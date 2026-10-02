Ελένη Φουρέιρα: Άρρωστη στο Παρίσι - Η ανάρτηση της ποπ σταρ

Τπ ανοσοποιητικό της... είχε άλλα σχέδια!

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STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Φουρέιρα βρίσκεται στο Παρίσι για εκδήλωση του Jean Paul Gaultier, με τον οποίο συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια.
  • Η τραγουδίστρια είναι πρέσβειρα των αρωμάτων του οίκου στην Ελλάδα και μοιράστηκε στιγμές από το ταξίδι της στο Instagram.
  • Αντιμετωπίζει συνάχι κατά τη διάρκεια της παραμονής της και το αποκαλύπτει με χιούμορ στους ακολούθους της.
  • Στην ανάρτησή της, εμφανίζεται με έντονο fashion στοιχείο και δείχνει στιγμές από το ξενοδοχείο της.

Η Ελένη Φουρέιρα βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Παρίσι, όπου ταξίδεψε για εκδήλωση του Jean Paul Gaultier, με τον οποίο διατηρεί σταθερή συνεργασία τα τελευταία χρόνια.

Φουρέιρα: Ταξίδι στο Παρίσι & random φωτογραφίες από τον Σεπτέμβρη της

Η παρουσία της στη γαλλική πρωτεύουσα συνδέεται με τον ρόλο της ως πρέσβειρας των αρωμάτων του οίκου στην Ελλάδα, ενώ κατά την παραμονή της μοιράστηκε υλικό από το ταξίδι της με τους ακολούθους της στο Instagram. 

Ελένη Φουρέιρα: Άρρωστη στο Παρίσι - Η ανάρτηση της ποπ σταρ

Η τραγουδίστρια ανάρτησε φωτογραφικό άλμπουμ από τη διαμονή της στην Πόλη του Φωτός, δείχνοντας στιγμές από το ξενοδοχείο όπου μένει. Στα πρώτα στιγμιότυπα εμφανίζεται να ποζάρει μέσα στο δωμάτιό της, επιλέγοντας εμφάνιση με έντονο fashion στοιχείο.

Ελένη Φουρέιρα: Λύγισε στη σκηνή της ΗΘΕ για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα από το Παρίσι

Στο ίδιο άλμπουμ, η Ελένη Φουρέιρα αποκάλυψε και ένα απρόοπτο που συνόδευσε το ταξίδι της. Στις τελευταίες εικόνες έδειξε ότι αντιμετωπίζει συνάχι, επιλέγοντας να μην κρύψει την αδιαθεσία της από το κοινό της.

Μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση: «Προσπάθησα να εντυπωσιάσω, αλλά το ανοσοποιητικό μου είχε άλλα σχέδια», μεταφέροντας με χιούμορ την κατάσταση της υγείας της.

Η ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα

Σε ένα από τα ενσταντανέ τη βλέπουμε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της να... φυσάει τη μυτούλα της!

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ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ
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JEAN PAUL GAULTIER
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