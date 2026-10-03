Μάστορας: «Με έπιασαν τα κλάματα» - Η αντίδρασή του για τον Μαζωνάκη

Το δίλημμα να αποχωρήσει από το «The Voice»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χρήστος Μάστορας μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την επιστροφή του στο «The Voice» μετά την απώλειά του.
  • Το πρώτο επεισόδιο του talent show θα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Μαζωνάκη, με φορτισμένη ατμόσφαιρα.
  • Ο Μάστορας σκέφτηκε να αποχωρήσει από το show λόγω της απουσίας του Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι διαφορετική χωρίς αυτόν.
  • Θυμήθηκε την τελευταία τους συνάντηση, όπου ο Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος.
  • Ο Μάστορας εξέφρασε την προσωπική του θλίψη και την ανάγκη να μην κρίνεται ο τρόπος πένθους των ανθρώπων.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται» και στον Ραφαήλ Κεραμίδα, ο Χρήστος Μάστορας μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, και τη δύσκολη επιστροφή στο «The Voice», στον απόηχο της τραγικής του απώλειας.

Γιώργος Σαμπάνης: Χόρεψε ζεϊμπέκικο για τον φίλο του, Γιωργο Μαζωνάκη

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ξεκαθάρισε πως το πρώτο επεισόδιο θα είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον ίδιο να παραδέχεται πως η επιστροφή στο πλατό ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη.

Όπως εξομολογήθηκε, μετά τον θάνατο του «Μαζώ», πέρασε από το μυαλό του ακόμα και να αποχωρήσει από το talent show, καθώς η απουσία του συναδέλφου του από τη διπλανή καρέκλα έκανε τα πάντα να μοιάζουν διαφορετικά.

Μαρία Μαζωνάκη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Χρήστος Μάστορας: Η τελευταία συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη και το δίλημμα να αποχωρήσει από το «The Voice»

Χρήστος Μάστορας: Η τελευταία συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη και το δίλημμα να αποχωρήσει από το «The Voice»

«Ένας διαφορετικός κύκλος στο The Voice, μια μουδιασμένη αρχή, δεν το συζητώ. Μας λείπει πάρα πολύ ο Γιώργος. Δεν έχουμε προλάβει να τον πενθήσουμε όπως του πρέπει και όπως θέλουμε εμείς και αισθανόμαστε λίγο συναισθηματικά μετέωροι. Δεν έχει να κάνει με το ποιος θα είναι δίπλα στην καρέκλα. Ήμουν γενικά πολύ μαγκωμένος στο να συμμετέχω φέτος μετά από αυτό που έγινε. Η πρώτη μου σκέψη ήταν πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε οι τρεις μας χωρίς τον Γιώργο δίπλα. Ήταν ο άνθρωπος που θα έλεγε το αστείο του το αφιλτράριστο, θα παραβίαζε τους κανόνες. Ήταν ένα αυτόφωτο, ας πούμε, αστέρι. Πόσο κακή λέξη είναι το "ήταν"», εξομολογείται ο Χρήστος Μάστορας.

Ιδιαίτερη ήταν και η αναφορά του στην τελευταία φορά που συναντήθηκαν, περίπου ενάμιση μήνα πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή. Οι δυο τους είχαν βγει για φαγητό στα Πετράλωνα και, όπως θυμάται σήμερα ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν εκείνο το βράδυ ιδιαίτερα χαρούμενος και ευδιάθετος.

«Τελευταία φορά βγήκαμε στα Πετράλωνα για φαγητό και περάσαμε μια μαγική βραδιά. Ήταν τόσο χαρούμενος, τόσο ευδιάθετος. Και μετά από ενάμιση μήνα έμαθα αυτό που έμαθαν όλοι. Αυτό που έχω να θυμάμαι είναι ότι σε διάβαζε. Δεν μπορούσες να του πεις ψέματα. Εγώ πάντα του έλεγα τις ανασφάλειές μου. Αυτός πάντα μου έλεγε “Σκάσε ρε, μην παραπονιέσαι”. Δηλαδή το κομπλιμέντο του ήταν να με συνεφέρει».

Ο frontman των «Μελισσών» αποκάλυψε την αντίδρασή του στην είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και αναφέρθηκε στα σχόλια σχετικά με το πώς επιλέγει ο καθένας να πενθήσει, τονίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να κρίνει τη σχέση δύο ανθρώπων από τον τρόπο με τον οποίο εκφράζουν δημόσια τη θλίψη τους.

«Είναι πραγματικά πολύ περίεργο το πώς κρίνεται ένας άνθρωπος για τον τρόπο που επιλέγει η ψυχή του να πενθήσει. Όταν το πρωτάκουσα, με έπιασαν τα κλάματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήμουν πιο κοντά απ' ό,τι ήταν ο κολλητός του φίλος, η κολλητή του φίλη», συμπλήρωσε ο τραγουδιστής.

«Μια χαρά είναι ο Χρήστος. Όσο είμαι κοντά στους ανθρώπους που αγαπώ, με φροντίζουν και τους φροντίζω, είμαι πολύ καλά», κατέληξε ο Χρήστος Μάστορας.

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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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