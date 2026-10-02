Αποκαλυπτικά για τη στάση της προφυλακισμένης γιατρού είναι όσα βλέπουν σήμερα το φως της δημοσιότητας, σχετικά με την κατάθεσή της στον ανακριτή. Αφού επιμένει ότι όλα τα μηχανήματά της είναι νόμιμα και ασφαλή, δηλώνει πως δεν έχει καμία ευθύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να πει ότι του έκανε την θεραπεία δωρεάν και ότι μπήκε στο ασθενοφόρο να τον συνοδεύσει, αλλά την έβγαλαν έξω οι διασώστες λόγω έλλειψης χώρου.

«Του έκανα χάρη λόγω επωνυμίας», λέει η κατηγορούμενη γιατρός

Η προφυλακισμένη γιατρός επέλεξε να προσβάλλει τον τραγουδιστή μετά θάνατον, υποστηρίζοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι του έκανε χάρη λόγω επωνυμίας.

«Μου είπε ότι δεν είχε χρήματα να πληρώσει την πλασμαφαίρεση αλλά εγώ την πραγματοποίησα γιατί ήταν ο Μαζωνάκης»

«Ο Μαζωνάκης ήταν αποκλειστικά δικός μου ασθενής. Με κάλεσε με τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος απ' ό,τι κατάλαβα ήταν ψυχολόγος του και του συνέστησε τη συγκεκριμένη θεραπεία. Μάλιστα ξέρω ότι μετά τη θεραπεία μας θα πήγαινε στο γραφείο του. Τότε κλείσαμε ραντεβού για την Τρίτη. Στο ραντεβού αυτό μιλήσαμε για τη θεραπεία INUSpheresis και του έστειλα στο κινητό του την ιστοσελίδα. Ο τραγουδιστής μου έστειλε μήνυμα ότι δεν έχει χρήματα να πληρώσει τη θεραπεία και παρόλα αυτά εγώ την πραγματοποίησα γιατί είναι ο Μαζωνάκης» φέρεται να είπε η κατηγορούμενη γιατρός.

Μάλιστα φαίνεται να είχε ενημερώσει και τον άντρα της για το θέμα της πληρωμής, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα ισχυρίζονται οι δύο γιατροί.

«Κάποια στιγμή το βράδυ της Τρίτης της έστειλε ένα γραπτό μήνυμα αναφέροντας ότι δεν έχει τα χρήματα να υποβληθεί στη θεραπεία» ανέφερε ο κατηγορούμενος γιατρός.

«Γύρισε το χέρι του απότομα κι έσπασε η φλέβα»

Η γιατρός πάντως δεν έχει καταλάβει τίποτα για τους θανατηφόρους χειρισμούς της. Περιγράφει τα μοιραία γεγονότα ως εξής:

«Δεν αποδέχτηκα το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αντιθέτως έκανα το παν για να τον αποτρέψω.

Η θεραπεία διεκόπη γιατί γύρισε το χέρι του απότομα και έσπασε η φλέβα και πήγα αμέσως στο μέρος του.

«Δεν ξέρω γιατί δεν χτύπησε ο συναγερμός. Το μηχάνημα είναι υπερευαίσθητο. Ίσως κινήθηκα πιο γρήγορα και πρόλαβα τον συναγερμό.

Μετά σημειώθηκαν τρία "αλέρτ" για το σπάσιμο της φλέβας. Στα είκοσι λεπτά που μεσολάβησαν περίμενα να ηρεμήσει και να βρω νέα φλέβα. Έβγαλα την πεταλούδα, περιποιήθηκα το τραύμα, βρήκα φλέβα και τον επανασύνδεσα. Οι δύο επόμενοι συναγερμοί προκλήθηκαν γιατί εκείνος κινήθηκε και η φλέβα έσπασε.

Ξαφνικά ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ διαπίστωσα επιδείνωση των ζωτικών σημείων. Ο κορεσμός του οξυγόνου έπεσε και η αρτηριακή πίεση. Του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και ζήτησα να μου ετοιμάσουν αδρεναλίνη και να καλέσουν τον άντρα μου», φέρεται να είπε.

«Δε χρησιμοποιήσαμε απινιδωτή γιατί έδειχνε ασυστολία»

Στην απολογία τους οι γιατροί συνεχίζουν με τον ισχυρισμό ότι δεν χρειαζόταν απινίδωση στον άτυχο τραγουδιστή.

«Ανέφερα καρδιολογικό περιστατικό και ζήτησα καρδιολογική μονάδα. Το ιατρείο της κας ... διέθετε απινιδωτή, στο πλαίσιο της λειτουργίας του μηχανήματος inus. Δεν το είχαμε συζητήσει με τη σύζυγό μου. Ξέρουμε και οι δύο να χρησιμοποιούμε απινιδωτή, αλλά από τη στιγμή που υπήρχε ασυστολία δεν τον χρησιμοποιήσαμε», είπε ο γιατρός.

«Έβαλα σε λειτουργία τον απινιδωτή και έδειχνε ασυστολία. Το ίδιο έδειχνε και ο απινιδωτής του ΕΚΑΒ καθώς και του «ΕΛΠΙΣ».

Δεν ισχύει αυτό που είπε η διασώστρια ότι δεν πήγα στο ασθενοφόρο. Εγώ μπήκα πρώτη στο ασθενοφόρο και μου είπαν να κατέβω γιατί προφανώς δεν υπήρχε χώρος. Δεν ζήτησα εγώ να καθαριστεί ο χώρος του ιατρείου. Δεν ήμουν σε θέση να ζητήσω τίποτα», φέρεται να είπε η 56χρονη.