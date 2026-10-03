Το νέο Skoda Peaq τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας της μάρκας, διευρύνοντας τις δυνατότητες της ηλεκτροκίνησης για τις οικογενειακές μετακινήσεις και τα μεγάλα ταξίδια. Με μήκος 4,87 μέτρα, μεταξόνιο σχεδόν τριών μέτρων και δυνατότητα φιλοξενίας έως επτά ενηλίκων, είναι το μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο SUV που έχει παρουσιάσει η Skoda.

Εμπνευσμένο από το πρωτότυπο Vision 7S, το Peaq εκφράζει τη σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid μέσα από καθαρές επιφάνειες, λιτές γραμμές και δυναμικές αναλογίες. Η γυαλιστερή μαύρη Tech-Deck Face συνδυάζεται με τη νέα φωτεινή υπογραφή σε σχήμα «Τ», η οποία χαρακτηρίζει τόσο τα εμπρός όσο και τα πίσω φωτιστικά σώματα.Οι προβολείς χρησιμοποιούν αποκλειστικά τεχνολογία LED και διατίθενται σε δύο εκδόσεις. Οι προαιρετικοί LED Matrix διαθέτουν 18 επιμέρους τμήματα φωτισμού, προσαρμόζοντας τη μεγάλη σκάλα ώστε να αποφεύγεται η θάμβωση των άλλων οδηγών. Τα πίσω φωτιστικά Top LED, με δυναμικά φλας, περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

Το Peaq έχει μήκος 4.874 χιλιοστά και μεταξόνιο 2.965 χιλιοστών, αυξημένα κατά 116 και 174 χιλιοστά αντίστοιχα σε σχέση με το Kodiaq. Προσφέρεται σε δέκα εξωτερικά χρώματα και με τροχούς από 19 έως 21 ίντσες. Παρά τις διαστάσεις του, επιτυγχάνει αεροδυναμικό συντελεστή Cd 0,249.

Συνδεσιμότητα και ψηφιακές λειτουργίες

Η κατακόρυφη οθόνη 13,6 ιντσών φιλοξενεί το νέο Android-based infotainment, με εξατομίκευση, Google Places και περισσότερες από 150 εφαρμογές μέσω Connect Store. Η Laura υποστηρίζει ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα, ενώ το In-car Communication ενισχύει ηλεκτρονικά τις φωνές των εμπρός επιβατών για ευκολότερη συνομιλία με τις πίσω σειρές.Το MySkoda προσφέρει απομακρυσμένο έλεγχο φόρτισης και κλιματισμού, προγραμματισμό διαδρομών και πρόσβαση μέσω Powerpass σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια δημόσια σημεία φόρτισης. Διατίθενται Digital Key και ασύρματη φόρτιση Qi2 δύο smartphone, έως 25 W ανά συσκευή, με μαγνητική συγκράτηση και ενεργή ψύξη.

Τον ταξιδιωτικό χαρακτήρα του Peaq ενισχύει το Camp Mode, που κάνει πιο άνετη την παραμονή στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια μιας στάσης ή διανυκτέρευσης. Ενεργοποιείται μέσω του MySkoda και διατηρεί την επιλεγμένη θερμοκρασία και την παροχή φρέσκου αέρα στην καμπίνα για έως δέκα ώρες. Για τη λειτουργία του απαιτούνται φόρτιση μπαταρίας τουλάχιστον 30% και ενεργές υπηρεσίες Skoda Connect.Η εργονομία ενισχύεται από φυσικά χειριστήρια στην κεντρική κονσόλα για τη θερμοκρασία οδηγού και συνοδηγού, την ένταση του ανεμιστήρα και του ήχου. Νέες λύσεις Simply Clever περιλαμβάνουν υαλοκαθαριστήρες με ενσωματωμένους ψεκαστήρες, οι οποίοι μειώνουν την κατανάλωση υγρού πλύσης κατά περίπου 50%.

Πανοραμική οροφή με εξατομικευμένη σκίαση

Η προαιρετική πανοραμική οροφή είναι η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί σε Skoda, με γυάλινη επιφάνεια άνω των 2,1 τετραγωνικών μέτρων. Το σύστημα Dynamic Shade Control μεταβάλλει ηλεκτρικά τη διαφάνειά της, επιτρέποντας τη ρύθμιση του φωτός που εισέρχεται στην καμπίνα. Η οροφή χωρίζεται σε εννέα ανεξάρτητα ελεγχόμενα τμήματα. Οι ρυθμίσεις γίνονται από το infotainment ή από το πάνελ αφής στην κονσόλα οροφής, προσφέροντας ευελιξία στη διαμόρφωση της ατμόσφαιρας στο εσωτερικό.

Χώροι για έως επτά ενηλίκους

Το μεγάλο μεταξόνιο εξασφαλίζει άνετους χώρους για τα πόδια στη δεύτερη και την τρίτη σειρά, ενώ η τρίτη σειρά προσφέρει επαρκή χώρο και για το κεφάλι. Η δεύτερη σειρά μετακινείται κατά μήκος τόσο στην πενταθέσια όσο και στην επταθέσια διαμόρφωση, επιτρέποντας την προσαρμογή του χώρου επιβατών και αποσκευών. Οι πλάτες της διαθέτουν ρύθμιση κλίσης, ενώ το κεντρικό τμήμα αναδιπλώνεται ανεξάρτητα για τη μεταφορά μακριών αντικειμένων.

Στην πενταθέσια διαμόρφωση, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 935 λίτρα, τη μεγαλύτερη χωρητικότητα σε μοντέλο της Skoda. Με την τρίτη σειρά σε χρήση, παραμένουν διαθέσιμα 299 λίτρα. Ένας εμπρός χώρος αποσκευών, το frunk, προσθέτει 37 λίτρα, ενώ οι επιμέρους θήκες στην καμπίνα προσφέρουν περισσότερα από 33 λίτρα επιπλέον αποθηκευτικού χώρου.

Το προαιρετικό Relax Package κάνει την πρώτη του εμφάνιση στη Skoda, αναβαθμίζοντας την εμπειρία ταξιδιού. Περιλαμβάνει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα με εργονομική πιστοποίηση AGR, λειτουργία μασάζ και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα στηρίγματα ποδιών. Μια ειδική εφαρμογή ευεξίας προσφέρει έξι προγράμματα, συντονίζοντας τον κλιματισμό, τον ατμοσφαιρικό φωτισμό και το μασάζ. Το πακέτο συμπληρώνουν δύο μαξιλάρια προσκέφαλων, αναδιπλούμενο τραπεζάκι στην κεντρική κονσόλα και το ηχοσύστημα Sonos, με 16 ηχεία και συνολική ισχύ 755 W, αναπτυγμένο ειδικά για το Peaq.

Οι πέντε επιλογές εσωτερικού —Suite Black, Suite Ceramique, Lodge, Loft και Sportline Lounge— διαφοροποιούνται σε χρώματα, υφές και επενδύσεις, με χρήση του υλικού Techtona ως εναλλακτικής του δέρματος. Όλες περιλαμβάνουν ατμοσφαιρικό φωτισμό και θερμαινόμενο τιμόνι. Συνολικά, το Peaq ενσωματώνει περισσότερα από 50 κιλά ανακυκλωμένων υλικών στο εσωτερικό και το εξωτερικό του.

Δύο μπαταρίες, τρεις εκδόσεις κίνησης

Βασισμένο στην πλατφόρμα MEB+, το Peaq προσφέρεται στις εκδόσεις 60, 90 και 90x, με δύο μπαταρίες τεχνολογίας νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου (NMC), που κατασκευάζονται στη Mladá Boleslav.

Το Peaq 60 διαθέτει πίσω κίνηση, ισχύ 150 kW και ροπή 350 Nm. Η μπαταρία έχει συνολική χωρητικότητα 63 kWh και ωφέλιμη 59 kWh, εξασφαλίζοντας αυτονομία άνω των 450 χιλιομέτρων. Η επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,4 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 160 χλμ./ώρα. Η ταχυφόρτιση από 10% έως 80% διαρκεί 27 λεπτά.

Τα Peaq 90 και 90x χρησιμοποιούν τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει τοποθετηθεί σε ηλεκτρικό Skoda, συνολικής χωρητικότητας 91 kWh και ωφέλιμης 86 kWh. Το πισωκίνητο Peaq 90 αποδίδει 210 kW και 545 Nm, με αυτονομία άνω των 640 χιλιομέτρων και επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε 7,1 δευτερόλεπτα.

Το τετρακίνητο Peaq 90x προσθέτει ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα, αποδίδοντας μέγιστη ισχύ 220 kW. Η αυτονομία ξεπερνά τα 610 χιλιόμετρα και η επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα απαιτεί 6,7 δευτερόλεπτα. Και οι δύο εκδόσεις έχουν τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα και φορτίζουν από 10% έως 80% σε 28 λεπτά.

Η ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα στο ρυμουλκούμενο φτάνει τα 1.800 κιλά στις εκδόσεις 60 και 90 και τα 2.000 κιλά στην 90x. Χωρίς φρένα, το όριο είναι 750 κιλά σε όλες τις εκδόσεις.

Ανάρτηση και φρένα:

Το Peaq διαθέτει εμπρός ανάρτηση MacPherson με δισκόφρενα και πίσω ανάρτηση πέντε συνδέσμων με ταμπούρα χαμηλών απαιτήσεων συντήρησης. Η ανάκτηση ενέργειας στον πίσω κινητήριο άξονα αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της επιβράδυνσης στην καθημερινή οδήγηση, καλύπτοντας στη λειτουργία Β περισσότερο από το 95% των αναγκών πέδησης.

Αποδοτικότητα και ενέργεια πέρα από την οδήγηση

Η λειτουργία one-pedal στη θέση Β επιτρέπει την επιβράδυνση έως την πλήρη ακινητοποίηση μέσω ανάκτησης ενέργειας. Προαιρετικά διατίθενται αντλία θερμότητας νέας γενιάς, για μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες, και προσαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου πλαισίου Dynamic Chassis Control.

Η αμφίδρομη φόρτιση προσφέρει δυνατότητα Vehicle-to-Load για την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών μέσω πρίζας 230 V στον χώρο αποσκευών, εφόσον υπάρχει στον εξοπλισμό, ή κατάλληλου αντάπτορα στη θύρα φόρτισης. Το Vehicle-to-Home επιτρέπει την αξιοποίηση της μπαταρίας για την τροφοδοσία κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου, με συμβατό αμφίδρομο wallbox DC.

Προηγμένη ασφάλεια και υποβοήθηση

Δέκα αερόσακοι, μεταξύ των οποίων κεντρικός και πίσω πλευρικοί, περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό. Στάνταρ είναι επίσης τα Front Assist, Crossroad Assist, Turn Assist, Lane Assist, Side Assist με Rear Traffic Alert και Exit Warning, καθώς και το προγνωστικό προσαρμοζόμενο cruise control. Το προαιρετικό Travel Assist 3.0 αξιοποιεί online δεδομένα για την προσαρμογή της ταχύτητας στις συνθήκες κυκλοφορίας και στην προσωρινή σήμανση, ενώ μπορεί να ακινητοποιεί το αυτοκίνητο σε κόκκινο σηματοδότη. Η υποβοηθούμενη αλλαγή λωρίδας υποστηρίζει ελιγμούς σε δρόμους πολλαπλών λωρίδων, σε ταχύτητες άνω των 90 χλμ./ώρα και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Διατίθενται επίσης head-up display επαυξημένης πραγματικότητας, Intelligent Park Assist με απομακρυσμένη στάθμευση και απομνημόνευση ελιγμών, καθώς και Top Area View 360° με διαφανή τρισδιάστατη απεικόνιση του αμαξώματος.

Sportline: πιο δυναμική εμφάνιση, πλούσιος εξοπλισμός

Για όσους αναζητούν μια πιο σπορ εκδοχή της νέας ηλεκτρικής ναυαρχίδας, το Peaq προσφέρεται και ως Sportline, με όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις κίνησης. Οι γυαλιστερές μαύρες εξωτερικές λεπτομέρειες και οι ζάντες 20 ιντσών ενισχύουν τη δυναμική του παρουσία, ενώ στην καμπίνα ξεχωρίζουν τα σπορ καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα, το τριάκτινο τιμόνι και η μαύρη επένδυση οροφής. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται τα πακέτα Convenience και Tech, οι προβολείς LED Matrix και η φωτιζόμενη Tech-Deck Face με Light Band. Η Sportline είναι επίσης η μόνη έκδοση που προσφέρει προαιρετικά διχρωμία αμαξώματος με μαύρη οροφή.

