τη δεύτερη φορά που με τιμήσατε πάλι, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το «τι κάνουμε» είναι εύκολο να το πω. Τα αλλάζουμε όλα! Τα αλλάζουμε όλα για να πετύχουμε έναν μεγάλο και, τολμώ να πω, ιερό σκοπό: Να έχει η Πατρίδα το 2030 τις πιο ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις που είχε ποτέ στην ιστορία της» τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

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Σχετικά με τα εσωτερικά της ΝΔ ανέφερε: «Ό,τι είχα να πω, για την παράταξη, τα είπα εκεί που έπρεπε να τα πω. Όχι στα παράθυρα των τηλεοράσεων, όχι στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στον προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο. Μίλησα πολύ καθαρά στην Κομοτηνή, μίλησα πολύ καθαρά στο Αγρίνιο, μίλησα πολύ καθαρά στο συνέδριο του κόμματος, για το τι νομίζω ότι πρέπει να γίνει, πού νομίζω ότι πρέπει να πάει η παράταξη»


 

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