Επιστρέφει το «1% Club»: «Στο παιχνίδι οι γνώσεις δε σας χρειάζονται»

Απόψε η μεγάλη πρεμιέρα στις 21.00

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Το «1% Club» επιστρέφει στο Star για δεύτερη σεζόν και κάνει πρεμιέρα απόψε, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στις 21:00, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να υποδέχεται ξανά τους παίκτες σε ένα παιχνίδι όπου οι γνώσεις δεν είναι το βασικό ζητούμενο.

Στο νέο trailer του τηλεπαιχνιδιού, ο παρουσιαστής δίνει το σύνθημα για τη νέα σεζόν και μας θυμίζει πως στο «1% Club» δεν χρειάζεται να είσαι… εγκυκλοπαίδεια για να φτάσεις μέχρι το τέλος.

«Τα βιβλία σε μαθαίνουν πολλά. Αλλά στο κλαμπ του 1% δεν μπαίνεις με γνώση», ακούγεται χαρακτηριστικά στο trailer, προαναγγέλλοντας έναν νέο κύκλο γεμάτο γρίφους και ανατροπές.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, μάλιστα, μίλησε στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» με αφορμή τα γυρίσματα του νέου trailer και εξήγησε τι είναι αυτό που κάνει το «1% Club» διαφορετικό από τα υπόλοιπα τηλεπαιχνίδια.

«Στο 1% τα βιβλία και οι γνώσεις δεν σας χρειάζονται», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως στο συγκεκριμένο παιχνίδι η τύχη και οι γνώσεις περνούν σε δεύτερο πλάνο.

«Ρόλο παίζει η οξυδέρκεια και ο τρόπος που σκέφτεσαι»

Όπως εξήγησε ο παρουσιαστής, αυτό που μετρά περισσότερο είναι η οξυδέρκεια και ο τρόπος σκέψης, κάτι που επιτρέπει σε ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών να σταθούν απέναντι στις ίδιες ερωτήσεις.

«Έχοντας συνηθίσει να παίζεις παιχνίδια γνώσεων και τύχης, εδώ τόσο η τύχη όσο και η γνώση παίζουν τον μικρότερο ρόλο. Εδώ ρόλο παίζει η οξυδέρκεια, ρόλο παίζει ο τρόπος που σκέφτεσαι», ανέφερε.

Μάλιστα, όπως σημείωσε, στο «1%» μπορεί να τα καταφέρει ένας 10χρονος εξίσου καλά με έναν μεγαλύτερο παίκτη, αρκεί να μπορεί να δει την απάντηση… από διαφορετική οπτική.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης θα έπαιζε ως παίκτης;

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ακόμη πως θα είχε ενδιαφέρον να βρεθεί κάποια στιγμή και ο ίδιος στη θέση του παίκτη.

«Ψάχνω να βρω μήπως στην επόμενη σεζόν το κάνει κανένας άλλος και να παίξω εγώ», είπε με χιούμορ.

Όπως εξήγησε, δεν θέλει να γνωρίζει εκ των προτέρων τις απαντήσεις στα παιχνίδια που παρουσιάζει, καθώς προτιμά να προσπαθεί να λύνει τους γρίφους μαζί με τους παίκτες.

Επιστρέφει το «1% Club»: «Στο παιχνίδι οι γνώσεις δε σας χρειάζονται»

«Στο 1% κατάφερα μία φορά να λύσω τον γρίφο του 1%», αποκάλυψε.

«Η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια τους»

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης μίλησε και για την αντίδραση των παικτών όταν αντιλαμβάνονται πως η λύση δεν βρίσκεται σε κάποια ειδική γνώση, αλλά στον τρόπο με τον οποίο θα παρατηρήσουν την ερώτηση.

«Απλώς δεν μπορούν να καταλάβουν και να συνειδητοποιήσουν ότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια τους», είπε.

«Πρέπει να ανοίξεις τα μάτια, όχι αυτά, αλλά τα μάτια του μυαλού για να το δεις, γιατί δεν είναι κάτι που κρύβεται κάπου. Είναι πάντα εκεί και πρέπει να ξεκλειδώσεις τα σημεία του εγκεφάλου σου που το βλέπουν αυτό το πράγμα», εξήγησε.

Και κάπως έτσι, το «1% Club» επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να βρίσκεται ξανά στη θέση του παρουσιαστή και τους παίκτες να καλούνται να αποδείξουν πόσο καλά μπορούν να… ξεκλειδώσουν τη σκέψη τους.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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1% CLUB
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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