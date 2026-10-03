Σαράντα ημέρες συμπληρώνονται από τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών, ύστερα από μια μακρά περίοδο νοσηλείας του στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς».

Συγκίνηση στο 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα / NDP, Ανδρέας Νικολαρέας

Το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, συγγενείς και φίλοι του αγαπημένου τραγουδιστή συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας, δίνοντας το «παρών» στο σαρανταήμερο μνημόσυνο και τιμώντας τη μνήμη του.

Η σύζυγος του τραγουδιστή, Κατερίνα Πετράκη / NDP, Ανδρέας Νικολαρέας

Οι αδελφές του τραγουδιστή, Έλλη και Μαριάννα Κόκοτα / NDP, Ανδρέας Νικολαρέας

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, άνθρωποι από το φιλικό περιβάλλον του αείμνηστου καλλιτέχνη στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειάς του, που εξακολουθεί να βιώνει τη δύσκολη απώλειά του.

Γιώργος Λεμπέσης / NDP, Ανδρέας Νικολαρέας

Τόνια Φουσέκη / NDP, Ανδρέας Νικολαρέας

Την τέλεση του μνημοσύνου είχε γνωστοποιήσει μία μέρα πριν η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα Πετράκη, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναρτώντας την ανακοίνωση της οικογένειας.

«Τελούμε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 09:00 στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρευτού μας Δημητρίου Κόκοτα. Παρακαλούμε όπως προσέλθετε και προσευχηθείτε μαζί μας. Η σύζυγος, η κόρη, οι λοιποί συγγενείς», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών στις 25 Αυγούστου 2026, ύστερα από πολυετή και επίπονη νοσηλεία. Η περιπέτεια της υγείας του άρχισε στις 28 Μαρτίου 2024, όταν υπέστη έμφραγμα και ανακοπή στις πρόβες της εκπομπής «J2US».

Έκτοτε, παρέμενε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», με την οικογένειά του -τη σύζυγο και την κόρη του- να στέκεται αδιάλειπτα δίπλα του με την ελπίδα της ανάρρωσης. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου στην Αγία Βαρβάρα, ενώ σήμερα, με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών, συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο μνημόσυνό του για να τιμήσουν τη μνήμη του και την προσφορά του στο ελληνικό πεντάγραμμο.