Ο Άρης άφησε για λίγο το πιο εμβληματικό μπαρ της Θεσσαλονίκης με θέα τον Θερμαϊκό και πήγε στο Cash or Trash για να δημοπρατήσει ένα από τα πιο ιδιαίτερα ζευγάρια αντικειμένων ήχου.

Ο Άρης προσπάθησε να πουλήσει τα συστήματα ήχου

Αυτά τα ζευγάρια είναι κατασκευασμένα τη δεκαετία του ’70 και ξεχωρίζουν για τη φουτουριστική αισθητική τους, αλλά και για τη σύγχρονη και διακριτική χρωματική τους παλέτα.

Ο Θάνος Λούδος έδωσε μία εκτίμηση στα 800 ευρώ με τον Άρη να αναφέρει πως θα ήθελε κάτι παραπάνω. Οι υποψήφιοι αγοραστές από την πλευρά τους ενθουσιάστηκαν και άρχισαν τις υψηλές προσφορές.

Κατάφερε τελικά ο Άρης να πουλήσει τα ζευγάρια αντικειμένων ήχου;

Δείτε το Cash or Trash

