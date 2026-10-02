Η Ελένη Φουρέιρα βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Παρίσι, όπου ταξίδεψε για εκδήλωση του Jean Paul Gaultier, με τον οποίο διατηρεί σταθερή συνεργασία τα τελευταία χρόνια.

Η παρουσία της στη γαλλική πρωτεύουσα συνδέεται με τον ρόλο της ως πρέσβειρας των αρωμάτων του οίκου στην Ελλάδα, ενώ κατά την παραμονή της μοιράστηκε υλικό από το ταξίδι της με τους ακολούθους της στο Instagram.

Η τραγουδίστρια ανάρτησε φωτογραφικό άλμπουμ από τη διαμονή της στην Πόλη του Φωτός, δείχνοντας στιγμές από το ξενοδοχείο όπου μένει. Στα πρώτα στιγμιότυπα εμφανίζεται να ποζάρει μέσα στο δωμάτιό της, επιλέγοντας εμφάνιση με έντονο fashion στοιχείο.

Η ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα από το Παρίσι

Στο ίδιο άλμπουμ, η Ελένη Φουρέιρα αποκάλυψε και ένα απρόοπτο που συνόδευσε το ταξίδι της. Στις τελευταίες εικόνες έδειξε ότι αντιμετωπίζει συνάχι, επιλέγοντας να μην κρύψει την αδιαθεσία της από το κοινό της.

Μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση: «Προσπάθησα να εντυπωσιάσω, αλλά το ανοσοποιητικό μου είχε άλλα σχέδια», μεταφέροντας με χιούμορ την κατάσταση της υγείας της.

Η ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα

Σε ένα από τα ενσταντανέ τη βλέπουμε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της να... φυσάει τη μυτούλα της!