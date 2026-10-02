Cash or Trash: Τα αντικείμενα του Άρη που ενθουσίασαν τους αγοραστές

Κατάφερε τελικά να πουλήσει τα αντικείμενα ήχου;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άρης δημοπρατεί ζευγάρια αντικειμένων ήχου από τη δεκαετία του '70 στο Cash or Trash.
  • Τα αντικείμενα έχουν φουτουριστική αισθητική και διακριτική χρωματική παλέτα.
  • Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε την αξία τους στα 800 ευρώ.
  • Οι υποψήφιοι αγοραστές ενθουσιάστηκαν και άρχισαν να προσφέρουν υψηλότερες τιμές.
  • Αναμένονται αποτελέσματα για το αν ο Άρης κατάφερε να πουλήσει τα αντικείμενα.

Ο Άρης άφησε για λίγο το πιο εμβληματικό μπαρ της Θεσσαλονίκης με θέα τον Θερμαϊκό και πήγε στο Cash or Trash για να δημοπρατήσει ένα από τα πιο ιδιαίτερα ζευγάρια αντικειμένων ήχου. 

Ο Άρης προσπάθησε να πουλήσει τα συστήματα ήχου

Ο Άρης προσπάθησε να πουλήσει τα συστήματα ήχου

Αυτά τα ζευγάρια είναι κατασκευασμένα τη δεκαετία του ’70 και ξεχωρίζουν για τη φουτουριστική αισθητική τους, αλλά και για τη σύγχρονη και διακριτική χρωματική τους παλέτα. 

Cash or Trash: Τα αντικείμενα του Άρη που ενθουσίασαν τους αγοραστές

Ο Θάνος Λούδος έδωσε μία εκτίμηση στα 800 ευρώ με τον Άρη να αναφέρει πως θα ήθελε κάτι παραπάνω.  Οι υποψήφιοι αγοραστές από την πλευρά τους ενθουσιάστηκαν και άρχισαν τις υψηλές προσφορές.

Κατάφερε τελικά ο Άρης να πουλήσει τα ζευγάρια αντικειμένων ήχου;

Δείτε το Cash or Trash 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
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